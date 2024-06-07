https://ukraina.ru/20240607/1055552892.html

Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах

Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах - 07.06.2024 Украина.ру

Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах

Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал действия США на внешнеполитической арене, а также дал свой прогноз по предстоящим американским выборам и рассказал о планах Запада на Зеленского:

2024-06-07T15:54

2024-06-07T15:54

2024-06-07T15:54

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00:21 - Почему США не пускают своих граждан на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге? 02:13 - Чем является ПМЭФ-2024 для стран, которые принимают в нём участие? 03:14 - Как будет развиваться украинский конфликт? 06:15 - О внешней политике США; 08:16 - Кто будет у власти в США на закате американской гегемонии? 10:16 - О визите президента США Джо Байдена во Францию; 11:15 - Почему "мирная" конференция по Украине в Швейцарии провалилась, ещё даже не начавшись? 11:56 - О легитимности Зеленского; 13:31 - Почему Зеленский до сих пор у власти на Украине?

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новости, украина, запад, владимир зеленский, джо байден, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, сша, видео