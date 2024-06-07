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Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах
Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах - 07.06.2024 Украина.ру
Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал действия США на внешнеполитической арене, а также дал свой прогноз по предстоящим американским выборам и рассказал о планах Запада на Зеленского:
2024-06-07T15:54
2024-06-07T15:54
2024-06-07T15:54
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украина
запад
владимир зеленский
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00:21 - Почему США не пускают своих граждан на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге? 02:13 - Чем является ПМЭФ-2024 для стран, которые принимают в нём участие? 03:14 - Как будет развиваться украинский конфликт? 06:15 - О внешней политике США; 08:16 - Кто будет у власти в США на закате американской гегемонии? 10:16 - О визите президента США Джо Байдена во Францию; 11:15 - Почему "мирная" конференция по Украине в Швейцарии провалилась, ещё даже не начавшись? 11:56 - О легитимности Зеленского; 13:31 - Почему Зеленский до сих пор у власти на Украине?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, владимир зеленский, джо байден, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, сша, видео
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Джо Байден, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру, США
Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру прокомментировал действия США на внешнеполитической арене, а также дал свой прогноз по предстоящим американским выборам и рассказал о планах Запада на Зеленского:
00:21
- Почему США не пускают своих граждан на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге? 02:13
- Чем является ПМЭФ-2024 для стран, которые принимают в нём участие? 03:14
- Как будет развиваться украинский конфликт? 06:15
- О внешней политике США; 08:16
- Кто будет у власти в США на закате американской гегемонии? 10:16
- О визите президента США Джо Байдена во Францию; 11:15
- Почему "мирная" конференция по Украине в Швейцарии провалилась, ещё даже не начавшись? 11:56
- О легитимности Зеленского; 13:31
- Почему Зеленский до сих пор у власти на Украине?