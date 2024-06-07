Путин поручил снизить уровень импорта в Россию - 07.06.2024 Украина.ру
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Путин поручил снизить уровень импорта в Россию
Путин поручил снизить уровень импорта в Россию - 07.06.2024 Украина.ру
Путин поручил снизить уровень импорта в Россию
Экономики стран мира развиваются и растут, Россия должна снизить уровень импорта. С таким заявлением на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме... Украина.ру, 07.06.2024
2024-06-07T15:33
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новости
владимир путин
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Экономики стран мира развиваются и растут, Россия должна снизить уровень импорта. С таким заявлением на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин. "Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции. Причём и на внешних рынках, и на нашем собственном, внутреннем рынке. Результатом развития такой модели, модели экономики, предложения, в том числе должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году", - сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, пмэф
Новости, Владимир Путин, ПМЭФ
Материал дополняется

Путин поручил снизить уровень импорта в Россию

15:33 07.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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Экономики стран мира развиваются и растут, Россия должна снизить уровень импорта. С таким заявлением на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин.
"Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции. Причём и на внешних рынках, и на нашем собственном, внутреннем рынке. Результатом развития такой модели, модели экономики, предложения, в том числе должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году", - сказал он.
 
НовостиВладимир ПутинПМЭФ
 
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15:33Путин поручил снизить уровень импорта в Россию
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