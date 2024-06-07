https://ukraina.ru/20240607/1055551595.html

Путин поручил снизить уровень импорта в Россию

Путин поручил снизить уровень импорта в Россию - 07.06.2024 Украина.ру

Путин поручил снизить уровень импорта в Россию

Экономики стран мира развиваются и растут, Россия должна снизить уровень импорта. С таким заявлением на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме... Украина.ру, 07.06.2024

2024-06-07T15:33

2024-06-07T15:33

2024-06-07T15:33

новости

владимир путин

пмэф

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Экономики стран мира развиваются и растут, Россия должна снизить уровень импорта. С таким заявлением на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин. "Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции. Причём и на внешних рынках, и на нашем собственном, внутреннем рынке. Результатом развития такой модели, модели экономики, предложения, в том числе должно стать снижение уровня импорта до 17% ВВП к 2030 году", - сказал он.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, пмэф