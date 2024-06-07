https://ukraina.ru/20240607/1055516044.html

Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ

Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ - 07.06.2024 Украина.ру

Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ

Киев заявлял, что к середине 2023 года мобилизовал свыше миллиона человек. С имевшимися 250 тысячами ВСУ и примерно таким же количеством других силовиков – в общей сумме составляет до полутора миллионов человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-06-07T06:00

2024-06-07T06:00

2024-06-07T06:00

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украина

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Автор отмечает, что на сегодня, по самым скромным подсчётам, во время боевых действий ВС РФ уничтожили около полумиллиона украинских солдат (два списочных состава ВСУ на начало СВО).Киев заявлял, что к середине 2023 года мобилизовал свыше миллиона человек. С имевшимися 250 тысячами военнослужащих ВСУ и примерно таким же количеством других силовиков (Нацгвардия, полиция, СБУ, погранвойска) – в общей сумме даёт до полутора миллионов человек, непосредственно задействованных в боях, сообщил эксперт.В 2023 году мобилизация на Украине продолжилась. За это время ряды ВСУ пополнили ещё 200-300 тысяч человек. По состоянию на начало марта 2024 года Украина оценивала численность ВСУ примерно в 700 тысяч человек, из которых половина была на фронте, половина - за Днепром, добавил политолог.Он рассказал, что по оценке экс-главкома Валерия Залужного, ВСУ весной 2024 года срочно требовалось 500 тысяч новых мобилизованных. Сейчас эта оценка поднята до 600 тысяч. Простые арифметические действия показывают, что из ВСУ и других силовых структур бесследно исчезло свыше миллиона человек, заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.руО том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США

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новости, киев, россия, ростислав ищенко, валерий залужный, потери, потери всу, мобилизация, украинская армия, украина