Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ - 07.06.2024 Украина.ру
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Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ - 07.06.2024 Украина.ру
Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
Киев заявлял, что к середине 2023 года мобилизовал свыше миллиона человек. С имевшимися 250 тысячами ВСУ и примерно таким же количеством других силовиков – в общей сумме составляет до полутора миллионов человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-06-07T06:00
2024-06-07T06:00
новости
киев
россия
ростислав ищенко
валерий залужный
потери
потери всу
мобилизация
украинская армия
украина
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Автор отмечает, что на сегодня, по самым скромным подсчётам, во время боевых действий ВС РФ уничтожили около полумиллиона украинских солдат (два списочных состава ВСУ на начало СВО).Киев заявлял, что к середине 2023 года мобилизовал свыше миллиона человек. С имевшимися 250 тысячами военнослужащих ВСУ и примерно таким же количеством других силовиков (Нацгвардия, полиция, СБУ, погранвойска) – в общей сумме даёт до полутора миллионов человек, непосредственно задействованных в боях, сообщил эксперт.В 2023 году мобилизация на Украине продолжилась. За это время ряды ВСУ пополнили ещё 200-300 тысяч человек. По состоянию на начало марта 2024 года Украина оценивала численность ВСУ примерно в 700 тысяч человек, из которых половина была на фронте, половина - за Днепром, добавил политолог.Он рассказал, что по оценке экс-главкома Валерия Залужного, ВСУ весной 2024 года срочно требовалось 500 тысяч новых мобилизованных. Сейчас эта оценка поднята до 600 тысяч. Простые арифметические действия показывают, что из ВСУ и других силовых структур бесследно исчезло свыше миллиона человек, заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.руО том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
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новости, киев, россия, ростислав ищенко, валерий залужный, потери, потери всу, мобилизация, украинская армия, украина
Новости, Киев, Россия, Ростислав Ищенко, Валерий Залужный, потери, потери ВСУ, мобилизация, украинская армия, Украина

Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ

06:00 07.06.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Киев заявлял, что к середине 2023 года мобилизовал свыше миллиона человек. С имевшимися 250 тысячами ВСУ и примерно таким же количеством других силовиков – в общей сумме составляет до полутора миллионов человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Автор отмечает, что на сегодня, по самым скромным подсчётам, во время боевых действий ВС РФ уничтожили около полумиллиона украинских солдат (два списочных состава ВСУ на начало СВО).

"Если добавить к ним искалеченных, раненных (не способных больше воевать), умерших от ран и болезней, то безвозвратные потери ВСУ за два года боевых действий составили не менее миллиона человек", – уточнил Ищенко.

Киев заявлял, что к середине 2023 года мобилизовал свыше миллиона человек. С имевшимися 250 тысячами военнослужащих ВСУ и примерно таким же количеством других силовиков (Нацгвардия, полиция, СБУ, погранвойска) – в общей сумме даёт до полутора миллионов человек, непосредственно задействованных в боях, сообщил эксперт.
В 2023 году мобилизация на Украине продолжилась. За это время ряды ВСУ пополнили ещё 200-300 тысяч человек. По состоянию на начало марта 2024 года Украина оценивала численность ВСУ примерно в 700 тысяч человек, из которых половина была на фронте, половина - за Днепром, добавил политолог.
Он рассказал, что по оценке экс-главкома Валерия Залужного, ВСУ весной 2024 года срочно требовалось 500 тысяч новых мобилизованных. Сейчас эта оценка поднята до 600 тысяч. Простые арифметические действия показывают, что из ВСУ и других силовых структур бесследно исчезло свыше миллиона человек, заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
Борис Рожин интервью
Вчера, 11:25
Борис Рожин: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способамиВраг сейчас делает все, чтобы снизить динамику нашего наступления. К осени он рассчитывает добиться стабилизации фронта, не отказываясь от планов накопить резервы и попытаться организовать новое контрнаступление за счет насильственной мобилизации и поставок западных вооружений
 
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