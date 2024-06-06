"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими - 06.06.2024 Украина.ру
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"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими
"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими - 06.06.2024 Украина.ру
"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими
Попытка украинских властей заменить изучение русского языка английским обречена на провал. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 6 июня
2024-06-06T10:36
2024-06-06T10:36
новости
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новороссия
владимир джабаров
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русский язык
английский язык
украинский язык
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Джабаров прокомментировал принятый Верховной Радой законопроект об английском языке. Документ обязывает чиновников, военных и других украинских специалистов владеть английским.По его словам, диктатура в отношении русскоговорящего населения началась еще со времен Евромайдана. Именно тогда Киев узаконил свою русофобскую политику.Сенатор отметил, что в 20-е годы прошлого века, когда создавали Украину, сельское малороссийское население решили разбавить пролетариатом Донецко-Криворожского бассейна. Тогда в состав Украинской ССР включили Новороссию, население которой всегда говорило исключительно на русском языке."В тот период руководители УССР проводили насильственную украинизацию и коренизацию, пытались заставить все население республики говорить на украинском. Но из этого ничего не вышло, потому что в подавляющем большинстве население республики говорило и думало по-русски", - написал он.Джабаров подчеркнул, что, несмотря на проводимую политику, в быту, дома люди по-прежнему общаются на русском языке. Это касается и высокопоставленных чиновников. Ведь украинский является родным для малой части населения страны.Он предложил обратиться к опыту европейских стран. В частности, на севере Италии, в провинции Больцано есть город Мерано - бывшая территория Австро-Венгрии. Там население говорит исключительно на немецком языке, однако итальянские власти никого там не притесняют.Также Джабаров напомнил, что официальными языками ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Но украинские депутаты "почему-то про русский язык даже вспоминать не хотят".Но такая насильственная политика заставить украинцев перестать изучать русский язык и заменить его английским обречена на провал, резюмировал он.
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Новости, Украина, Киев, Новороссия, Владимир Джабаров, Верховная Рада, ООН, Русский язык, английский язык, украинский язык, население, УССР

"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими

10:36 06.06.2024
 
© фото из открытых источников Русский язык
Русский язык
© фото из открытых источников
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Попытка украинских властей заменить изучение русского языка английским обречена на провал. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 6 июня
Джабаров прокомментировал принятый Верховной Радой законопроект об английском языке. Документ обязывает чиновников, военных и других украинских специалистов владеть английским.
"Принятие закона об обязательном английском - реверанс в сторону англосаксов. Даже прогиб. Но закономерный", - написал Джабаров.
По его словам, диктатура в отношении русскоговорящего населения началась еще со времен Евромайдана. Именно тогда Киев узаконил свою русофобскую политику.
Сенатор отметил, что в 20-е годы прошлого века, когда создавали Украину, сельское малороссийское население решили разбавить пролетариатом Донецко-Криворожского бассейна. Тогда в состав Украинской ССР включили Новороссию, население которой всегда говорило исключительно на русском языке.
"В тот период руководители УССР проводили насильственную украинизацию и коренизацию, пытались заставить все население республики говорить на украинском. Но из этого ничего не вышло, потому что в подавляющем большинстве население республики говорило и думало по-русски", - написал он.
Джабаров подчеркнул, что, несмотря на проводимую политику, в быту, дома люди по-прежнему общаются на русском языке. Это касается и высокопоставленных чиновников. Ведь украинский является родным для малой части населения страны.
Он предложил обратиться к опыту европейских стран. В частности, на севере Италии, в провинции Больцано есть город Мерано - бывшая территория Австро-Венгрии. Там население говорит исключительно на немецком языке, однако итальянские власти никого там не притесняют.
Также Джабаров напомнил, что официальными языками ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Но украинские депутаты "почему-то про русский язык даже вспоминать не хотят".
"Запрещая русский язык, наследники Майдана продолжают работу по превращению Украины в «анти-Россию»", - считает сенатор.
Но такая насильственная политика заставить украинцев перестать изучать русский язык и заменить его английским обречена на провал, резюмировал он.
Британия Великобритания флаг
4 июня, 15:41
Английский язык стал обязательным для некоторых украинцев – решение РадыВерховная Рада во втором чтении одобрила законопроект об английском языке, сообщает 4 июня в своем телеграм-канале депутат ВР Алексей Гончаренко*
 
НовостиУкраинаКиевНовороссияВладимир ДжабаровВерховная РадаООНРусский языканглийский языкукраинский языкнаселениеУССР
 
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