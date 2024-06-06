https://ukraina.ru/20240606/1055512407.html
"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими
"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими - 06.06.2024 Украина.ру
"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими
Попытка украинских властей заменить изучение русского языка английским обречена на провал. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 6 июня
2024-06-06T10:36
2024-06-06T10:36
2024-06-06T10:36
новости
украина
киев
новороссия
владимир джабаров
верховная рада
оон
русский язык
английский язык
украинский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/61/1021306110_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_176af7b0f0632a8bdf9afe4d8f56110f.jpg.webp
Джабаров прокомментировал принятый Верховной Радой законопроект об английском языке. Документ обязывает чиновников, военных и других украинских специалистов владеть английским.По его словам, диктатура в отношении русскоговорящего населения началась еще со времен Евромайдана. Именно тогда Киев узаконил свою русофобскую политику.Сенатор отметил, что в 20-е годы прошлого века, когда создавали Украину, сельское малороссийское население решили разбавить пролетариатом Донецко-Криворожского бассейна. Тогда в состав Украинской ССР включили Новороссию, население которой всегда говорило исключительно на русском языке."В тот период руководители УССР проводили насильственную украинизацию и коренизацию, пытались заставить все население республики говорить на украинском. Но из этого ничего не вышло, потому что в подавляющем большинстве население республики говорило и думало по-русски", - написал он.Джабаров подчеркнул, что, несмотря на проводимую политику, в быту, дома люди по-прежнему общаются на русском языке. Это касается и высокопоставленных чиновников. Ведь украинский является родным для малой части населения страны.Он предложил обратиться к опыту европейских стран. В частности, на севере Италии, в провинции Больцано есть город Мерано - бывшая территория Австро-Венгрии. Там население говорит исключительно на немецком языке, однако итальянские власти никого там не притесняют.Также Джабаров напомнил, что официальными языками ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Но украинские депутаты "почему-то про русский язык даже вспоминать не хотят".Но такая насильственная политика заставить украинцев перестать изучать русский язык и заменить его английским обречена на провал, резюмировал он.
https://ukraina.ru/20240604/1055471857.html
украина
киев
новороссия
усср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/61/1021306110_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_e885f3947036df0c523ee52a654c18f4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, новороссия, владимир джабаров, верховная рада, оон, русский язык, английский язык, украинский язык, население, усср
Новости, Украина, Киев, Новороссия, Владимир Джабаров, Верховная Рада, ООН, Русский язык, английский язык, украинский язык, население, УССР
"Реверанс, даже прогиб": Джабаров объяснил попытки сделать украинцев англоговорящими
Попытка украинских властей заменить изучение русского языка английским обречена на провал. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 6 июня
Джабаров прокомментировал принятый Верховной Радой законопроект об английском языке. Документ обязывает чиновников, военных и других украинских специалистов владеть английским.
"Принятие закона об обязательном английском - реверанс в сторону англосаксов. Даже прогиб. Но закономерный", - написал
Джабаров.
По его словам, диктатура в отношении русскоговорящего населения началась еще со времен Евромайдана. Именно тогда Киев узаконил свою русофобскую политику.
Сенатор отметил, что в 20-е годы прошлого века, когда создавали Украину, сельское малороссийское население решили разбавить пролетариатом Донецко-Криворожского бассейна. Тогда в состав Украинской ССР включили Новороссию, население которой всегда говорило исключительно на русском языке.
"В тот период руководители УССР проводили насильственную украинизацию и коренизацию, пытались заставить все население республики говорить на украинском. Но из этого ничего не вышло, потому что в подавляющем большинстве население республики говорило и думало по-русски", - написал он.
Джабаров подчеркнул, что, несмотря на проводимую политику, в быту, дома люди по-прежнему общаются на русском языке. Это касается и высокопоставленных чиновников. Ведь украинский является родным для малой части населения страны.
Он предложил обратиться к опыту европейских стран. В частности, на севере Италии, в провинции Больцано есть город Мерано - бывшая территория Австро-Венгрии. Там население говорит исключительно на немецком языке, однако итальянские власти никого там не притесняют.
Также Джабаров напомнил, что официальными языками ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Но украинские депутаты "почему-то про русский язык даже вспоминать не хотят".
"Запрещая русский язык, наследники Майдана продолжают работу по превращению Украины в «анти-Россию»", - считает сенатор.
Но такая насильственная политика заставить украинцев перестать изучать русский язык и заменить его английским обречена на провал, резюмировал он.