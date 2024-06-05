"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах - 05.06.2024 Украина.ру
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"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах - 05.06.2024 Украина.ру
"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров
2024-06-05T12:29
2024-06-05T12:29
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"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте документа.Данный законопроект был внесен в Госдуму РФ 18 марта. А 28 мая ГД приняла закон о денонсации.Соглашение предусматривало создание в Киеве Российского центра науки и культуры (РЦНК). Он был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды.С 2014 года центр неоднократно подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что российская сторона до последнего сохраняла этот международно-правовой инструмент. Это имело смысл для того, чтобы иметь "какую-то основу для культурно-гуманитарного взаимодействия и общения с украинским народом", пояснил дипломат. "Но политика киевского режима носит абсолютно враждебный характер, и в этих условиях соглашение стало неработающим и потеряло свою актуальность", - добавил Галузин.Нападения на российские госучреждения на Украине. Справка
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новости, украина, россия, москва, рцнк, совет федерации, госдума, культура, культурное наследие
Новости, Украина, Россия, Москва, РЦНК, Совет Федерации, Госдума, культура, культурное наследие

"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах

12:29 05.06.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаседание Совета федерации РФ
Заседание Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров
"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте документа.
Данный законопроект был внесен в Госдуму РФ 18 марта. А 28 мая ГД приняла закон о денонсации.
Соглашение предусматривало создание в Киеве Российского центра науки и культуры (РЦНК). Он был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды.
С 2014 года центр неоднократно подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что российская сторона до последнего сохраняла этот международно-правовой инструмент. Это имело смысл для того, чтобы иметь "какую-то основу для культурно-гуманитарного взаимодействия и общения с украинским народом", пояснил дипломат.
"Но политика киевского режима носит абсолютно враждебный характер, и в этих условиях соглашение стало неработающим и потеряло свою актуальность", - добавил Галузин.
Нападения на российские госучреждения на Украине. Справка
 
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