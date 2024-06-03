https://ukraina.ru/20240603/1055457506.html

Пятнадцать лет тюрьмы за фото ТЭЦ, "мирный" саммит трещит по швам, скандал с Бузовой. Итоги 3 июня

Пятнадцать лет тюрьмы за фото ТЭЦ, "мирный" саммит трещит по швам, скандал с Бузовой. Итоги 3 июня - 03.06.2024 Украина.ру

Пятнадцать лет тюрьмы за фото ТЭЦ, "мирный" саммит трещит по швам, скандал с Бузовой. Итоги 3 июня

В Николаеве пенсионера осудили за фото ТЭЦ; страны Азии и Тихоокеанского региона отказываются ехать на саммит к Зеленскому; Мизулина призывает проверить "голую вечеринку" Бузовой в Уфе

2024-06-03T18:06

2024-06-03T18:06

2024-06-03T18:06

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Очередной пенсионер, обвиненный в шпионаже"По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ. Среди основных целей врага была теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает отоплением почти половину жилых домов и промышленных предприятий областного центра. Чтобы уточнить информацию о геолокации и технологических мощностях ТЭЦ, злоумышленник фотографировал периметр энергообъекта", – сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) 3 июня."Предателем" в СБУ назвали жителя Николаева 74-х лет, в релизе также присутствует формулировка "идеологический поклонник Кремлевского режима", а местные телеграм-каналы публикуют фото пенсионера."Мотивацией предателя к совершению преступления" СБУ называет то, что в России ему якобы пообещали деньги и "лояльное отношение", когда российские войска будут контролировать Николаевскую область.Следствие вели управления СБУ двух регионов и прокуратура Николаевской области, осудили по статье госизмена, срок заключения – 15 лет.Фото Николаевской ТЭЦ есть в открытом доступе в любом поисковике, а информация – в Википедии. Неизвестно, какую уникальную информацию мог передать осужденный "шпион".Об аналогичных задержаниях и судах украинские правоохранительные органы сообщают ежедневно, чаще всего "преступниками" оказываются пенсионеры, распространившие в соцсетях публикацию с советской символикой или лайкнувшие ее.К Зеленскому на саммит не хотят ехатьВ Индии вслед за другими странами сообщили, что Нью-Дели не будет представлен на "мирном" украинском саммите в Швецарии (президент Украины Владимир Зеленский называет его "глобальным") на высшем уровне: ни премьер-министр, ни министр иностранных дел на него точно не поедут, передает 3 июня Hindustan Times.По информации журналистов, поедет секретарь МИДа или заместитель советника по нацбезопасности.Ранее в Австралии заявили, что саммит посетит министр по страхованию инвалидов Билл Шортен.Глава МИД Пенни Вонг подтвердила, что с такой инициативой выступил премьер Энтони Албаниз, пишет Australian Associated Press.Вонг назвала такой уровень "приемлимым".По данным издания Pakistan Today, Исламабад не отправит представителя – никакого.Отсутствие на саммите России "наряду с продолжающимся дипломатическим давлением со стороны западных стран поставило Пакистан в деликатное положение, оставив его участие под вопросом", цитирует издание свой источник.На саммите, судя по сделанным ранее заявлениям, не будет Китая, Саудовской Аравии, президентов Бразилии и ЮАР. Президент США Джо Байден тоже не собирается посетить его. Решение Байдена Зеленский назвал "слабым".Отказ Пекина он тоже прокомментировал в свойственной хамской манере: "Китай является инструментом в руках Путина."В Китае ответили: "Позиция Пекина по мирной конференции очень открытая и прозрачная. Китай считает, что все усилия должны быть признаны в поддержку мира в Украине, и никогда не разжигал огонь и не разжигал пламя", – заявила представитель МИД КНР Мао Нин.Сам Зеленский в понедельник посетил Филиппины, где уговорил приехать в Швейцарию президента страны Фердинанда Маркоса-младшего."Бойцы на СВО воюют не за это"Общественность возмущена фото и видео выступления певицы Ольги Бузовой 1 июня в Уфе: артистка спела на открытии музыкального фестиваля VK, приурочив выступление и к Дню защиты детей.Ее наряд многие блогеры сочли неуместным для детского праздника.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала выступление Бузовой "новой голой вечеринкой"."В Уфе случилась своя "голая вечеринка" - в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна.Я не вижу никакой разницы между нашумевшей "голой вечеринкой" и выступлением в таком образе в день защиты детей.Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой - часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живет иначе. Мы изменились. Участники СВО воюют явно не за это, о чем мне прямо пишут в своих письмах.Недавно стартовала крайне важная программа "Время героев" для поддержки тех, кто был на фронте. При этом мы видим продолжение провокаций в публичном поле. Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю", – написала она в своем телеграм-канале.

https://ukraina.ru/20240603/1055456363.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, китай, уфа, россия, владимир зеленский, ольга бузова, сбу, мид