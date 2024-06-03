https://ukraina.ru/20240603/1055452571.html
Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией
Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией - 03.06.2024 Украина.ру
Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру разобрал возможности, которые даёт нелегальный статус Зеленского, проанализировал... Украина.ру, 03.06.2024
2024-06-03T15:47
2024-06-03T15:47
2024-06-03T15:47
видео
историк
владимир зеленский
легитимность
президентские выборы
запад
киев
россия
сво
переговоры
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру разобрал возможности, которые даёт нелегальный статус Зеленского, проанализировал варианты обеспечения мира и вероятность глобального конфликта, а также попытался ответить на вопрос о смысле западных заявлений и ограничений для Киева:0:22 – Статус Зеленского: легитимность и легальность;5:36 – В ожидании большой войны;13:52 – Разрешение для Украины на применение западного оружия;17:11 – "Саммит мира" без участия России;19:00 – Варианты мира и варианты гарантий.
запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, историк, владимир зеленский, легитимность, президентские выборы, запад, киев, россия, сво, переговоры, видео
Видео, историк, Владимир Зеленский, легитимность, президентские выборы, Запад, Киев, Россия, СВО, переговоры