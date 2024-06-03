https://ukraina.ru/20240603/1055452571.html

Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией

Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией - 03.06.2024 Украина.ру

Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией

Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру разобрал возможности, которые даёт нелегальный статус Зеленского, проанализировал... Украина.ру, 03.06.2024

2024-06-03T15:47

2024-06-03T15:47

2024-06-03T15:47

видео

историк

владимир зеленский

легитимность

президентские выборы

запад

киев

россия

сво

переговоры

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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру разобрал возможности, которые даёт нелегальный статус Зеленского, проанализировал варианты обеспечения мира и вероятность глобального конфликта, а также попытался ответить на вопрос о смысле западных заявлений и ограничений для Киева:0:22 – Статус Зеленского: легитимность и легальность;5:36 – В ожидании большой войны;13:52 – Разрешение для Украины на применение западного оружия;17:11 – "Саммит мира" без участия России;19:00 – Варианты мира и варианты гарантий.

запад

киев

россия

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