Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией - 03.06.2024 Украина.ру
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Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией
Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией - 03.06.2024 Украина.ру
Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру разобрал возможности, которые даёт нелегальный статус Зеленского, проанализировал... Украина.ру, 03.06.2024
2024-06-03T15:47
2024-06-03T15:47
видео
историк
владимир зеленский
легитимность
президентские выборы
запад
киев
россия
сво
переговоры
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру разобрал возможности, которые даёт нелегальный статус Зеленского, проанализировал варианты обеспечения мира и вероятность глобального конфликта, а также попытался ответить на вопрос о смысле западных заявлений и ограничений для Киева:0:22 – Статус Зеленского: легитимность и легальность;5:36 – В ожидании большой войны;13:52 – Разрешение для Украины на применение западного оружия;17:11 – "Саммит мира" без участия России;19:00 – Варианты мира и варианты гарантий.
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видео, историк, владимир зеленский, легитимность, президентские выборы, запад, киев, россия, сво, переговоры, видео
Видео, историк, Владимир Зеленский, легитимность, президентские выборы, Запад, Киев, Россия, СВО, переговоры

Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией

15:47 03.06.2024
 
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру разобрал возможности, которые даёт нелегальный статус Зеленского, проанализировал варианты обеспечения мира и вероятность глобального конфликта, а также попытался ответить на вопрос о смысле западных заявлений и ограничений для Киева:

0:22 – Статус Зеленского: легитимность и легальность;
5:36 – В ожидании большой войны;
13:52 – Разрешение для Украины на применение западного оружия;
17:11 – "Саммит мира" без участия России;
19:00 – Варианты мира и варианты гарантий.
 
ВидеоисторикВладимир Зеленскийлегитимностьпрезидентские выборыЗападКиевРоссияСВОпереговоры
 
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