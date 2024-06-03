https://ukraina.ru/20240603/1055446978.html

Зеленский заставил депутатов финансировать американское кино - депутат ВР

Зеленский заставил депутатов финансировать американское кино - депутат ВР - 03.06.2024 Украина.ру

Зеленский заставил депутатов финансировать американское кино - депутат ВР

Англоязычные сеансы в украинских кинотеатрах получат финансовую поддержку от Зеленского за счет бюджета Украины

2024-06-03T11:03

2024-06-03T11:03

2024-06-03T11:53

новости

владимир зеленский

народные депутаты

рада

кино

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Владимир Зеленский заставил депутатов Верховной Рады из подконтрольной фракции "Слуга народа" найти средства для финансирования американского кино. Правку Зеленского добавили в законопроект об английском языке. Депутаты большинством проголосовали "за", об этом сообщили двое недовольных решением - София Федина и Владимир Вятрович. "Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина. Все "слуги" и Александр Абдуллин из "Батькивщины" проголосовали "за". Больше всего Федину возмущает, что в стране не хватает денег на ведение боевых действий, тарифы на коммунальные услуги для населения поднимают вдвое, а Зеленому "припекло финансировать американское кино". В Комитете Верховной Рады по инфополитике пояснили, что законопроектом предлагается создать государственную программу по содействию изучения английского языка. "В частности, предусмотрены особенности обеспечения кинозрелищными заведениями демонстрации иностранных фильмов на английском языке с соблюдением требований, установленных Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в пояснении Комитета. Расходы на демонстрацию такого кино, по версии Комитета, будут возмещать за счет продаж билетов зрителям и госбюджета Украины.

https://ukraina.ru/20240603/1055445838.html

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новости, владимир зеленский, народные депутаты, рада, кино