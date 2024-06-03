https://ukraina.ru/20240603/1055446978.html
Зеленский заставил депутатов финансировать американское кино - депутат ВР
Зеленский заставил депутатов финансировать американское кино - депутат ВР - 03.06.2024 Украина.ру
Зеленский заставил депутатов финансировать американское кино - депутат ВР
Англоязычные сеансы в украинских кинотеатрах получат финансовую поддержку от Зеленского за счет бюджета Украины
2024-06-03T11:03
2024-06-03T11:03
2024-06-03T11:53
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владимир зеленский
народные депутаты
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Владимир Зеленский заставил депутатов Верховной Рады из подконтрольной фракции "Слуга народа" найти средства для финансирования американского кино. Правку Зеленского добавили в законопроект об английском языке. Депутаты большинством проголосовали "за", об этом сообщили двое недовольных решением - София Федина и Владимир Вятрович. "Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина. Все "слуги" и Александр Абдуллин из "Батькивщины" проголосовали "за". Больше всего Федину возмущает, что в стране не хватает денег на ведение боевых действий, тарифы на коммунальные услуги для населения поднимают вдвое, а Зеленому "припекло финансировать американское кино". В Комитете Верховной Рады по инфополитике пояснили, что законопроектом предлагается создать государственную программу по содействию изучения английского языка. "В частности, предусмотрены особенности обеспечения кинозрелищными заведениями демонстрации иностранных фильмов на английском языке с соблюдением требований, установленных Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в пояснении Комитета. Расходы на демонстрацию такого кино, по версии Комитета, будут возмещать за счет продаж билетов зрителям и госбюджета Украины.
https://ukraina.ru/20240603/1055445838.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, народные депутаты, рада, кино
Новости, Владимир Зеленский, народные депутаты, Рада, кино
Зеленский заставил депутатов финансировать американское кино - депутат ВР
11:03 03.06.2024 (обновлено: 11:53 03.06.2024)
Англоязычные сеансы в украинских кинотеатрах получат финансовую поддержку от Зеленского за счет бюджета Украины
Владимир Зеленский заставил депутатов Верховной Рады из подконтрольной фракции "Слуга народа" найти средства для финансирования американского кино. Правку Зеленского добавили в законопроект об английском языке. Депутаты большинством проголосовали "за", об этом сообщили двое недовольных решением - София Федина и Владимир Вятрович.
"Зеленский заставил Комитет гуманитарной и информационной политики (большинство - "слуги") пересмотреть законопроект об английском языке и добавить правку, предусматривающую финансирование американского кино через финансовую поддержку англоязычных сеансов", - сообщила Федина.
Все "слуги" и Александр Абдуллин из "Батькивщины" проголосовали "за".
Больше всего Федину возмущает, что в стране не хватает денег на ведение боевых действий, тарифы на коммунальные услуги для населения поднимают вдвое, а Зеленому "припекло финансировать американское кино".
В Комитете Верховной Рады по инфополитике пояснили, что законопроектом предлагается создать государственную программу по содействию изучения английского языка.
"В частности, предусмотрены особенности обеспечения кинозрелищными заведениями демонстрации иностранных фильмов на английском языке с соблюдением требований, установленных Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в пояснении Комитета.
Расходы на демонстрацию такого кино, по версии Комитета, будут возмещать за счет продаж билетов зрителям и госбюджета Украины.