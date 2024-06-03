https://ukraina.ru/20240603/1055445838.html

"Мы здесь впервые, спасибо". Зеленского на Филиппинах назвали президентом и пообещали психотерапевтов

"Мы здесь впервые, спасибо". Зеленского на Филиппинах назвали президентом и пообещали психотерапевтов - 03.06.2024 Украина.ру

"Мы здесь впервые, спасибо". Зеленского на Филиппинах назвали президентом и пообещали психотерапевтов

Владимир Зеленский посетил Филиппины и встретился с президентом Республики Фердинандом Маркосом-младшим. Глава государства назвал Зеленского президентом и... Украина.ру, 03.06.2024

2024-06-03T10:25

2024-06-03T10:25

2024-06-03T10:25

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Владимир Зеленский посетил Филиппины и встретился с президентом Республики Фердинандом Маркосом-младшим. Глава государства назвал Зеленского президентом и поблагодарил за визит. Видеозапись официальной части визита опубликована в соцсетях Зеленского.- Мне приятно, что вы нашли время, чтобы приехать на Филиппины. Я знаю, что кризис в вашей стране отнимает все ваше внимание и время, - сказал филиппинский лидер. - Мне приятно, что вы приехали и посетили нас, мистер президент. - Спасибо, мистер президент! - улыбнулся Зеленский. - Нам очень приятно впервые побывать на Филиппинах... Спасибо за приглашение, и мы очень благодарны за возможность побывать в вашей стране. Зеленский попросил собеседника отправить на Украину гуманитарную помощь и психотерапевтов, сообщили журналисты государственного информагенства. По словам Зеленского, психотерапевты нужны для военнослужащих ВСУ, которые несут службу "на передке". "Вы упомянули о гуманитарных возможностях, особенно в медицине и, как я вам уже сказал, особенно о психологическом, психическом здоровье и т. д. - армии. Итак, вы понимаете, скольким людям нужна их помощь, когда они вернутся", - сказал Зеленский. "Это то, что, я думаю, мы можем предложить", — ответил Маркос Зеленскому. Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что по данным предварительного анализа украинского законодательства, Зеленского нельзя считать легитимным президентом. Полномочия президента Украины должны перейти спикеру Верховной Рады Украины

https://ukraina.ru/20240528/1055343070.html

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новости, филиппины, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, украина