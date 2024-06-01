https://ukraina.ru/20240601/1055434427.html

НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку

НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку - 01.06.2024 Украина.ру

НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку

Кибератака может стать основанием для применением пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 1 июня на сессии "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре. Его слова приводят РИА Новости

2024-06-01T17:13

2024-06-01T17:13

2024-06-01T17:13

новости

нато

кибератаки

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055298805_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_4105462d0f46610bdbbbb235fd9926a2.jpg

"Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи", - заявил Роб Бауэр.Пятая статья устава НАТО предполагает ответ всех стран-членов Альянса, в том числе военной силой, на нападение любого государства на одну из стран НАТО."То есть, не только физическая атака, но и кибератака может стать основанием для дебатов о применении пятой статьи и, в качестве результата дебатов, для выполнения последующих процедур", - пояснил Бауэр.При этом он подчеркнул, что для рассмотрения кибератаки на важные цифровые структуры государства как акта войны, нужно убедиться, что атака совершена государством, а не неизвестным частным актором."Иначе будет непонятно, с кем воевать", - резюмировал Бауэр.Ежегодная конференция "Диалога Шангри-Ла" началась вечером 31 мая и продлится до 2 июня. Мероприятие посвящено кибернетической обороне и будущему военных действий.

https://ukraina.ru/20240531/1055423456.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, кибератаки, кибербезопасность