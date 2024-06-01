НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку - 01.06.2024 Украина.ру
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НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку
НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку - 01.06.2024 Украина.ру
НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку
Кибератака может стать основанием для применением пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 1 июня на сессии "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре. Его слова приводят РИА Новости
2024-06-01T17:13
2024-06-01T17:13
новости
нато
кибератаки
кибербезопасность
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"Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи", - заявил&nbsp;Роб Бауэр.Пятая статья устава НАТО предполагает ответ всех стран-членов Альянса, в том числе военной силой,&nbsp;на нападение любого государства на одну из стран НАТО."То есть, не только физическая атака, но и кибератака может стать основанием для дебатов о применении пятой статьи и, в качестве результата дебатов, для выполнения последующих процедур", - пояснил Бауэр.При этом он подчеркнул, что для рассмотрения кибератаки на важные цифровые структуры государства как акта войны, нужно убедиться, что атака совершена государством, а не неизвестным частным актором."Иначе будет непонятно, с кем воевать", - резюмировал Бауэр.Ежегодная конференция "Диалога Шангри-Ла" началась вечером 31 мая и продлится до 2 июня. Мероприятие посвящено кибернетической обороне и будущему военных действий.
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новости, нато, кибератаки, кибербезопасность
Новости, НАТО, кибератаки, кибербезопасность

НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку

17:13 01.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Кибератака может стать основанием для применением пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 1 июня на сессии "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре. Его слова приводят РИА Новости
"Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи", - заявил Роб Бауэр.
Пятая статья устава НАТО предполагает ответ всех стран-членов Альянса, в том числе военной силой, на нападение любого государства на одну из стран НАТО.
"То есть, не только физическая атака, но и кибератака может стать основанием для дебатов о применении пятой статьи и, в качестве результата дебатов, для выполнения последующих процедур", - пояснил Бауэр.
При этом он подчеркнул, что для рассмотрения кибератаки на важные цифровые структуры государства как акта войны, нужно убедиться, что атака совершена государством, а не неизвестным частным актором.
"Иначе будет непонятно, с кем воевать", - резюмировал Бауэр.
Ежегодная конференция "Диалога Шангри-Ла" началась вечером 31 мая и продлится до 2 июня. Мероприятие посвящено кибернетической обороне и будущему военных действий.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Вчера, 23:01
Столкновение неизбежно: страны НАТО назвали законные цели в РоссииСША разрешили Украине наносить удары по целям в России ракетами дальностью до 80 км. Но пока не всеми видами вооружений – ATACMS под запретом. Но и тем, что уже есть у украинской армии на вооружении – оружие американского производство – Белгород и остальные приграничные города России в опасности.
 
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Заголовок открываемого материала
17:13НАТО может применить военную силу в ответ на кибератаку
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