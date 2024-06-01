Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники - 01.06.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники
Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники - 01.06.2024 Украина.ру
Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники
Российские системы противовоздушной обороны предоставили атаку ВСУ на Белгородской и Брянскую области. Об этом сообщили 1 июня в Минобороны РФ
2024-06-01T15:21
2024-06-01T15:21
новости
россия
брянская область
белгородская область
вооруженные силы украины
всу
точка-у
беспилотники
минобороны рф
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"Дежурными средствами ПВО две тактические ракеты ТРК «Точка-У» и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и один БПЛА над территорией Брянской областей", - говорится в сводке МО РФ.В ведомстве уточнили, что воздушные цели сбиты с 10:00 до 12:00 1 июня.
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россия
брянская область
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новости, россия, брянская область, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, точка-у, беспилотники, минобороны рф
Новости, Россия, Брянская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Точка-У, беспилотники, Минобороны РФ

Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники

15:21 01.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российские системы противовоздушной обороны предоставили атаку ВСУ на Белгородской и Брянскую области. Об этом сообщили 1 июня в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО две тактические ракеты ТРК «Точка-У» и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и один БПЛА над территорией Брянской областей", - говорится в сводке МО РФ.
В ведомстве уточнили, что воздушные цели сбиты с 10:00 до 12:00 1 июня.
ЛЭП
13:00
Удар по аэродрому под Львовом и энергетике, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июняУкраина сообщила об ударе по энергоинфраструктуре. Львовское подполье рассказало о поражении аэродрома в Стрые. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиРоссияБрянская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВСУТочка-УбеспилотникиМинобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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