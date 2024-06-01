https://ukraina.ru/20240601/1055434016.html

Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники

Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники - 01.06.2024 Украина.ру

Минобороны РФ: Системой ПВО сбиты украинские ракеты "Точка-У" и беспилотники

Российские системы противовоздушной обороны предоставили атаку ВСУ на Белгородской и Брянскую области. Об этом сообщили 1 июня в Минобороны РФ

2024-06-01T15:21

2024-06-01T15:21

2024-06-01T15:21

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"Дежурными средствами ПВО две тактические ракеты ТРК «Точка-У» и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и один БПЛА над территорией Брянской областей", - говорится в сводке МО РФ.В ведомстве уточнили, что воздушные цели сбиты с 10:00 до 12:00 1 июня.

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новости, россия, брянская область, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, точка-у, беспилотники, минобороны рф