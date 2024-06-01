https://ukraina.ru/20240601/1055431611.html

Удар по аэродрому под Львовом и энергетике, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня

Удар по аэродрому под Львовом и энергетике, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня - 01.06.2024 Украина.ру

Удар по аэродрому под Львовом и энергетике, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня

Украина сообщила об ударе по энергоинфраструктуре. Львовское подполье рассказало о поражении аэродрома в Стрые. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-01T13:00

2024-06-01T13:00

2024-06-01T13:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщила украинская корпорация ДТЭК, в ночь на 1 июня были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях."И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьёзно повреждено оборудование. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца", - указывалось в сообщении принадлежащей олигарху Ринату Ахметову корпорации в соцсетях.Также об атаке сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко."Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях", - писал он.Российский военкор Александр Коц утром 1 июня также прокомментировал удар по украинской инфраструктуре."Не поверили на слово: результаты массированного ракетного удара по Украине Судя по масштабам и географии ночных ударов, мы не верим в заявления украинских чиновников о плачевном состоянии объектов энергетики. И правильно делаем. Все эти стенания были ровно для того, чтобы мы удовлетворенно откинулись в кресле и перестали обнулять критическую инфраструктуру. А мы не перестали. Всего было запущено более 50 "Гераней", которые должны были частично разрядить ПВО противника. Затем волнами с разных направлений совершены пуски ракет наземного, воздушного и морского базирований. Поражены объекты энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Также удар в очередной раз пришелся по Днепрогэс, машинному залу №1. Целями для ночного поражения стали: Бурштырская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Кременчугская и Днепровская ГЭС, портовая инфраструктура в Одессе, подземное газохранилище и аэродром в городе Стрый Львовской области, а также склады в районе аэродрома", - написал он в своём телеграм-канале.Удар по аэродрому в Стрые подтвердило и подполье. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам", — сказал он.По данным подпольщиков, всего ударов было четыре. Один из них пришелся по аэродрому и расположенной на нем Стрыйской авиабазе, которую ВСУ готовили к приему натовских истребителей F-16. Под удар попали и склады бывшего инженерного батальона. По словам информаторов, там прогремел очень мощный взрыв.Ещё одной целью стал вагоноремонтный завод. По информации подпольщиков, поступала информация, что на его территории базируется западная военная техника.Кроме того, ракеты поразили Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО, расположенный вблизи аэродрома.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону РоссииНа донецком направлении ВСУ совершили 22 обстрела, на горловском направлении — 9 обстрелов, выпустив в общей сложности 92 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц, также ранения получили 4 гражданский лица. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений, 3 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, по Еленовке — 3 ракеты из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 29 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 5; Новая Каховка — 7; Каиры — 4; Любимовка — 6; Алёшки — 3; Корсунка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Песчановка, Софиевка, Коханы и Кардашинка.Утром 1 июня Минобороны РФ в своём телеграм-канале несколько раз сообщало об отражении атак на Белгородскую область."Около 08:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Позже оборонное ведомство снова сообщило о пресечении атаки."Около 10:45 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщило министерство.Также губернатор региона Вячеслав Гладков в 09:21 сообщил об атаке дрона-камикадзе на мирных жителей Белгородской области."Работающий в поле КАМАЗ подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Повреждена кабина транспортного средства", - писал он.Позднее, в 11:57 он сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и районе."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - писал он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240601/1055429277.html

https://ukraina.ru/20240531/1055419045.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники