Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе" - 01.06.2024 Украина.ру
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Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"
Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе" - 01.06.2024 Украина.ру
Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"
Франция передала России имеющуюся информацию о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на саммите по безопасности. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований
2024-06-01T12:44
2024-06-01T12:44
новости
франция
россия
кремль
теракт
крокус сити
крокус сити холл
терроризм
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Лекорню назвал это примером партнерства в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью контакты.По словам Лекорню, Франция располагала данными, которые «позволили бы узнать правду о теракте».Несмотря на критику из-за поддержания контактов с властями страны и разногласий с Кремлем, Франция передала России информацию по теракту.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.*&nbsp;внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, франция, россия, кремль, теракт, крокус сити, крокус сити холл, терроризм
Новости, Франция, Россия, Кремль, теракт, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, терроризм

Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"

12:44 01.06.2024
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Франция передала России имеющуюся информацию о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на саммите по безопасности. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований
Лекорню назвал это примером партнерства в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью контакты.
По словам Лекорню, Франция располагала данными, которые «позволили бы узнать правду о теракте».
Несмотря на критику из-за поддержания контактов с властями страны и разногласий с Кремлем, Франция передала России информацию по теракту.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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15 апреля, 12:59
Американский волк в овечьей шкуре борца с террором. США снова выгораживают УкраинуСША продолжают настаивать на непричастности Украины к террористическому акту в "Крокус Сити Холле". Такое усердие в попытке обелить киевский режим в очередной раз демонстрирует двойные стандарты Соединенных Штатов в их борьбе с террором
 
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