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Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"
Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе" - 01.06.2024 Украина.ру
Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"
Франция передала России имеющуюся информацию о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на саммите по безопасности. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований
2024-06-01T12:44
2024-06-01T12:44
2024-06-01T12:44
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Лекорню назвал это примером партнерства в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью контакты.По словам Лекорню, Франция располагала данными, которые «позволили бы узнать правду о теракте».Несмотря на критику из-за поддержания контактов с властями страны и разногласий с Кремлем, Франция передала России информацию по теракту.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240415/1054514436.html
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новости, франция, россия, кремль, теракт, крокус сити, крокус сити холл, терроризм
Новости, Франция, Россия, Кремль, теракт, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, терроризм
Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"
Франция передала России имеющуюся информацию о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на саммите по безопасности. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований
Лекорню назвал это примером партнерства в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью контакты.
По словам Лекорню, Франция располагала данными, которые «позволили бы узнать правду о теракте».
Несмотря на критику из-за поддержания контактов с властями страны и разногласий с Кремлем, Франция передала России информацию по теракту.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов