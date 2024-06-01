https://ukraina.ru/20240601/1055431478.html

Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"

Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе" - 01.06.2024 Украина.ру

Пример партнёрства: министр обороны Франции о работе с Россией по теракту в "Крокусе"

Франция передала России имеющуюся информацию о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на саммите по безопасности. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований

2024-06-01T12:44

2024-06-01T12:44

2024-06-01T12:44

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терроризм

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Лекорню назвал это примером партнерства в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью контакты.По словам Лекорню, Франция располагала данными, которые «позволили бы узнать правду о теракте».Несмотря на критику из-за поддержания контактов с властями страны и разногласий с Кремлем, Франция передала России информацию по теракту.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240415/1054514436.html

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новости, франция, россия, кремль, теракт, крокус сити, крокус сити холл, терроризм