Король Ягайло: свой среди чужих, охотно предававший своих - 01.06.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240601/1055414985.html
Король Ягайло: свой среди чужих, охотно предававший своих
Король Ягайло: свой среди чужих, охотно предававший своих - 01.06.2024 Украина.ру
Король Ягайло: свой среди чужих, охотно предававший своих
1 июня 1434 года в городе Городок Русского воеводства (современная Львовская область) скончался очередной король Польши. Властолюбец, клятвопреступник, убийца дяди, он был четырежды женат, основал династию польских королей Ягеллонов, которые, возможно, не были его потомками, и вообще знатно наследил в истории. Звали его – Ягайло
2024-06-01T08:00
2024-06-01T08:00
история
история
история украины
великое княжество литовское
русь
польша
объединение
xiv век
литва
золотая орда
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Ни точная дата, ни точный год рождения этого человека неизвестны – разброс версий приходится на период от 1350 года до 1362-го. Известно, что родился он в великокняжеской литовской столице городе Вильне (современном Вильнюсе) в семье Великого князя литовского Ольгерда и его второй жены тверской княжны Иулиании Александровны.Какие-либо известия о нём до 1377 года, кроме того, что у Ольгерда он ходил в любимчиках, отсутствуют. Что не удивительно – от двух жен у Ольгерда было 23 ребенка, из которых 12 – сыновья (вообще при высочайшей детской смертности рождение очередного отпрыска даже княжеского рода фиксировалось, скорее, в порядке исключения).24 мая 1377 года великий князь Ольгерд скончался в возрасте 80-ти лет. Он оставил завещание, которое надолго посеяло в литовском обществе смуту и стало причиной гражданских войн.Ольгерд правил практически совместно со своим братом – Кейстутом. Устоявшегося правила престолонаследия в Литве не было: Ольгерд мог назначить после себя великим князем или (по лествичному праву) старшего в роду, то есть Кейстута, или по праву прямого престолонаследования – старшему сыну. Но он выбрал любимчика Ягайло.Тут же право на престол у брата стал оспаривать старший сын Ольгерда от первой жены. Однако он был неудачлив в военном противостоянии, в результате чего потерял свою вотчину – Полоцкое княжество. Для истории России этот факт имеет важное значение, так как Андрей Ольгердович, его родной брат Дмитрий Ольгердович вместе с дружинами ушли на службу к московскому князю – будущему Дмитрию Донскому и участвовали в Куликовской битве.Ягайло в этом противостоянии русских и татар тоже косвенно принял участие, но на стороне последних. Его войско шло на соединение с беклербеком Мамаем, и русские князья были вынуждены навязать ордынцам Куликовскую битву, чтобы не дать им соединиться с Литвой. Узнав, что татары разбиты, Ягайло тут же повернул свои полки обратно.Одновременно со сводными братьями Ягайло умудрился рассориться и с дядей Кейстутом. 29 сентября 1379 года после очередного кровавого противостояния с Тевтонским орденом Кейстут и Ягайло подписали с ним 10-летнее перемирие. Однако полгода спустя Ягайло втайне от дяди подписал с рыцарями еще одно соглашение – Довидишковский договор. Согласно ему тевтонцы обязались не трогать христианские (православные) земли Витовта, а Ягайло обязался не помогать языческой часть Литвы (то есть землям Кейстута), когда на них обрушатся рыцари. Пикантности добавляет тот факт, что, скорее всего, сын Кейстута Витовт при подписании договора присутствовал и его содержание знал.В следующем году тевтонцы вторглись на земли Кейстута. Во время переговоров с ними о перемирии князь узнал, что Ягайло его фактически подставил. Он потребовал объяснений у Витовта, но тот заверил отца, что о договоре с тевтонцами не знал… и грянула гражданская война.Уже в октябре 1381 года Кейстут пленил Ягайло в Вильне и объявил великим князем себя. Пленника он заставил подписать письменное признание этого факта и отпустил, оставив ему ленные владения, подаренные Ольгердом – Витебск и Крево. Ягайло тут же отправился к тевтонцам за помощью, и вступил в переговоры с ордынским князем Тохтамышем о поддержке. В мае 1382 года против дяди восстал брат Ягайло новгород-северский князь Корибут, а в Вильне – соратники Ягайло. Одновременно с запада вторглись тевтонцы.Кейстуту и его сыну Витовту не удалось собрать достаточные для сопротивления войска, и они отправились к Ягайло на переговоры. Однако вместо того, чтобы договориться с дядей, которому его семья была обязана большей частью своих владений, Ягайло заключил его и Витовта в Кревский замок. Витовту удалось бежать благодаря своей матери, языческой жрице Бируте, и служанке своей жены Анны, которая поменялась с ним платьем. Оказавшись на воле, он отправился к великому магистру Тевтонского ордена.Кейстут же умер в тюрьме 15 августа 1382, скорее всего, был задушен, хоть Ягайло потом и рассказывал, что он повесился сам. Его жену Бируту, согласно тевтонским сведениям, утопили.Витовт этого так не оставил, и вскоре Ягайло оказался в той же ситуации, которую сам устроил недавно Кейстуту. Внутри Литвы бушевали восстания, а снаружи её таранили тевтонцы. 31 октября 1382 года он был вынужден согласиться подписать так называемый Дубисский договор, по которому впервые в истории Литвы, тевтонцам должна была перейти исконно литовская земля Жемайтия (русская Жмудь). Она отделяла от основных земельных владений ордена Пруссию и Ливонское ландмейстерство (Ливонский орден). Кроме того Ягайло обязался креститься в католичество и на четыре года фактически стать вассалом ордена. Однако Ягайло отказался ратифицировать договор, и в 1384 году Орден снова напал на Литву.Великий князь стал искать союзников. Он помирился с двоюродным братом Витовтом, вернул ему земли Кейстута, кроме княжеского города Троки, при содействии матери вступил в переговоры с московским князем Дмитрием Донским. Ягайло и его браться Скиргайло и Корибут целовали крест московскому князю и его помощнику и союзнику Владимиру Андреевичу Серпуховскому и их детям. Иулиания Александровна заключила с Дмитрием Донским брачный договор, о том что её сын Ягайло возьмет в жены дочь князя. В Москве на это согласились при условии, что великий литовский князь подчинится власти Дмитрия Ивановича и сделает православие государственной религией Литвы.В 1370-м году в Польше прервалась династия Пястов. Следующий король, Людовик I, тоже наследников не оставил, поэтому в 1384 году королём (не королевой – это запрещали польские законы) сделали его 12-летнюю дочку Ядвигу. Но шляхта и магнаты понимали, что король-женщина – это непорядок, и потому предложили её руку (против воли девочки) Ягайло. В 1385 году была заключена Кревская уровня, согласно которой Ягайло женился на Ядвиге и становился польским королём, при этом обязался принять католичество и окатоличить Литву. Литва должна была войти в состав Польши. Через год состоялась свадьба, и было положено начало будущему конфедеративному государству, которое спустя столетие нарекут Речью Посполитой.Пока Ягайло отсутствовал в Вильне герой Куликова поля Андрей Ольгердович и его соратники попытались вернуть свои вотчины. Одновременно с запада ударили тевтонцы. Ягайло послал против них кузена Витовта и брата Скиргайло, и они с задачей справились – враги были разгромлены, Андрей попал в плен.В 1387 году Ягайло с малолетней женой и целой толпой польской шляхты вернулся в Вильну. Здесь он тут же распорядился вырубить священные рощи, сжечь языческих идолов и насильно крестить народ в католичество. Многие литовские князья лишились своих вотчин, получив их обратно уже в пользование, как королевскую землю.Витовту такой оборот не понравился. Он возглавил литовскую оппозицию и в результате многолетней кровавой борьбы в конце концов добился, что в 1392 году великим литовским князем стал он. Было остановлено окатоличивание и установился долгожданный мир.Тем временем у Ягайло назревала другая проблема – не было наследника. Королева Ядвига только в 1399 году родила дочь, которая прожила всего месяц, а затем и сама умерла.В том же 1399 году случилось ещё одно событие, которое положило конец всем претензиям кузена Ягайло – Витовта – на гегемонию в регионе. Он потерпел разгромное поражение от ордынских татар в битве на Ворскле, когда огромное объединенное 38-тысячное воинство литовцев, русских, немцев, поляков, молдаван, татар Тохтамыша было разгромлено войском Тимур-Кутлуга и его темника Едигея. Погибли 20 князей (в том числе Андрей и Дмитрий Ольгердовичи) и более половины воинов. Витовт спасся чудом.После этого на власть Ягайло уже никто не посягал. Он победил Тевтонский орден в так называемой Великой войне, которая началась в 1409 году, а закончилась два года спустя после сокрушительного разгрома рыцарей под Грюнвальдом и заключением Торуньского мира.В 1420 году взбунтовавшиеся в Чехии гуситы предложили Ягайло чешскую корону. Он обратился к королевскому совету, но шляхта посоветовала королю с чехами не связываться – они были объявлены папой еретиками, и можно было "нарваться" на антипольский крестовый поход… Польские рыцари поддерживали гуситов, но частным порядком – в качестве "отпускников".А с наследниками по-прежнему было плохо. Вторая жена, из рода Пястов – Анна Цельская (которую Ягайло избегал за то, что дурнушка), родила ему только дочь и умерла. Третья жена, Эльжбета Грановская, в принципе была великовозрастной (и у неё уже было пять детей) и кроме земель и титулов ничего не принесла – скончалась в 1420 году от туберкулёза.Сыновей Ягайло родила 4-я жена Софья Гольшанская, которая была младше короля в лучшем случае на 43 года, а в худшем (и более вероятном) – на 55. В 1426 году беспокойный кузен короля – Витовт засомневался, что Ягайло – биологический отец его племянников.Было проведено расследование, перепуганные служанки назвали имя якобы настоящего отца мальчиков. Ягайло уже подумывал выслать Софию обратно к родителям, а детей объявить чужими, но вмешалась польская шляхта. Она вынудила короля провести над своей женой суд, в результате которого было решено, что Ягайло – отец детей. Лад в семье был восстановлен.Но опять "зашевелился" Витовт. На старости лет, в 1429 году, он решил стать литовским королём, что очень не нравилось полякам – Литва могла выйти из подчиненного им состояния. Ягайло перехватил корону, в Вильну она не доехала, а Витовт в 1430 году скончался в возрасте 80-ти лет.Великим князем Литвы стал младший брат Ягайло – Свидригайло. Он не отдал полякам Подолье и Волынь, на которое те претендовали. Ягайло поехал к брату уговаривать и принимать присягу на верность, но тот его арестовал, и год насильно удерживал. Разразилась так называемая Луцкая война, в результате которой Ягайло освободили, но война не остановилась. В это время началась новая война с Орденом. Ягайло "натравил" на тевтонцев гуситов, а своих поляков направил разорять Пруссию. До конца обеих войн он не дожил, скончавшись 1 июня 1434 года, оставив после себя кипящий политический котел, который никак не успокоится до сих пор.
https://ukraina.ru/20230926/1049542162.html
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история, история украины, великое княжество литовское, русь, польша, объединение, xiv век, литва, золотая орда
История, История, история Украины, Великое княжество Литовское, Русь, Польша, объединение, XIV век, Литва, Золотая орда

Король Ягайло: свой среди чужих, охотно предававший своих

08:00 01.06.2024
 
© commons.wikimedia.orgЯдвига и Ягайло (фрагмент макета памятника работы Томаша-Оскара Сосновского, 1885 год)
Ядвига и Ягайло (фрагмент макета памятника работы Томаша-Оскара Сосновского, 1885 год) - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© commons.wikimedia.org
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Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
1 июня 1434 года в городе Городок Русского воеводства (современная Львовская область) скончался очередной король Польши. Властолюбец, клятвопреступник, убийца дяди, он был четырежды женат, основал династию польских королей Ягеллонов, которые, возможно, не были его потомками, и вообще знатно наследил в истории. Звали его – Ягайло
Ни точная дата, ни точный год рождения этого человека неизвестны – разброс версий приходится на период от 1350 года до 1362-го. Известно, что родился он в великокняжеской литовской столице городе Вильне (современном Вильнюсе) в семье Великого князя литовского Ольгерда и его второй жены тверской княжны Иулиании Александровны.
Какие-либо известия о нём до 1377 года, кроме того, что у Ольгерда он ходил в любимчиках, отсутствуют. Что не удивительно – от двух жен у Ольгерда было 23 ребенка, из которых 12 – сыновья (вообще при высочайшей детской смертности рождение очередного отпрыска даже княжеского рода фиксировалось, скорее, в порядке исключения).
24 мая 1377 года великий князь Ольгерд скончался в возрасте 80-ти лет. Он оставил завещание, которое надолго посеяло в литовском обществе смуту и стало причиной гражданских войн.
Ольгерд правил практически совместно со своим братом – Кейстутом. Устоявшегося правила престолонаследия в Литве не было: Ольгерд мог назначить после себя великим князем или (по лествичному праву) старшего в роду, то есть Кейстута, или по праву прямого престолонаследования – старшему сыну. Но он выбрал любимчика Ягайло.
Тут же право на престол у брата стал оспаривать старший сын Ольгерда от первой жены. Однако он был неудачлив в военном противостоянии, в результате чего потерял свою вотчину – Полоцкое княжество. Для истории России этот факт имеет важное значение, так как Андрей Ольгердович, его родной брат Дмитрий Ольгердович вместе с дружинами ушли на службу к московскому князю – будущему Дмитрию Донскому и участвовали в Куликовской битве.
26 сентября 2023, 18:00История
Куликовская битва: что пишут в учебниках и как было на самом делеКуликовская битва, годовщина которой празднуется в России 21 сентября, считается важнейшим шагом на пути освобождения от владычества Золотой Орды. Окончательно оно было преодолено сто лет спустя – Иване III Великом. Окончательно же ордынская проблема была решена в 1783 году, когда по указу императрицы Екатерины II к России был присоединён Крым
Ягайло в этом противостоянии русских и татар тоже косвенно принял участие, но на стороне последних. Его войско шло на соединение с беклербеком Мамаем, и русские князья были вынуждены навязать ордынцам Куликовскую битву, чтобы не дать им соединиться с Литвой. Узнав, что татары разбиты, Ягайло тут же повернул свои полки обратно.
Одновременно со сводными братьями Ягайло умудрился рассориться и с дядей Кейстутом. 29 сентября 1379 года после очередного кровавого противостояния с Тевтонским орденом Кейстут и Ягайло подписали с ним 10-летнее перемирие. Однако полгода спустя Ягайло втайне от дяди подписал с рыцарями еще одно соглашение – Довидишковский договор. Согласно ему тевтонцы обязались не трогать христианские (православные) земли Витовта, а Ягайло обязался не помогать языческой часть Литвы (то есть землям Кейстута), когда на них обрушатся рыцари. Пикантности добавляет тот факт, что, скорее всего, сын Кейстута Витовт при подписании договора присутствовал и его содержание знал.
В следующем году тевтонцы вторглись на земли Кейстута. Во время переговоров с ними о перемирии князь узнал, что Ягайло его фактически подставил. Он потребовал объяснений у Витовта, но тот заверил отца, что о договоре с тевтонцами не знал… и грянула гражданская война.
Уже в октябре 1381 года Кейстут пленил Ягайло в Вильне и объявил великим князем себя. Пленника он заставил подписать письменное признание этого факта и отпустил, оставив ему ленные владения, подаренные Ольгердом – Витебск и Крево. Ягайло тут же отправился к тевтонцам за помощью, и вступил в переговоры с ордынским князем Тохтамышем о поддержке. В мае 1382 года против дяди восстал брат Ягайло новгород-северский князь Корибут, а в Вильне – соратники Ягайло. Одновременно с запада вторглись тевтонцы.
6 апреля 2023, 17:55История
"Криптолитовец" на Куликовом поле
Кейстуту и его сыну Витовту не удалось собрать достаточные для сопротивления войска, и они отправились к Ягайло на переговоры. Однако вместо того, чтобы договориться с дядей, которому его семья была обязана большей частью своих владений, Ягайло заключил его и Витовта в Кревский замок. Витовту удалось бежать благодаря своей матери, языческой жрице Бируте, и служанке своей жены Анны, которая поменялась с ним платьем. Оказавшись на воле, он отправился к великому магистру Тевтонского ордена.
Кейстут же умер в тюрьме 15 августа 1382, скорее всего, был задушен, хоть Ягайло потом и рассказывал, что он повесился сам. Его жену Бируту, согласно тевтонским сведениям, утопили.
Витовт этого так не оставил, и вскоре Ягайло оказался в той же ситуации, которую сам устроил недавно Кейстуту. Внутри Литвы бушевали восстания, а снаружи её таранили тевтонцы. 31 октября 1382 года он был вынужден согласиться подписать так называемый Дубисский договор, по которому впервые в истории Литвы, тевтонцам должна была перейти исконно литовская земля Жемайтия (русская Жмудь). Она отделяла от основных земельных владений ордена Пруссию и Ливонское ландмейстерство (Ливонский орден). Кроме того Ягайло обязался креститься в католичество и на четыре года фактически стать вассалом ордена. Однако Ягайло отказался ратифицировать договор, и в 1384 году Орден снова напал на Литву.
Великий князь стал искать союзников. Он помирился с двоюродным братом Витовтом, вернул ему земли Кейстута, кроме княжеского города Троки, при содействии матери вступил в переговоры с московским князем Дмитрием Донским. Ягайло и его браться Скиргайло и Корибут целовали крест московскому князю и его помощнику и союзнику Владимиру Андреевичу Серпуховскому и их детям. Иулиания Александровна заключила с Дмитрием Донским брачный договор, о том что её сын Ягайло возьмет в жены дочь князя. В Москве на это согласились при условии, что великий литовский князь подчинится власти Дмитрия Ивановича и сделает православие государственной религией Литвы.
В 1370-м году в Польше прервалась династия Пястов. Следующий король, Людовик I, тоже наследников не оставил, поэтому в 1384 году королём (не королевой – это запрещали польские законы) сделали его 12-летнюю дочку Ядвигу. Но шляхта и магнаты понимали, что король-женщина – это непорядок, и потому предложили её руку (против воли девочки) Ягайло. В 1385 году была заключена Кревская уровня, согласно которой Ягайло женился на Ядвиге и становился польским королём, при этом обязался принять католичество и окатоличить Литву. Литва должна была войти в состав Польши. Через год состоялась свадьба, и было положено начало будущему конфедеративному государству, которое спустя столетие нарекут Речью Посполитой.
Казимир III Великий
30 апреля 2020, 01:00
День в истории. 10 апреля: родился король, который присоединил к Польше Галичину и ВолыньВ этот день в 1310 году родился польский король Казимир III. По иронии судьбы, он погиб не в бою, а на охоте. Свое прозвище «Великий» Казимир получил за гигантский рост, но впоследствии эта добавка к имени закрепилась благодаря заслугам монарха на поприще управления государством
Пока Ягайло отсутствовал в Вильне герой Куликова поля Андрей Ольгердович и его соратники попытались вернуть свои вотчины. Одновременно с запада ударили тевтонцы. Ягайло послал против них кузена Витовта и брата Скиргайло, и они с задачей справились – враги были разгромлены, Андрей попал в плен.
В 1387 году Ягайло с малолетней женой и целой толпой польской шляхты вернулся в Вильну. Здесь он тут же распорядился вырубить священные рощи, сжечь языческих идолов и насильно крестить народ в католичество. Многие литовские князья лишились своих вотчин, получив их обратно уже в пользование, как королевскую землю.
Витовту такой оборот не понравился. Он возглавил литовскую оппозицию и в результате многолетней кровавой борьбы в конце концов добился, что в 1392 году великим литовским князем стал он. Было остановлено окатоличивание и установился долгожданный мир.
Тем временем у Ягайло назревала другая проблема – не было наследника. Королева Ядвига только в 1399 году родила дочь, которая прожила всего месяц, а затем и сама умерла.
В том же 1399 году случилось ещё одно событие, которое положило конец всем претензиям кузена Ягайло – Витовта – на гегемонию в регионе. Он потерпел разгромное поражение от ордынских татар в битве на Ворскле, когда огромное объединенное 38-тысячное воинство литовцев, русских, немцев, поляков, молдаван, татар Тохтамыша было разгромлено войском Тимур-Кутлуга и его темника Едигея. Погибли 20 князей (в том числе Андрей и Дмитрий Ольгердовичи) и более половины воинов. Витовт спасся чудом.
После этого на власть Ягайло уже никто не посягал. Он победил Тевтонский орден в так называемой Великой войне, которая началась в 1409 году, а закончилась два года спустя после сокрушительного разгрома рыцарей под Грюнвальдом и заключением Торуньского мира.
Ян Матейко. Грюнвальдская битва, 1878 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля 2023, 18:00История
Как русские победили немцев под Грюнвальдом, но в результате проиграли полякамНатиск крестоносцев на Русь был остановлен в 1242 году на чудском озере Св. Александром Невским. Это правда, но крестоносцы не хотели связываться с Ордой, а их основные силы были брошены на окатоличивание Прибалтики. Там они столкнулись с Литвой и Польшей, которые победили. Правда, не без помощи находившейся в состоянии полураспада Руси
В 1420 году взбунтовавшиеся в Чехии гуситы предложили Ягайло чешскую корону. Он обратился к королевскому совету, но шляхта посоветовала королю с чехами не связываться – они были объявлены папой еретиками, и можно было "нарваться" на антипольский крестовый поход… Польские рыцари поддерживали гуситов, но частным порядком – в качестве "отпускников".
А с наследниками по-прежнему было плохо. Вторая жена, из рода Пястов – Анна Цельская (которую Ягайло избегал за то, что дурнушка), родила ему только дочь и умерла. Третья жена, Эльжбета Грановская, в принципе была великовозрастной (и у неё уже было пять детей) и кроме земель и титулов ничего не принесла – скончалась в 1420 году от туберкулёза.
Сыновей Ягайло родила 4-я жена Софья Гольшанская, которая была младше короля в лучшем случае на 43 года, а в худшем (и более вероятном) – на 55. В 1426 году беспокойный кузен короля – Витовт засомневался, что Ягайло – биологический отец его племянников.
Было проведено расследование, перепуганные служанки назвали имя якобы настоящего отца мальчиков. Ягайло уже подумывал выслать Софию обратно к родителям, а детей объявить чужими, но вмешалась польская шляхта. Она вынудила короля провести над своей женой суд, в результате которого было решено, что Ягайло – отец детей. Лад в семье был восстановлен.
29 января 2020, 17:00
Витовт и его «Ostpolitik». Как литовский князь завоевывал друзей и оказывал влияние на «Диком Востоке»29 января 1429 года в Луцке (Волынь) завершился съезд с участием основных игроков в Восточной Европе того времени: великого князя Литвы Витовта, короля Германии Сигизмунда, представителей Московии и Тевтонского ордена и многих других. Для чего же в начале XV века был созван такой представительный международный саммит?
Но опять "зашевелился" Витовт. На старости лет, в 1429 году, он решил стать литовским королём, что очень не нравилось полякам – Литва могла выйти из подчиненного им состояния. Ягайло перехватил корону, в Вильну она не доехала, а Витовт в 1430 году скончался в возрасте 80-ти лет.
Великим князем Литвы стал младший брат Ягайло – Свидригайло. Он не отдал полякам Подолье и Волынь, на которое те претендовали. Ягайло поехал к брату уговаривать и принимать присягу на верность, но тот его арестовал, и год насильно удерживал. Разразилась так называемая Луцкая война, в результате которой Ягайло освободили, но война не остановилась. В это время началась новая война с Орденом. Ягайло "натравил" на тевтонцев гуситов, а своих поляков направил разорять Пруссию. До конца обеих войн он не дожил, скончавшись 1 июня 1434 года, оставив после себя кипящий политический котел, который никак не успокоится до сих пор.
 
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