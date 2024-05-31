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Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине

Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине - 31.05.2024 Украина.ру

Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 - О целях третьего... Украина.ру, 31.05.2024

2024-05-31T20:58

2024-05-31T20:58

2024-05-31T20:58

видео

россия

украина

армен гаспарян

афганистан

владимир путин

арсен аваков

общественная палата

петербургский международный экономический форум (фонд)

"талибан"

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 - О целях третьего зарубежного визита президента России Владимира Путина; 03:21 - Представители Афганистана на ПМЭФ-2024; 06:24 - Об интересе США к Афганистану; 10:05 - О заявлениях стран Запада по ударам вглубь России; 18:08 - О решении вопроса с Украиной с помощью ТЯО; 26:31 - Зачем России навязывают "корейскую модель"? 36:30 - Какая победа нам нужна? *в интервью упоминаются движение "Талибан" и батальон Азов. Они признаны террористическими и запрещены в РФ, а также движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в РФ **Арсен Аваков и Дмитрий Гордон внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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