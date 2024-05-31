Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 - О целях третьего зарубежного визита президента России Владимира Путина;
03:21 - Представители Афганистана на ПМЭФ-2024;
06:24 - Об интересе США к Афганистану;
10:05 - О заявлениях стран Запада по ударам вглубь России;
18:08 - О решении вопроса с Украиной с помощью ТЯО;
26:31 - Зачем России навязывают "корейскую модель"?
36:30 - Какая победа нам нужна?
*в интервью упоминаются движение "Талибан" и батальон Азов. Они признаны террористическими и запрещены в РФ, а также движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в РФ
**Арсен Аваков и Дмитрий Гордон внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
00:23 - О целях третьего зарубежного визита президента России Владимира Путина;
03:21 - Представители Афганистана на ПМЭФ-2024;
06:24 - Об интересе США к Афганистану;
10:05 - О заявлениях стран Запада по ударам вглубь России;
18:08 - О решении вопроса с Украиной с помощью ТЯО;
26:31 - Зачем России навязывают "корейскую модель"?
36:30 - Какая победа нам нужна?
*в интервью упоминаются движение "Талибан" и батальон Азов. Они признаны террористическими и запрещены в РФ, а также движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в РФ
**Арсен Аваков и Дмитрий Гордон внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга