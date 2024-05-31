Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине - 31.05.2024 Украина.ру
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Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине
Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине - 31.05.2024 Украина.ру
Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 - О целях третьего... Украина.ру, 31.05.2024
2024-05-31T20:58
2024-05-31T20:58
видео
россия
украина
армен гаспарян
афганистан
владимир путин
арсен аваков
общественная палата
петербургский международный экономический форум (фонд)
"талибан"
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 - О целях третьего зарубежного визита президента России Владимира Путина; 03:21 - Представители Афганистана на ПМЭФ-2024; 06:24 - Об интересе США к Афганистану; 10:05 - О заявлениях стран Запада по ударам вглубь России; 18:08 - О решении вопроса с Украиной с помощью ТЯО; 26:31 - Зачем России навязывают "корейскую модель"? 36:30 - Какая победа нам нужна? *в интервью упоминаются движение "Талибан" и батальон Азов. Они признаны террористическими и запрещены в РФ, а также движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в РФ **Арсен Аваков и Дмитрий Гордон внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, армен гаспарян, афганистан, владимир путин, арсен аваков, общественная палата, петербургский международный экономический форум (фонд), "талибан", сво, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, видео
Видео, Россия, Украина, Армен Гаспарян, Афганистан, Владимир Путин, Арсен Аваков, общественная палата, Петербургский международный экономический форум (фонд), "Талибан", СВО, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза

Пришло время на всё наплевать! Гаспарян о быстром решении вопроса по Украине

20:58 31.05.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:23 - О целях третьего зарубежного визита президента России Владимира Путина;
03:21 - Представители Афганистана на ПМЭФ-2024;
06:24 - Об интересе США к Афганистану;
10:05 - О заявлениях стран Запада по ударам вглубь России;
18:08 - О решении вопроса с Украиной с помощью ТЯО;
26:31 - Зачем России навязывают "корейскую модель"?
36:30 - Какая победа нам нужна?

*в интервью упоминаются движение "Талибан" и батальон Азов. Они признаны террористическими и запрещены в РФ, а также движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в РФ

**Арсен Аваков и Дмитрий Гордон внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ВидеоРоссияУкраинаАрмен ГаспарянАфганистанВладимир ПутинАрсен Аваковобщественная палатаПетербургский международный экономический форум (фонд)"Талибан"СВОЯдерное оружиеядерная войнаядерная безопасностьядерная угроза
 
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