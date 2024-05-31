Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк - 31.05.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240531/1055421712.html
Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк
Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк - 31.05.2024 Украина.ру
Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк
В среду, 29 мая семья российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщила о ее смерти. Актриса ушла из жизни в 54 года из-за онкологии, с которой боролась несколько лет
2024-05-31T19:50
2024-05-31T19:50
культура
эксклюзив
культура
кино
актриса
россия
украина
мариуполь
потап
фсб
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Советский актер Александр Демьяненко, звезда легендарных и всенародно любимых комедий Леонида Гайдая в интервью рассказывал: своего Шурика он ненавидел, но не потому, что не любил блестящие фильмы Гайдая и самого своего героя, а потому что этот образ незадачливого, но порядочного и обаятельного комедийного персонажа "приклеился к нему намертво", а режиссеры не звали его в "серьезные" драматические картины, в которых он хотел бы сняться.Заворотнюк, с детства мечтавшая быть балериной и драматической актрисой, оказалась в подобной ситуации, но только с первого взгляда. Всеобщую узнаваемость и любовь ей принесла роль уроженки Мариуполя Вики в 7-сезонном ситкоме Алексея Кирющенко (он же, кстати, режиссер "Слуги народа") и его соавторов "Моя прекрасная няня".Сериал на канале СТС буквально захватил эфир, на современный лад интерпретируя архетипическую историю о Золушке, а Заворотнюк, его звезда, надолго запомнилась именно в этом возрасте.Не только няняТем не менее, мечта актрисы сбылась. После окончания Школы-студии МХАТ она начала службу в Театре-студии Олега Табакова, в котором проработала много лет и сыграла роли в 29 постановках, среди которых спектакли по "Идиоту" Фёдора Достоевского, "Опасным связям" Пьера Шодерло де Лакло, "На дне" Максима Горького и другим классическим произведениям, далеким от легких жанров.В кино, благодаря яркой типажности, актриса чаще получала комедийные роли, но снялась и в таких картинах, как, например, военная остросюжетная драма "Охота на гауляйтера" Олега Базилова, в которой Заворотнюк сыграла советскую разведчицу Елену Мазаник (в фильме – Галина Помазан), убившую генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе во время оккупации.В 2007 году она сыграла в российско-франко-итальянском боевике Вадима Шмелёва "Код Апокалипсиса", в котором актрисе досталась агента ФСБ Мари, за которую спецслужба вручила ей Премию ФСБ России.Кроме того, Заворотнюк вела многочисленные телешоу, которые смотрели зрители со всего бывшего Советского Союза, а участие в них принимали в основном российские и украинские артисты."Танцы со звёздами", "Минута славы", "Две звезды", "Форт Байярд", "Смачна ліга", и многих других. В некоторых она пересекалась со все еще известными (зачастую – скандально) звездами украинской эстрады.Скандал и случился – буквально сразу же после того, как стало известно о смерти актрисы. Уехавший из Украины в Европу поп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) в соцсети опубликовал людоедский пост: "Ну что, Настя, весло было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь."Лавинообразная волна ненависти и негодования захлестнула комментарии Потапа, пост он удалил и написал новый: будто бы российские пропагандисты придумали и сделали в фотошопе о нем фейк, а сам он ничего подобного не писал и к Анастасии Заворотнюк относился исключительно положительно.Вышло, конечно же, более чем нелепо, жестоко и бессмысленно.Няня Вика и МариупольТот, кто с творчеством и биографией Заворотнюк знаком не был, но, конечно же, видел по телевизору "Мою прекрасную няню", наверняка мог подумать, что она украинка: во-первых, из-за фамилии, во-вторых, из-за того, как убедительно она сыграла девушку с Украины, приехавшую на заработки в Москву и разговаривающую с колоритным южным акцентом, вставляя ласковые словечки типа "доню" (доченька – укр.). В действительности актриса родилась в Астрахани.То, о чем написал людоедствующий Потап, ясно не сразу, особенно если не вникать в украинские культурологические тренды последних лет.Дело в том, что сериал "Моя прекрасная няня" некоторые патриотические философы в последнее время предлагают считать проявлением российского шовинизма: героиня Заворотнюк местами карикатурно провинциальна, говорит не грамотно, по-русски и на суржике, да и вообще сам факт того, что украинка поехала на заработки в Россию, не слишком приятный.С этим сериалом, впрочем, иначе и получиться не могло: сама концепция – ремейк оригинального американского The Nanny, в котором (и того страшнее!) героиня (сыграла ее Фрэн Дрешер) – еврейка, строится именно таким образом.У него есть еще аргентинский ремейк La Niñera, но в нем героиня – аргентинка.Судьба героини Заворотнюк складывается счастливо, так как это типичная история Золушки, которая заканчивается большой любовью и созданием семьи, но чужое счастье, как это часто и бывает, многим не дает покоя.Еще пара словДважды Анастасия Заворотнюк озвучивала в мультипликационных версия "Винни-Пуха" роль Кристофера Робина, во многих проектах, в которых принимала участие, она пела и танцевала (в паре с Михаилом Боярским, например, заняла второе место на шоу "Две звезды".Снимаясь в лирической комедии "Мамы" в одной из главных ролей, приняла также участие в съемках клипа группы Би-2 – на песню "Только любовь починит", вошедшую в саундтрек третьей части франшизы.Прочитав сотни комментариев (на самом деле, их тысячи) в Instagram* Потапа, можно утверждать без сомнений: на Украине, и, конечно же, в России Анастасию Заворотнюк очень любят и помнят ее роли и телеработы, несмотря на то, что последние несколько лет из-за болезни актриса не появлялась на экранах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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96
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эксклюзив, культура, кино, актриса, россия, украина, мариуполь, потап, фсб, сергей гайдай, олег табаков, слуга народа, instagram
Культура, Эксклюзив, культура, кино, актриса, Россия, Украина, Мариуполь, Потап, ФСБ, Сергей Гайдай, Олег Табаков, Слуга народа, Instagram

Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк

19:50 31.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Церемония вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В среду, 29 мая семья российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщила о ее смерти. Актриса ушла из жизни в 54 года из-за онкологии, с которой боролась несколько лет
Советский актер Александр Демьяненко, звезда легендарных и всенародно любимых комедий Леонида Гайдая в интервью рассказывал: своего Шурика он ненавидел, но не потому, что не любил блестящие фильмы Гайдая и самого своего героя, а потому что этот образ незадачливого, но порядочного и обаятельного комедийного персонажа "приклеился к нему намертво", а режиссеры не звали его в "серьезные" драматические картины, в которых он хотел бы сняться.
Заворотнюк, с детства мечтавшая быть балериной и драматической актрисой, оказалась в подобной ситуации, но только с первого взгляда. Всеобщую узнаваемость и любовь ей принесла роль уроженки Мариуполя Вики в 7-сезонном ситкоме Алексея Кирющенко (он же, кстати, режиссер "Слуги народа") и его соавторов "Моя прекрасная няня".
Сериал на канале СТС буквально захватил эфир, на современный лад интерпретируя архетипическую историю о Золушке, а Заворотнюк, его звезда, надолго запомнилась именно в этом возрасте.
Не только няня
Тем не менее, мечта актрисы сбылась. После окончания Школы-студии МХАТ она начала службу в Театре-студии Олега Табакова, в котором проработала много лет и сыграла роли в 29 постановках, среди которых спектакли по "Идиоту" Фёдора Достоевского, "Опасным связям" Пьера Шодерло де Лакло, "На дне" Максима Горького и другим классическим произведениям, далеким от легких жанров.
В кино, благодаря яркой типажности, актриса чаще получала комедийные роли, но снялась и в таких картинах, как, например, военная остросюжетная драма "Охота на гауляйтера" Олега Базилова, в которой Заворотнюк сыграла советскую разведчицу Елену Мазаник (в фильме – Галина Помазан), убившую генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе во время оккупации.
В 2007 году она сыграла в российско-франко-итальянском боевике Вадима Шмелёва "Код Апокалипсиса", в котором актрисе досталась агента ФСБ Мари, за которую спецслужба вручила ей Премию ФСБ России.
Кроме того, Заворотнюк вела многочисленные телешоу, которые смотрели зрители со всего бывшего Советского Союза, а участие в них принимали в основном российские и украинские артисты.
Агуреева
15 февраля, 07:29Культура
Актриса Полина Агуреева о "Живых и мертвых", Лескове, украинской трагедии и загадках русской душиВ интервью изданию Украина.ру актриса, режиссер и певица Полина Агуреева рассказала о своих постановках, о поиске русских смыслов и сущности русского менталитета, а также цензурных перегибах, театральной критике и антироссийском кино
"Танцы со звёздами", "Минута славы", "Две звезды", "Форт Байярд", "Смачна ліга", и многих других. В некоторых она пересекалась со все еще известными (зачастую – скандально) звездами украинской эстрады.
Скандал и случился – буквально сразу же после того, как стало известно о смерти актрисы. Уехавший из Украины в Европу поп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) в соцсети опубликовал людоедский пост: "Ну что, Настя, весло было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь."
Лавинообразная волна ненависти и негодования захлестнула комментарии Потапа, пост он удалил и написал новый: будто бы российские пропагандисты придумали и сделали в фотошопе о нем фейк, а сам он ничего подобного не писал и к Анастасии Заворотнюк относился исключительно положительно.
Вышло, конечно же, более чем нелепо, жестоко и бессмысленно.
Няня Вика и Мариуполь
Тот, кто с творчеством и биографией Заворотнюк знаком не был, но, конечно же, видел по телевизору "Мою прекрасную няню", наверняка мог подумать, что она украинка: во-первых, из-за фамилии, во-вторых, из-за того, как убедительно она сыграла девушку с Украины, приехавшую на заработки в Москву и разговаривающую с колоритным южным акцентом, вставляя ласковые словечки типа "доню" (доченька – укр.). В действительности актриса родилась в Астрахани.
То, о чем написал людоедствующий Потап, ясно не сразу, особенно если не вникать в украинские культурологические тренды последних лет.
Дело в том, что сериал "Моя прекрасная няня" некоторые патриотические философы в последнее время предлагают считать проявлением российского шовинизма: героиня Заворотнюк местами карикатурно провинциальна, говорит не грамотно, по-русски и на суржике, да и вообще сам факт того, что украинка поехала на заработки в Россию, не слишком приятный.
С этим сериалом, впрочем, иначе и получиться не могло: сама концепция – ремейк оригинального американского The Nanny, в котором (и того страшнее!) героиня (сыграла ее Фрэн Дрешер) – еврейка, строится именно таким образом.
У него есть еще аргентинский ремейк La Niñera, но в нем героиня – аргентинка.
Судьба героини Заворотнюк складывается счастливо, так как это типичная история Золушки, которая заканчивается большой любовью и созданием семьи, но чужое счастье, как это часто и бывает, многим не дает покоя.
Еще пара слов
Дважды Анастасия Заворотнюк озвучивала в мультипликационных версия "Винни-Пуха" роль Кристофера Робина, во многих проектах, в которых принимала участие, она пела и танцевала (в паре с Михаилом Боярским, например, заняла второе место на шоу "Две звезды".
Снимаясь в лирической комедии "Мамы" в одной из главных ролей, приняла также участие в съемках клипа группы Би-2 – на песню "Только любовь починит", вошедшую в саундтрек третьей части франшизы.
Прочитав сотни комментариев (на самом деле, их тысячи) в Instagram* Потапа, можно утверждать без сомнений: на Украине, и, конечно же, в России Анастасию Заворотнюк очень любят и помнят ее роли и телеработы, несмотря на то, что последние несколько лет из-за болезни актриса не появлялась на экранах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
КультураЭксклюзивкультуракиноактрисаРоссияУкраинаМариупольПотапФСБСергей ГайдайОлег ТабаковСлуга народаInstagram
 
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