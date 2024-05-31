https://ukraina.ru/20240531/1055421712.html

Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк

Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк - 31.05.2024 Украина.ру

Ушла всеми любимая няня Анастасия Заворотнюк

В среду, 29 мая семья российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщила о ее смерти. Актриса ушла из жизни в 54 года из-за онкологии, с которой боролась несколько лет

2024-05-31T19:50

2024-05-31T19:50

2024-05-31T19:50

культура

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Советский актер Александр Демьяненко, звезда легендарных и всенародно любимых комедий Леонида Гайдая в интервью рассказывал: своего Шурика он ненавидел, но не потому, что не любил блестящие фильмы Гайдая и самого своего героя, а потому что этот образ незадачливого, но порядочного и обаятельного комедийного персонажа "приклеился к нему намертво", а режиссеры не звали его в "серьезные" драматические картины, в которых он хотел бы сняться.Заворотнюк, с детства мечтавшая быть балериной и драматической актрисой, оказалась в подобной ситуации, но только с первого взгляда. Всеобщую узнаваемость и любовь ей принесла роль уроженки Мариуполя Вики в 7-сезонном ситкоме Алексея Кирющенко (он же, кстати, режиссер "Слуги народа") и его соавторов "Моя прекрасная няня".Сериал на канале СТС буквально захватил эфир, на современный лад интерпретируя архетипическую историю о Золушке, а Заворотнюк, его звезда, надолго запомнилась именно в этом возрасте.Не только няняТем не менее, мечта актрисы сбылась. После окончания Школы-студии МХАТ она начала службу в Театре-студии Олега Табакова, в котором проработала много лет и сыграла роли в 29 постановках, среди которых спектакли по "Идиоту" Фёдора Достоевского, "Опасным связям" Пьера Шодерло де Лакло, "На дне" Максима Горького и другим классическим произведениям, далеким от легких жанров.В кино, благодаря яркой типажности, актриса чаще получала комедийные роли, но снялась и в таких картинах, как, например, военная остросюжетная драма "Охота на гауляйтера" Олега Базилова, в которой Заворотнюк сыграла советскую разведчицу Елену Мазаник (в фильме – Галина Помазан), убившую генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе во время оккупации.В 2007 году она сыграла в российско-франко-итальянском боевике Вадима Шмелёва "Код Апокалипсиса", в котором актрисе досталась агента ФСБ Мари, за которую спецслужба вручила ей Премию ФСБ России.Кроме того, Заворотнюк вела многочисленные телешоу, которые смотрели зрители со всего бывшего Советского Союза, а участие в них принимали в основном российские и украинские артисты."Танцы со звёздами", "Минута славы", "Две звезды", "Форт Байярд", "Смачна ліга", и многих других. В некоторых она пересекалась со все еще известными (зачастую – скандально) звездами украинской эстрады.Скандал и случился – буквально сразу же после того, как стало известно о смерти актрисы. Уехавший из Украины в Европу поп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) в соцсети опубликовал людоедский пост: "Ну что, Настя, весло было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь."Лавинообразная волна ненависти и негодования захлестнула комментарии Потапа, пост он удалил и написал новый: будто бы российские пропагандисты придумали и сделали в фотошопе о нем фейк, а сам он ничего подобного не писал и к Анастасии Заворотнюк относился исключительно положительно.Вышло, конечно же, более чем нелепо, жестоко и бессмысленно.Няня Вика и МариупольТот, кто с творчеством и биографией Заворотнюк знаком не был, но, конечно же, видел по телевизору "Мою прекрасную няню", наверняка мог подумать, что она украинка: во-первых, из-за фамилии, во-вторых, из-за того, как убедительно она сыграла девушку с Украины, приехавшую на заработки в Москву и разговаривающую с колоритным южным акцентом, вставляя ласковые словечки типа "доню" (доченька – укр.). В действительности актриса родилась в Астрахани.То, о чем написал людоедствующий Потап, ясно не сразу, особенно если не вникать в украинские культурологические тренды последних лет.Дело в том, что сериал "Моя прекрасная няня" некоторые патриотические философы в последнее время предлагают считать проявлением российского шовинизма: героиня Заворотнюк местами карикатурно провинциальна, говорит не грамотно, по-русски и на суржике, да и вообще сам факт того, что украинка поехала на заработки в Россию, не слишком приятный.С этим сериалом, впрочем, иначе и получиться не могло: сама концепция – ремейк оригинального американского The Nanny, в котором (и того страшнее!) героиня (сыграла ее Фрэн Дрешер) – еврейка, строится именно таким образом.У него есть еще аргентинский ремейк La Niñera, но в нем героиня – аргентинка.Судьба героини Заворотнюк складывается счастливо, так как это типичная история Золушки, которая заканчивается большой любовью и созданием семьи, но чужое счастье, как это часто и бывает, многим не дает покоя.Еще пара словДважды Анастасия Заворотнюк озвучивала в мультипликационных версия "Винни-Пуха" роль Кристофера Робина, во многих проектах, в которых принимала участие, она пела и танцевала (в паре с Михаилом Боярским, например, заняла второе место на шоу "Две звезды".Снимаясь в лирической комедии "Мамы" в одной из главных ролей, приняла также участие в съемках клипа группы Би-2 – на песню "Только любовь починит", вошедшую в саундтрек третьей части франшизы.Прочитав сотни комментариев (на самом деле, их тысячи) в Instagram* Потапа, можно утверждать без сомнений: на Украине, и, конечно же, в России Анастасию Заворотнюк очень любят и помнят ее роли и телеработы, несмотря на то, что последние несколько лет из-за болезни актриса не появлялась на экранах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240215/1053301541.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, кино, актриса, россия, украина, мариуполь, потап, фсб, сергей гайдай, олег табаков, слуга народа, instagram