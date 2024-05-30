Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия - 30.05.2024 Украина.ру
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Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия
Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия - 30.05.2024 Украина.ру
Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о визитах Путина, о вариантах разрешения украинского конфликта на... Украина.ру, 30.05.2024
2024-05-30T19:50
2024-05-30T19:50
видео
ростислав ищенко
политика
украина
россия
узбекистан
владимир путин
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о визитах Путина, о вариантах разрешения украинского конфликта на сегодняшний день, о ядерной угрозе, а также об ошибочной гуманности и о её жертвах:00:18 – О визите президента Путина в Узбекистан;10:28 - О переговорах по Украине и "корейской модели";15:56 - "Лучшие варианты" и задачи СВО;22:36 - О программе "анти-России" на Украине;26:43 - О возможности ядерной войны;35:15 - О западном оружии для ударов по России;40:14 - О причинах ошибочной гуманности.
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видео, ростислав ищенко, политика, украина, россия, узбекистан, владимир путин, сво, видео
Видео, Ростислав Ищенко, политика, Украина, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, СВО

Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия

19:50 30.05.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о визитах Путина, о вариантах разрешения украинского конфликта на сегодняшний день, о ядерной угрозе, а также об ошибочной гуманности и о её жертвах:

00:18 – О визите президента Путина в Узбекистан;
10:28 - О переговорах по Украине и "корейской модели";
15:56 - "Лучшие варианты" и задачи СВО;
22:36 - О программе "анти-России" на Украине;
26:43 - О возможности ядерной войны;
35:15 - О западном оружии для ударов по России;
40:14 - О причинах ошибочной гуманности.

 
ВидеоРостислав ИщенкополитикаУкраинаРоссияУзбекистанВладимир ПутинСВО
 
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20:15ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе
19:50Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия
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