https://ukraina.ru/20240530/1055396296.html

Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия

Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия - 30.05.2024 Украина.ру

Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о визитах Путина, о вариантах разрешения украинского конфликта на... Украина.ру, 30.05.2024

2024-05-30T19:50

2024-05-30T19:50

2024-05-30T19:50

видео

ростислав ищенко

политика

украина

россия

узбекистан

владимир путин

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055396174_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64a74013155b94d7580bd9684566273e.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о визитах Путина, о вариантах разрешения украинского конфликта на сегодняшний день, о ядерной угрозе, а также об ошибочной гуманности и о её жертвах:00:18 – О визите президента Путина в Узбекистан;10:28 - О переговорах по Украине и "корейской модели";15:56 - "Лучшие варианты" и задачи СВО;22:36 - О программе "анти-России" на Украине;26:43 - О возможности ядерной войны;35:15 - О западном оружии для ударов по России;40:14 - О причинах ошибочной гуманности.

украина

россия

узбекистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, политика, украина, россия, узбекистан, владимир путин, сво, видео