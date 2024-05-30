"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны - 30.05.2024 Украина.ру
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"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны - 30.05.2024 Украина.ру
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны
Политолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
2024-05-30T17:43
2024-05-30T17:43
новости
украина
россия
дмитрий евстафьев
украинцы
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В начале выступления Евстафьев дал определение понятия "спецпропаганда". По его словам, это информационная работа среди войск и населения противника.Он пояснил, что, если рассматривать украинцев как население противника, которое является его мобилизационным потенциалом, "тогда у нас нет никаких ограничений". В таком случае задача будет заключаться в том, чтобы снизить боеспособность противника."А вот если украинцы для нас другие мы или оболваненные мы, тогда у нас возникают ограничения. Мы должны будем думать, а как мы будем организовывать то самое социо-информационное пространство, которое останется после. И вот тогда мы организатор", - высказал мнение политолог."Пока мы не ответим на вопрос, что для нас Украина, мы не сможем решить вопрос о допустимости или недопустимости тех или иных методов информационной работы", - резюмировал политолог.
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новости, украина, россия, дмитрий евстафьев, украинцы
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Евстафьев, украинцы

"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны

17:43 30.05.2024
 
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
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Политолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
В начале выступления Евстафьев дал определение понятия "спецпропаганда". По его словам, это информационная работа среди войск и населения противника.
"А кто такие для нас украинцы? Это противник? Это другие мы? Это потенциальный союзник? Это одурманенные мы? И вот от этого мы уже решаем, какие методы и какие приоритеты мы ставим", - заявил Евстафьев.
Он пояснил, что, если рассматривать украинцев как население противника, которое является его мобилизационным потенциалом, "тогда у нас нет никаких ограничений". В таком случае задача будет заключаться в том, чтобы снизить боеспособность противника.
"А вот если украинцы для нас другие мы или оболваненные мы, тогда у нас возникают ограничения. Мы должны будем думать, а как мы будем организовывать то самое социо-информационное пространство, которое останется после. И вот тогда мы организатор", - высказал мнение политолог.
"Пока мы не ответим на вопрос, что для нас Украина, мы не сможем решить вопрос о допустимости или недопустимости тех или иных методов информационной работы", - резюмировал политолог.
13:43
"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского обществаПомимо демилитаризации Украины, необходимо вести работу с умами и сердцами граждан. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости Евгений Масленников на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
 
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