https://ukraina.ru/20240530/1055394374.html
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны - 30.05.2024 Украина.ру
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны
Политолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
2024-05-30T17:43
2024-05-30T17:43
2024-05-30T17:43
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дмитрий евстафьев
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В начале выступления Евстафьев дал определение понятия "спецпропаганда". По его словам, это информационная работа среди войск и населения противника.Он пояснил, что, если рассматривать украинцев как население противника, которое является его мобилизационным потенциалом, "тогда у нас нет никаких ограничений". В таком случае задача будет заключаться в том, чтобы снизить боеспособность противника."А вот если украинцы для нас другие мы или оболваненные мы, тогда у нас возникают ограничения. Мы должны будем думать, а как мы будем организовывать то самое социо-информационное пространство, которое останется после. И вот тогда мы организатор", - высказал мнение политолог."Пока мы не ответим на вопрос, что для нас Украина, мы не сможем решить вопрос о допустимости или недопустимости тех или иных методов информационной работы", - резюмировал политолог.
https://ukraina.ru/20240530/1055382843.html
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новости, украина, россия, дмитрий евстафьев, украинцы
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны
Политолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
В начале выступления Евстафьев дал определение понятия "спецпропаганда". По его словам, это информационная работа среди войск и населения противника.
"А кто такие для нас украинцы? Это противник? Это другие мы? Это потенциальный союзник? Это одурманенные мы? И вот от этого мы уже решаем, какие методы и какие приоритеты мы ставим", - заявил Евстафьев.
Он пояснил, что, если рассматривать украинцев как население противника, которое является его мобилизационным потенциалом, "тогда у нас нет никаких ограничений". В таком случае задача будет заключаться в том, чтобы снизить боеспособность противника.
"А вот если украинцы для нас другие мы или оболваненные мы, тогда у нас возникают ограничения. Мы должны будем думать, а как мы будем организовывать то самое социо-информационное пространство, которое останется после. И вот тогда мы организатор", - высказал мнение политолог.
"Пока мы не ответим на вопрос, что для нас Украина, мы не сможем решить вопрос о допустимости или недопустимости тех или иных методов информационной работы", - резюмировал политолог.