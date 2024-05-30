https://ukraina.ru/20240530/1055394374.html

"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны

"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны - 30.05.2024 Украина.ру

"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны

Политолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины

2024-05-30T17:43

2024-05-30T17:43

2024-05-30T17:43

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В начале выступления Евстафьев дал определение понятия "спецпропаганда". По его словам, это информационная работа среди войск и населения противника.Он пояснил, что, если рассматривать украинцев как население противника, которое является его мобилизационным потенциалом, "тогда у нас нет никаких ограничений". В таком случае задача будет заключаться в том, чтобы снизить боеспособность противника."А вот если украинцы для нас другие мы или оболваненные мы, тогда у нас возникают ограничения. Мы должны будем думать, а как мы будем организовывать то самое социо-информационное пространство, которое останется после. И вот тогда мы организатор", - высказал мнение политолог."Пока мы не ответим на вопрос, что для нас Украина, мы не сможем решить вопрос о допустимости или недопустимости тех или иных методов информационной работы", - резюмировал политолог.

https://ukraina.ru/20240530/1055382843.html

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новости, украина, россия, дмитрий евстафьев, украинцы