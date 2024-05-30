https://ukraina.ru/20240530/1055392118.html
"Либо идешь, либо тебя выгоняют": Семченко о проукраинских митингах в Европе
"Либо идешь, либо тебя выгоняют": Семченко о проукраинских митингах в Европе - 30.05.2024 Украина.ру
"Либо идешь, либо тебя выгоняют": Семченко о проукраинских митингах в Европе
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко выступил на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
2024-05-30T17:00
2024-05-30T17:00
2024-05-30T17:00
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Семченко, как и историк Залесский, провел аналогию со Второй мировой войной.Доктор политических наук привел данные, согласно которым, в 2022 году, до начала специальной военной операции, в украинских тюрьмах было 52 тысяч заключенных. Сейчас – более 120 тысяч.Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в прошлом году сообщил о 92 тысячах уголовных дел, по состоянию на июнь прошлого года. "Сейчас, наверное, эта цифра как минимум два раза увеличилась", - предположил Семченко.При этом, отметил эксперт, люди осуждены по новым статьям Уголовного кодекса Украины, так называемое "оправдания российской агрессии или коллаборации". "Это вот люди, которые где-то открыто, а где-то неаккуратно выступили", пояснил он.Он также рассказал, что в нынешних условиях тяжело понять искренность человека. Например, на проукраинские митинги в Германии могли выходить люди "по велению миграционных служб". "Либо вот ты едешь и получаешь 30 евро за участие в этом митинге, либо мы тебя выкидываем из лагеря, а людей нет работы, нет дохода, как им жить дальше", - рассказал он.Семченко также высказал негодования, касательно введенной дополнительной проверки для украинцев при пересечении границы. По его словам, американцу в Россию приехать проще, чем украинцу.
https://ukraina.ru/20240530/1055390263.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, германия, александр семченко, проверка, беженцы, украинские беженцы
"Либо идешь, либо тебя выгоняют": Семченко о проукраинских митингах в Европе
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко выступил на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
Семченко, как и историк Залесский, провел аналогию со Второй мировой войной.
"Первые жертвы немецкого фашизма были как раз немцы. Точно так же, как и на Украине. Первые жертвы, главные жертвы украинского фашизма, фашизма, которая сейчас, вот на Украине, развивается, это украинцы", - заявил Семченко.
Доктор политических наук привел данные, согласно которым, в 2022 году, до начала специальной военной операции, в украинских тюрьмах было 52 тысяч заключенных. Сейчас – более 120 тысяч.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в прошлом году сообщил о 92 тысячах уголовных дел, по состоянию на июнь прошлого года. "Сейчас, наверное, эта цифра как минимум два раза увеличилась", - предположил Семченко.
При этом, отметил эксперт, люди осуждены по новым статьям Уголовного кодекса Украины, так называемое "оправдания российской агрессии или коллаборации". "Это вот люди, которые где-то открыто, а где-то неаккуратно выступили", пояснил он.
Он также рассказал, что в нынешних условиях тяжело понять искренность человека. Например, на проукраинские митинги в Германии могли выходить люди "по велению миграционных служб". "Либо вот ты едешь и получаешь 30 евро за участие в этом митинге, либо мы тебя выкидываем из лагеря, а людей нет работы, нет дохода, как им жить дальше", - рассказал он.
Семченко также высказал негодования, касательно введенной дополнительной проверки для украинцев при пересечении границы. По его словам, американцу в Россию приехать проще, чем украинцу.