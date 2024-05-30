На примере Второй мировой войны: историк Залесский о том, что значит "денацификация" - 30.05.2024 Украина.ру
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На примере Второй мировой войны: историк Залесский о том, что значит "денацификация"
На примере Второй мировой войны: историк Залесский о том, что значит "денацификация" - 30.05.2024 Украина.ру
На примере Второй мировой войны: историк Залесский о том, что значит "денацификация"
Об этом рассказал историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
2024-05-30T15:50
2024-05-30T15:50
новости
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денацификация
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Историк подчеркнул, что, говоря о денацификации, могут подразумевать две разные вещи. Одни вкладывают в это слово философское значение имеют в виду преобразование общества в целом. Такие люди ждут, соответственно, какого-то "мирового результата", отметил Залесский."Либо же мы рассматриваем денацификацию как комплекс мер, направленных на избавление всего общества в области идеологии, культуры, и так далее от нацистской идеологии, от нацистского влияния. Это два совершенно разных подхода", - заявил Залесский.Что касается первого подхода, историк провел аналогию с временами после Второй мировой войны. Бывший президент США и экс-генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр в своё время сказал, что для денацификации Германии необходимо минимум 50 лет, а вообще-то 100. А военный губернатор американской зоны оккупации Люсиус Клей говорил, что для этого необходимо минимум время одного поколения, а лучше двух.Поэтому проблема стоит в рассмотрении вопроса второй трактовки понятия "денацификация", считает историк. У России есть большой исторический опыт, как положительный, так и отрицательный, на примере ФРГ и ГДР. Залесский обратился к примеру Потсдамских деклараций.Для денацификации Германии были поставлены следующие задачи:Ликвидировать каких-либо исключений все нацистские организации и учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую милитаристскую деятельность и пропаганду.Все законы, которые установили дискриминацию на основе расы, религии должны быть отменены.Те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацистских мероприятий, должны быть арестованы и преданы суду.Все члены нацистских организаций, которые были более чем номинальными участниками их деятельности, должны быть удалены с общественных, полуобщественных постов и соответственных постов важнейших частных предприятий.Образование должно контролироваться так, чтобы полностью устранить нацистские и милитаристские доктрины.Судебная система будет реорганизована на основе законности и равноправия всех граждан без различия расы, национальности и религии."С моей точки зрения все пункты абсолютно четко говорят и ставят эти контуры в проведение денацификации", - резюмировал Залесский.
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новости, россия, украина, денацификация
Новости, Россия, Украина, денацификация

На примере Второй мировой войны: историк Залесский о том, что значит "денацификация"

15:50 30.05.2024
 
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
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Об этом рассказал историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
Историк подчеркнул, что, говоря о денацификации, могут подразумевать две разные вещи. Одни вкладывают в это слово философское значение имеют в виду преобразование общества в целом. Такие люди ждут, соответственно, какого-то "мирового результата", отметил Залесский.
"Либо же мы рассматриваем денацификацию как комплекс мер, направленных на избавление всего общества в области идеологии, культуры, и так далее от нацистской идеологии, от нацистского влияния. Это два совершенно разных подхода", - заявил Залесский.
Что касается первого подхода, историк провел аналогию с временами после Второй мировой войны. Бывший президент США и экс-генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр в своё время сказал, что для денацификации Германии необходимо минимум 50 лет, а вообще-то 100. А военный губернатор американской зоны оккупации Люсиус Клей говорил, что для этого необходимо минимум время одного поколения, а лучше двух.
Поэтому проблема стоит в рассмотрении вопроса второй трактовки понятия "денацификация", считает историк. У России есть большой исторический опыт, как положительный, так и отрицательный, на примере ФРГ и ГДР. Залесский обратился к примеру Потсдамских деклараций.
Для денацификации Германии были поставлены следующие задачи:
Ликвидировать каких-либо исключений все нацистские организации и учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую милитаристскую деятельность и пропаганду.
Все законы, которые установили дискриминацию на основе расы, религии должны быть отменены.
Те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацистских мероприятий, должны быть арестованы и преданы суду.
Все члены нацистских организаций, которые были более чем номинальными участниками их деятельности, должны быть удалены с общественных, полуобщественных постов и соответственных постов важнейших частных предприятий.
Образование должно контролироваться так, чтобы полностью устранить нацистские и милитаристские доктрины.
Судебная система будет реорганизована на основе законности и равноправия всех граждан без различия расы, национальности и религии.
"С моей точки зрения все пункты абсолютно четко говорят и ставят эти контуры в проведение денацификации", - резюмировал Залесский.
13:43
"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского обществаПомимо демилитаризации Украины, необходимо вести работу с умами и сердцами граждан. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости Евгений Масленников на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
 
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17:12Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать Украину
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