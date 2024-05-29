https://ukraina.ru/20240529/1055366197.html

Человек - партия. Сара Вагенкнехт завоевывает первые победы на выборах в Германии

Человек - партия. Сара Вагенкнехт завоевывает первые победы на выборах в Германии - 29.05.2024 Украина.ру

Человек - партия. Сара Вагенкнехт завоевывает первые победы на выборах в Германии

На региональных выборах в Германии свою первую победу одержала партия "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость", выступающая за прекращение военной поддержки Украины и начало переговоров с Россией

2024-05-29T20:36

2024-05-29T20:36

2024-05-29T20:36

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Кандидат партии, которую депутат бундестага Сара Вагенкнехт учредила в начале 2024 года, на выборах бургомистра города Блайхерода (федеральная земля Тюрингия) получил 55,6% голосов избирателей. Победитель и будущий бургомистр города из рядов партии Вагенкнехт Роберт Хеннинг опередил кандидата Христианско-демократического союза Клаудию Шмидт-Крумбайн, которая набрала 43,4% голосов.Местные выборы в Тюрингии были первыми, в которых участвовали кандидаты партии Вагенкнехт. В планах "Союза" - преодолеть пятипроцентный барьер на предстоящих осенних выборах в Тюрингии и попасть в земельный парламент.В начале июня "Союз Сары Вагенкнехт" будет участвовать в выборах в Европарламент. При этом кандидаты на участие были определены еще на учредительном съезде в январе этого года.Если бы парламентские выборы в Германии проходили в предстоящее воскресенье, "Союз Сары Вагенкнехт" получил бы 7% голосов избирателей и стал бы пятой по популярности партией, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного 27 мая институтом "Инза".Между левыми и правымиСара Вагенкнехт, один из самых популярных политиков Германии, известный своими левыми взглядами, родилась в 1969 году в городе Йена в тогдашней ГДР. Ее отец – иранский студент, обучавшийся в Западом Берлине.В 1990 году Вагенкнехт начала изучать философию и немецкую литературу, сначала в Йенском университете и Берлинском университете имени Гумбольдта. Позже она перевелась в Гронингенский университет в Нидерландах, который успешно окончила в 1996 году, защитив степень магистра. В 2012 году Вагенкнехт защитила диссертацию по теме "Пределы выбора. Спасительные решения и основные потребности в развитых странах", став доктором естествознания.В 1989 году, за несколько месяцев до падения Берлинской стены, Вагенкнехт вступила в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ), которая вскоре после ее вступления была переименована в Партию демократического социализма (ПДС). В 1991 году она стала самым молодым членом исполнительного комитета партии. Уже в 1995 году Вагенкнехт пришлось покинуть исполком из-за конфликта с лидером ПДС Грегором Гизи, который пригрозил отставкой, если она останется в руководстве партии.Со временем партия менялась и объединялась с другими левыми партиями в Германии, превратившись в конце концов в действующую на сегодняшний день партию "Левые". В 2000 году Вагенкнехт вернулась в руководство, в 2004 году стала депутатом Европарламента, а в 2009 она впервые попала в Бундестаг, вскоре став лидером фракции "Левых".Еще в 2023 году стало известно, что Сара Вагенкнехт планирует создать свою партию. По словам самого политика, к этому ее подтолкнула деградация партии "Левых" и отсутствие поддержки ее идей и инициатив ее коллегами. В том числе "Левые" не поддержали ее предложение провести в феврале 2023 года массовую акцию протеста против поставок вооружений на Украину под названием "Восстание ради мира".В конце января 2024 года вышла первая официальная программа партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость". Событие в некотором смысле стало знаковым, так как не так часто создаются политические партии, названные именем своего лидера и учредителя. Однако Вагенкнехт могла это себе позволить, так как ее имя в немецкой политике давно стало своеобразным брендом.Согласно представленной в начале этого года программе, партия выступает за прекращение военной помощи Украине и урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров.В рамках социально-экономической политики "Союз Сары Вагенкнехт" выступает за построение справедливого общества равных возможностей, создание социального государства со справедливыми зарплатами, стабильными рабочими местами и достойными условиями труда.В сфере миграционной политики "Союз" придерживается позиции о том, что миграция не решает проблему мировой бедности. Для ее искоренения требуется создание честной системы мировой экономики, направленной на увеличение перспектив для потенциальных мигрантов в их собственных странах.Партия Сары Вагенкнехт в экономике и социальной политике сохраняет почти социалистические взгляды, выступает за решение миграционной проблемы в Германии, предлагает дистанцироваться от НАТО и укрепить суверенитет европейских государств, сохраняя при этом Евросоюз. Поэтому можно сказать, что эта политическая сила стоит между партией "Левых" и "Альтернативы для Германии", претендуя на то, чтобы в последствии забрать электорат как одной, так и другой.Корейский вариант урегулирования украинского вопроса и угроза повторить судьбу АдГВ Германии "Союз Сары Вагенкнехт" является той оппозиционной силой, вокруг которой собираются сторонники мира и нормальных отношений с Россией. Об этом рассказал Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.В соответствии с результатами опроса Института изучения общественного мнения Алленсбаха, эта партия на федеральном уровне располагает существенным избирательным потенциалом – около 8%, напомнил эксперт. При этом по данным этого же опроса, "Левых" поддерживает только 3% немецких избирателей, добавил он.Однако партия не располагает всенациональной организацией и на федеральном уровне не имеет шансов стать частью правящей коалиции, полагает Борисов.Что касается позиции Сары Вагенкнехт по украинскому конфликту, она требует переговоров и немедленного замораживания конфликта, отметил политолог."По сути это корейский вариант. С другой стороны, "Левые" требуют "вывода российских войск с территории Украины", и не ясно имеют ли они здесь в виду и Крым. Они в своей программе заявляют – под личным влиянием Грегора Гизи – что режим в Киеве имеет "право на самооборону". Таким образом левые фактически перешли на позицию НАТО", - рассказал Борисов.Эксперт напомнил, что в феврале 2022 года, когда Вагенкнехт еще была в рядах "Левых", она осудила специальную военную операцию России на Украине, но сейчас по этому вопросу политик занимает гораздо более сдержанную позицию. При этом, чем больше продолжается бесперспективная война против России, аргументы Вагенкнехт в пользу прекращения военной помощи Украине все больше находят отклик в немецком обществе.Тимофей Борисов ожидает, что сама система ФРГ скоро атакует партию Сары Вагекнехт, при этом еще более жестоко, чем ранее атаковала "Альтернативу для Германии"."А партия не закаленная и плохо обученная, они уязвимые и в плане организации слабые", - поделился политолог прогнозами на счет политического будущего "Союза Сары Вагенкнехт".

https://ukraina.ru/20240519/1055158384.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, россия, украина, европарламент, выборы, партия, левые, ес, нато