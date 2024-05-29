https://ukraina.ru/20240529/1055212897.html
Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом
Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом - 29.05.2024 Украина.ру
Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом
Пока мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами, считает сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-29T05:20
2024-05-29T05:20
2024-05-29T05:20
харьков
россия
сергей полетаев
андрей кошкин
вооруженные силы украины
сво
фронт
всу
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В интервью изданию Украина.ру он отметил, что ВС РФ будет растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет. В том числе и за счет предполья.“Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области оно у противника оказалось более жидким, чем у нас. Почему? Мы об этом не раз говорили. Это было далеко не единственное возможное направление нашего наступления. А поскольку у Украины строительные ресурсы более хилые, чем у нас, она была вынуждена размазывать их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений киевский режим не проводил. В результате мы зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления”, - отметил эксперт.Не менее важным Полетаев обозначил наличие пехотного заполнения, так как самая непрошибаемая оборона невозможна без людей.“С нашей стороны "контрнаступ" встретили люди, превышаемые по численности наступающую украинскую армию, поэтому у нее не было шансов. А у киевского режима под Харьковом были лишь теробороновцы и пограничники, которые разбежались или сдались в плен”, - заключил Полетаев.Действительно, боевики ВСУ повально отказываются выполнять приказы военачальников. Такая тенденция наблюдается и в третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая состоит из боевиков националистического подразделения "Азов"*, которые недавно саботировали приказы главкома Александра Сырского.Отмечается, что азовцы отказались выдвинуться на позиции в Харьковской области, осознавая опыт своих сослуживцев после неудачной операции в Авдеевке, где “Азов” лишился почти половины личного состава.Однако Сырский все же настаивает на том, чтобы именно эта бригада принимала участие в горячих точках на фронте.Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что саботаж "Азова" является серьезным симптомом для ВСУ. Это - симптом морального разложения, что в конечном счете приведет к проигрышу.* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьков, россия, сергей полетаев , андрей кошкин, вооруженные силы украины, сво, фронт, всу
Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом
Пока мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами, считает сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В интервью изданию Украина.ру он отметил, что ВС РФ будет растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет. В том числе и за счет предполья.
“Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области оно у противника оказалось более жидким, чем у нас. Почему? Мы об этом не раз говорили. Это было далеко не единственное возможное направление нашего наступления. А поскольку у Украины строительные ресурсы более хилые, чем у нас, она была вынуждена размазывать их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений киевский режим не проводил. В результате мы зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления”, - отметил эксперт.
Не менее важным Полетаев обозначил наличие пехотного заполнения, так как самая непрошибаемая оборона невозможна без людей.
“С нашей стороны "контрнаступ" встретили люди, превышаемые по численности наступающую украинскую армию, поэтому у нее не было шансов. А у киевского режима под Харьковом были лишь теробороновцы и пограничники, которые разбежались или сдались в плен”, - заключил Полетаев.
Действительно, боевики ВСУ повально отказываются выполнять приказы военачальников. Такая тенденция наблюдается и в третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая состоит из боевиков националистического подразделения "Азов"*, которые недавно саботировали приказы главкома Александра Сырского.
Отмечается, что азовцы отказались выдвинуться на позиции в Харьковской области, осознавая опыт своих сослуживцев после неудачной операции в Авдеевке, где “Азов” лишился почти половины личного состава.
Однако Сырский все же настаивает на том, чтобы именно эта бригада принимала участие в горячих точках на фронте.
Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что саботаж "Азова" является серьезным симптомом для ВСУ. Это - симптом морального разложения, что в конечном счете приведет к проигрышу.
* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.