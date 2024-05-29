Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом - 29.05.2024 Украина.ру
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Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом
Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом - 29.05.2024 Украина.ру
Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом
Пока мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами, считает сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-29T05:20
2024-05-29T05:20
харьков
россия
сергей полетаев
андрей кошкин
вооруженные силы украины
сво
фронт
всу
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В интервью изданию Украина.ру он отметил, что ВС РФ будет растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет. В том числе и за счет предполья.“Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области оно у противника оказалось более жидким, чем у нас. Почему? Мы об этом не раз говорили. Это было далеко не единственное возможное направление нашего наступления. А поскольку у Украины строительные ресурсы более хилые, чем у нас, она была вынуждена размазывать их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений киевский режим не проводил. В результате мы зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления”, - отметил эксперт.Не менее важным Полетаев обозначил наличие пехотного заполнения, так как самая непрошибаемая оборона невозможна без людей.“С нашей стороны "контрнаступ" встретили люди, превышаемые по численности наступающую украинскую армию, поэтому у нее не было шансов. А у киевского режима под Харьковом были лишь теробороновцы и пограничники, которые разбежались или сдались в плен”, - заключил Полетаев.Действительно, боевики ВСУ повально отказываются выполнять приказы военачальников. Такая тенденция наблюдается и в третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая состоит из боевиков националистического подразделения "Азов"*, которые недавно саботировали приказы главкома Александра Сырского.Отмечается, что азовцы отказались выдвинуться на позиции в Харьковской области, осознавая опыт своих сослуживцев после неудачной операции в Авдеевке, где “Азов” лишился почти половины личного состава.Однако Сырский все же настаивает на том, чтобы именно эта бригада принимала участие в горячих точках на фронте.Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что саботаж "Азова" является серьезным симптомом для ВСУ. Это - симптом морального разложения, что в конечном счете приведет к проигрышу.* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
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харьков, россия, сергей полетаев , андрей кошкин, вооруженные силы украины, сво, фронт, всу
Харьков, Россия, Сергей Полетаев , Андрей Кошкин, Вооруженные силы Украины, СВО, фронт, ВСУ

Предполье и пехотное заполнение: эксперт назвал ключевые факторы продвижения ВС РФ под Харьковом

05:20 29.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Пока мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами, считает сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В интервью изданию Украина.ру он отметил, что ВС РФ будет растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет. В том числе и за счет предполья.
Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области оно у противника оказалось более жидким, чем у нас. Почему? Мы об этом не раз говорили. Это было далеко не единственное возможное направление нашего наступления. А поскольку у Украины строительные ресурсы более хилые, чем у нас, она была вынуждена размазывать их по всей линии фронта. Да и системной работы по возведению оборонительных сооружений киевский режим не проводил. В результате мы зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления”, - отметил эксперт.
Не менее важным Полетаев обозначил наличие пехотного заполнения, так как самая непрошибаемая оборона невозможна без людей.
С нашей стороны "контрнаступ" встретили люди, превышаемые по численности наступающую украинскую армию, поэтому у нее не было шансов. А у киевского режима под Харьковом были лишь теробороновцы и пограничники, которые разбежались или сдались в плен”, - заключил Полетаев.
Действительно, боевики ВСУ повально отказываются выполнять приказы военачальников. Такая тенденция наблюдается и в третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая состоит из боевиков националистического подразделения "Азов"*, которые недавно саботировали приказы главкома Александра Сырского.
Отмечается, что азовцы отказались выдвинуться на позиции в Харьковской области, осознавая опыт своих сослуживцев после неудачной операции в Авдеевке, где “Азов” лишился почти половины личного состава.
Однако Сырский все же настаивает на том, чтобы именно эта бригада принимала участие в горячих точках на фронте.
Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что саботаж "Азова" является серьезным симптомом для ВСУ. Это - симптом морального разложения, что в конечном счете приведет к проигрышу.
* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
 
ХарьковРоссияСергей ПолетаевАндрей КошкинВооруженные силы УкраиныСВОфронтВСУ
 
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