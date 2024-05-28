https://ukraina.ru/20240528/1055311309.html

Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир

Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир - 28.05.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир

ВС РФ надо торопиться, при этом они не могут позволить совершать "банзай-атаки". Поэтому за счет большей разрушительной силы вооружений они пытаются увеличить потери ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-28T03:45

2024-05-28T03:45

2024-05-28T03:45

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Российская армия сейчас наступает и у нее есть определенные успехи, но не надо впадать в эйфорию. Потому что со стороны противника тоже сидят люди, которые вырабатывают стратегию, и пытаются развернуть ситуацию в свою пользу тем, что есть под рукой, рассказал эксперт.Поэтому российским военным надо торопиться, потому что они не могут позволить "банзай-атаки". Поэтому ВС РФ за счет большей разрушительной силы своих вооружений пытаются увеличить число потерь ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить, указал Ищенко.Или нам придется брать откуда-то массовые резервы, чтобы увеличить продвижение. Более того, если российская армия станет меньше бомбить, и чаще ходить в атаки, то и число потерь ВС РФ тоже будет больше, подчеркнул он."Если же этого не делать, то нам придется смириться с тем, что Украина дотянет до 2025 года, а в 2025 году Запад постарается создать в зоне СВО ситуацию, когда мы не сможем продвигаться, а потом в рамках этого тупика навязать мир на невыгодных для нас условиях", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, какого эффекта смогут добиться российские войска за счет тактики растягивания резервов можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

https://ukraina.ru/20240526/1055271985.html

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новости, россия, киев, ростислав ищенко, украина, всу, бои, украинская армия, сво, мобилизация, потери всу, вс рф