Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир - 28.05.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир
Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир - 28.05.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир
ВС РФ надо торопиться, при этом они не могут позволить совершать "банзай-атаки". Поэтому за счет большей разрушительной силы вооружений они пытаются увеличить потери ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-28T03:45
2024-05-28T03:45
новости
россия
киев
ростислав ищенко
украина
всу
бои
украинская армия
сво
мобилизация
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Российская армия сейчас наступает и у нее есть определенные успехи, но не надо впадать в эйфорию. Потому что со стороны противника тоже сидят люди, которые вырабатывают стратегию, и пытаются развернуть ситуацию в свою пользу тем, что есть под рукой, рассказал эксперт.Поэтому российским военным надо торопиться, потому что они не могут позволить "банзай-атаки". Поэтому ВС РФ за счет большей разрушительной силы своих вооружений пытаются увеличить число потерь ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить, указал Ищенко.Или нам придется брать откуда-то массовые резервы, чтобы увеличить продвижение. Более того, если российская армия станет меньше бомбить, и чаще ходить в атаки, то и число потерь ВС РФ тоже будет больше, подчеркнул он."Если же этого не делать, то нам придется смириться с тем, что Украина дотянет до 2025 года, а в 2025 году Запад постарается создать в зоне СВО ситуацию, когда мы не сможем продвигаться, а потом в рамках этого тупика навязать мир на невыгодных для нас условиях", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, какого эффекта смогут добиться российские войска за счет тактики растягивания резервов можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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новости, россия, киев, ростислав ищенко, украина, всу, бои, украинская армия, сво, мобилизация, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, Украина, ВСУ, бои, украинская армия, СВО, мобилизация, потери ВСУ, ВС РФ

Ростислав Ищенко: если Украина дотянет до 2025 года, Запад попытается навязывать России невыгодный мир

03:45 28.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВС РФ надо торопиться, при этом они не могут позволить совершать "банзай-атаки". Поэтому за счет большей разрушительной силы вооружений они пытаются увеличить потери ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Российская армия сейчас наступает и у нее есть определенные успехи, но не надо впадать в эйфорию. Потому что со стороны противника тоже сидят люди, которые вырабатывают стратегию, и пытаются развернуть ситуацию в свою пользу тем, что есть под рукой, рассказал эксперт.
"А раз их демографический ресурс не сопротивляется, а понуро бредет на фронт, то мы должны исходить из того, что мобилизуют еще 600-700 тысяч человек. Да, мы их быстро убьем (уничтожим живую силу противника. - Ред.) Вопрос лишь в том, убьем ли мы их достаточно быстро", - добавил он.
Поэтому российским военным надо торопиться, потому что они не могут позволить "банзай-атаки". Поэтому ВС РФ за счет большей разрушительной силы своих вооружений пытаются увеличить число потерь ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить, указал Ищенко.
Или нам придется брать откуда-то массовые резервы, чтобы увеличить продвижение. Более того, если российская армия станет меньше бомбить, и чаще ходить в атаки, то и число потерь ВС РФ тоже будет больше, подчеркнул он.
"Если же этого не делать, то нам придется смириться с тем, что Украина дотянет до 2025 года, а в 2025 году Запад постарается создать в зоне СВО ситуацию, когда мы не сможем продвигаться, а потом в рамках этого тупика навязать мир на невыгодных для нас условиях", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.ру
О том, какого эффекта смогут добиться российские войска за счет тактики растягивания резервов можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
Владимир Козин интервью
26 мая, 07:47
Владимир Козин: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и ЛукашенкоНАТО готовит армию и ракеты, чтобы не дать России дойти до Житомира и Киева. Но у России есть "пятая статья" для потенциального ответа на западно-украинскую агрессию. Вместе с Белоруссией мы дадим мощный отпор альянсу
 
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