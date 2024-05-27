"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов
Вооруженные силы Украины уничтожили сельскую школу в Новогоровке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"Боевики ВСУ прицельным огнём уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области", - написал Рогов.
Он подчеркнул, что никаких военных в самой школе и поблизости не было никогда. "Это нацистам хорошо известно", добавил он.
По словам Рогова, украинская армия нанесла прицельный удар по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование.
Точная информация о пострадавших и величине разрушений уточняется.
Точная информация о пострадавших и величине разрушений уточняется.
Рогов опубликовал карту, на которой обозначил, что село Новогоровка находится неподалеку от Токмака.
© Владимир Рогов телеграм-канал
© Владимир Рогов телеграм-канал
В ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали регионы России. В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении четырех БПЛА.
09:39Атаки беспилотников, угроза ядерной безопасности. Главное на Украине на утро 27 маяУкраина атаковала Россию при помощи БПЛА, погибли люди. Украинский БпЛА преодолел рекордное расстояние и попытался атаковать радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в Оренбургской области