https://ukraina.ru/20240527/1055307554.html

"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов

"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов - 27.05.2024 Украина.ру

"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов

Вооруженные силы Украины уничтожили сельскую школу в Новогоровке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале

2024-05-27T14:57

2024-05-27T14:57

2024-05-27T14:57

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Он подчеркнул, что никаких военных в самой школе и поблизости не было никогда. "Это нацистам хорошо известно", добавил он.По словам Рогова, украинская армия нанесла прицельный удар по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование.Точная информация о пострадавших и величине разрушений уточняется.Рогов опубликовал карту, на которой обозначил, что село Новогоровка находится неподалеку от Токмака.В ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали регионы России. В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении четырех БПЛА.

https://ukraina.ru/20240527/1055301793.html

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новости, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак, запорожская область, село, школа, всу