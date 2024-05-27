"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов - 27.05.2024 Украина.ру
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"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов
"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов - 27.05.2024 Украина.ру
"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов
Вооруженные силы Украины уничтожили сельскую школу в Новогоровке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2024-05-27T14:57
2024-05-27T14:57
новости
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
токмак
запорожская область
село
школа
всу
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Он подчеркнул, что никаких военных в самой школе и поблизости не было никогда. "Это нацистам хорошо известно", добавил он.По словам Рогова, украинская армия нанесла прицельный удар по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование.Точная информация о пострадавших и величине разрушений уточняется.Рогов опубликовал карту, на которой обозначил, что село Новогоровка находится неподалеку от Токмака.В ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали регионы России. В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении четырех БПЛА.
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новости, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак, запорожская область, село, школа, всу
Новости, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак, Запорожская область, село, Школа, ВСУ

"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов

14:57 27.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Вооруженные силы Украины уничтожили сельскую школу в Новогоровке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"Боевики ВСУ прицельным огнём уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области", - написал Рогов.
Он подчеркнул, что никаких военных в самой школе и поблизости не было никогда. "Это нацистам хорошо известно", добавил он.
По словам Рогова, украинская армия нанесла прицельный удар по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование.

Точная информация о пострадавших и величине разрушений уточняется.
Рогов опубликовал карту, на которой обозначил, что село Новогоровка находится неподалеку от Токмака.
© Владимир Рогов телеграм-канал
© Владимир Рогов телеграм-канал
В ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали регионы России. В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о подавлении четырех БПЛА.
РЛС Воронеж-М - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Атаки беспилотников, угроза ядерной безопасности. Главное на Украине на утро 27 маяУкраина атаковала Россию при помощи БПЛА, погибли люди. Украинский БпЛА преодолел рекордное расстояние и попытался атаковать радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в Оренбургской области
 
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