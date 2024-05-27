https://ukraina.ru/20240527/1055301793.html

Атаки беспилотников, угроза ядерной безопасности. Главное на Украине на утро 27 мая

Атаки беспилотников, угроза ядерной безопасности. Главное на Украине на утро 27 мая - 27.05.2024 Украина.ру

Атаки беспилотников, угроза ядерной безопасности. Главное на Украине на утро 27 мая

Украина атаковала Россию при помощи БПЛА, погибли люди. Украинский БпЛА преодолел рекордное расстояние и попытался атаковать радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в Оренбургской области

2024-05-27T09:39

2024-05-27T09:39

2024-05-27T10:37

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке БПЛА на АЗС в Орловской области."Сегодня утром в ходе ещё одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны", — написал Клычков в своём телеграм-канале в 05:06.Губернатор рассказал, что в результате атаки пострадала часть фасада административного здания. Сотрудники оперативных служб и администрации города незамедлительно прибыли на локализацию и устранение последствий, отметил губернатор."В момент их работы на территории АЗС произошло падение ещё одного БПЛА. По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Ещё три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия", - сообщил Клычков.Телеграм-канал Mash выложил фотографии с места событий.Позже, в 07:46 Минобороны России сообщило о других атаках украинских БПЛА в эту ночь."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, ещё один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области", - указывалось в сообщении оборонного ведомства.Также стало известно о падении беспилотника в Оренбургской области."Инцидент (падение БПЛА. – Ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", - сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.Примечательно, что рядом с Орском расположена радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М", контролирующая сектор от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря. Ввели в эксплуатацию станцию в 2017 году. Она заменяет РЛС "Днепр" в Казахстане.Ранее стало известно об атаке Украины на станцию "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае. Украинская сторона выложила фото, подтверждавшие поражение станции в Армавире."Фото поврежденных антенн РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае, опубликованные противником. Для справки, надгоризонтные радиолокационные станции большой дальности семейства "Воронеж" входят в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска баллистических ядерных ракет. Таким образом, противник осуществил прямой удар по компоненту российской ядерной безопасности. Возникает закономерный вопрос, последует ли хоть какая-то ощутимая реакция на такой удар или можно будет и дальше безнаказанно ковырять дальние РЛС, ослепляя сектора наблюдения отечественной ракетно-космической обороны", - прокомментировал эти фотографии 24 мая телеграм-канал "Военный Обозреватель".На эту публикацию обратил внимание бывший глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин."С момента появления у СССР средств доставки ядерного оружия Соединённые Штаты Америки никогда не оставляли попыток добиться превосходства над нами в военно-стратегической сфере. Никогда. И если раньше такие попытки лежали в сфере военно-технических разработок и концепций (например, "Стратегическая оборонительная инициатива" 1980-х годов, предполагавшая развертывание в космосе группировки военных лазеров для перехвата советских МБР, или "Стратегическая противоракетная оборона" 2000-х годов и по н.в., которая сопровождалась выходом США из договора по ПРО 1972 года и размещением радаров и ракетных баз ПРО США и НАТО непосредственно вблизи наших западных и восточных границ), то теперь Вашингтон выступил заказчиком преступления, наняв безответственного бандита, пытающегося повредить объект нашей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами", - написал он в своём телеграм-канале 25 мая.По его словам, "конечно, можно допустить, представить себе вероятность того, что удар по объекту СПРН в Краснодарском крае, если это, конечно, не фейк ВСУ, был нанесён по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь Третью мировую войну"."Однако с учётом глубочайшей вовлечённости Вашингтона в этот вооруженный конфликт и американского тотального контроля за военным планированием Киева версию о том, что США не знают об украинских планах нанесения ударов по системе противоракетной обороны России, можно отбросить. Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав", - подытожил Рогозин.Утром 27 мая украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что целью украинского беспилотника в Оренбургской области действительно была станция "Воронеж-М"."Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - сообщил "Украинской правде" источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.Российский волонтёр Роман Алёхин ещё до заявления ГУР МОУ прокомментировал украинскую попытку удара по РЛС "Воронеж-М"."Третья атака на РЛС дальнего обнаружения семейства "Воронеж", теперь в районе Орска, но, вроде, этот раз без ущерба. И вопрос уже не в том, как долетели, почему вообще возможно нанести удар по целям, которые отвечают за стратегическую безопасность России, а в том, как ответим. А здесь у нас пустота. Мы угрожаем ударами по центрам принятия решений с начала СВО, но пока все центры на месте и как принимали решения ударов по территории России, так и теперь спокойно решают бить по стратегической обороне и безопасности", - отметил он.По словам волонтёра, стратегическая оборона России под угрозой, но пока ответов нет."Или это какое-то бессилие, которое уже не утаить, или очень странная на первый взгляд, но хитрая стратегия, смысл которой показать слабость, то есть заманить, чтобы разбить на контратаке. Но на каком поле битвы?" - задался вопросом Алёхин.Он указал, что на украинские удары нужен жёсткий ответ."Я не говорю про ядерный удар, хотя может быть и пора, но это решение самое сложное в жизни правителя, но, как минимум, удары по Банковой, пусть и пустой, должны быть нанесены, чтобы показать, что всё серьёзно, как и взорвать все мосты через Днепр и максимально уничтожить логистические маршруты из Европы. Уж это, наверно, должно быть под силу нашим вооружённым силам. И ведь уже должно быть плевать на все обещания и договорённости, если они и были. Иначе мы рано или поздно истечем кровью от 1000 уколов, которые уже начали наносить и в жизненно важные органы", - подытожил Алёхин.Утром 27 мая также стали известны подробности об атаке украинских БПЛА на Краснодарский край."Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен", - написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале в 08:20.Он отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы.

https://ukraina.ru/20240526/1055297210.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, украина, россия