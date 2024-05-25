У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под Харьковом - 25.05.2024 Украина.ру
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У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под Харьковом
У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под Харьковом - 25.05.2024 Украина.ру
У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под Харьковом
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. Отражены две контратаки у Волчанска и Глубокого. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны России
2024-05-25T14:38
2024-05-25T14:38
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Кроме того, известно, что российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.В субботу, 25 мая, Минбороны РФ подтвердило освобождение Архангельского Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт стал четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.В понедельник Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ Луганской Народной Республики, в среду — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение села Архангельское под Авдеевкой приближает охват группировки ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.с 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Наступление российской Армии продолжается.Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Что из этого может выйти
https://ukraina.ru/20240525/1055285666.html
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Новости, Новости Украины, Украина, СВО, ВС РФ, Россия, военные, потери, ВСУ, противник, Харьков, Харьковская область

У противника двести 200: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под Харьковом

14:38 25.05.2024
 
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Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Степовой Новоселовки Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. Отражены две контратаки у Волчанска и Глубокого. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны России
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, известно, что российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.
В субботу, 25 мая, Минбороны РФ подтвердило освобождение Архангельского Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт стал четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.
В понедельник Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ Луганской Народной Республики, в среду — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.
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с 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Наступление российской Армии продолжается.
Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Что из этого может выйти
 
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