https://ukraina.ru/20240525/1055286055.html

"Торецк и Нью-Йорк": Кимаковский разъяснил, что даст освобождение Архангельского

"Торецк и Нью-Йорк": Кимаковский разъяснил, что даст освобождение Архангельского - 25.05.2024 Украина.ру

"Торецк и Нью-Йорк": Кимаковский разъяснил, что даст освобождение Архангельского

Минобороны РФ подтвердило освобождение села Архангельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Этот факт открывает новые дороги перед российской Армией, отметил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский

2024-05-25T14:02

2024-05-25T14:02

2024-05-25T14:02

новости

вс рф

освобождение

село

игорь кимаковский

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Накануне Кимаковский констатировал, что Запад не оставит попыток давления на Киев и на фоне активного наступления ВС РФ на Харьковском направлении украинские войска будут готовить контрнаступление на этом участке фронта.Кимаковский уточнил, что за последнее время ВСУ перебросили из оккупированной ими части республики уже несколько бригад под Харьков. Правда, оговорился советник главы НР, те оказались настолько "потрепанными", что их уже нельзя назвать мотострелковыми, это уже, скорее, пехотные бригады.Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Что из этого может выйтиАрхангельское стало четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю. В понедельник Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ Луганской Народной Республики, в среду — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.Также с 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Наступление российской Армии продолжается.

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новости, вс рф, освобождение, село, игорь кимаковский