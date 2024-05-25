https://ukraina.ru/20240525/1055285887.html

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников - Минобороны

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников - Минобороны - 25.05.2024 Украина.ру

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников - Минобороны

В ходе спецоперации российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Киева, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-05-25T13:52

2024-05-25T13:52

2024-05-25T13:52

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В сводке ведомства уточняется, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на Харьковском направлении, при этом украинские войска потеряли до 210 солдат. Также была отмечена работа российских систем ПВО.Накануне глава ФСБ РФ Александр Бортников обнародовал информацию о том, что страны НАТО содействуют переброске на Украину террористов и наемников."Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана", - сказал Бортников, уточнив, что боевики используются, в частности, для "террористической экспансии" в СНГ.НАТО помогает с переброской наемников на Украину, но для них готов "старинный русский рецепт" - пользователиПараллельно американское издание Business Insider. опубликовало материал о наемниках на Украине. Журналисты привели слова американского "дикого гуся", который пожелал остаться в статусе инкогнито.Наемник заявил, что воевал за ВСУ с февраля 2022 года по декабрь 2023-го, и за это время понял, почему так много его "коллег" навсегда остается на поле боя."Многие выходцы с Запада, приезжающие на Украину, хотят быть героями… Они относятся к этому почти так, как будто это отпуск, и они на самом деле не собираются умирать", - сказал наемник, уточнив, что наемники привыкли сражаться в условиях преимущества над противником, а в ходе СВО им пришлось столкнуться с ситуацией, где их "часто превосходили по численности и вооружению".Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпускомРанее Следственный комитет РФ опубликовал данные о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников.Причем большая часть из них - американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".

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