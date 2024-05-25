https://ukraina.ru/20240525/1055285666.html

Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ

Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ - 25.05.2024 Украина.ру

Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ

Российские военные освободили село Архангельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 мая сообщило Министерство обороны Российской Федерации

2024-05-25T13:12

2024-05-25T13:12

2024-05-25T13:18

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Село Архангельское расположено в Красноармейском (Покровском) районе ДНР примерно в 20-ти километрах к западу от окраин Горловки и в трех километрах к северо-востоку от поселка Очеретино, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило в начале мая.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Наступление российской Армии продолжается.

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