Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ - 25.05.2024 Украина.ру
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Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ
Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ - 25.05.2024 Украина.ру
Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ
Российские военные освободили село Архангельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 мая сообщило Министерство обороны Российской Федерации
2024-05-25T13:12
2024-05-25T13:18
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Село Архангельское расположено в Красноармейском (Покровском) районе ДНР примерно в 20-ти километрах к западу от окраин Горловки и в трех километрах к северо-востоку от поселка Очеретино, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило в начале мая.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Наступление российской Армии продолжается.
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Новости, Новости Украины, СВО, ВС РФ, Россия, ДНР, Минобороны, Минобороны РФ, населенный пункт

Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ

13:12 25.05.2024 (обновлено: 13:18 25.05.2024)
 
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Российские военные освободили село Архангельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 мая сообщило Министерство обороны Российской Федерации
"Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Село Архангельское расположено в Красноармейском (Покровском) районе ДНР примерно в 20-ти километрах к западу от окраин Горловки и в трех километрах к северо-востоку от поселка Очеретино, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило в начале мая.
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Наступление российской Армии продолжается.
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13:12Освобождено село Архангельское - Минобороны РФ
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