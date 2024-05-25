Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мая - 25.05.2024 Украина.ру
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Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мая
Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мая - 25.05.2024 Украина.ру
Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мая
Госбюро расследований Украины открыло дело в отношении командования 125 обр за плохую оборону Харьковской области. В России отменили проведение танкового биатлона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-05-25T13:06
2024-05-25T13:09
эксклюзив
хроники
украина
россия
харьковская область
андрей белоусов
вооруженные силы украины
гбр
вс рф
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По данным ГБР, командование 125 бригады, которая базируется во Львове, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.Как отмечается в судебном постановлении, возникла необходимость установления соответствия действий военных должностных лиц по оставлению боевых позиций 10 мая силами 125 отдельной бригады Сухопутных войск в районе населённых пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других позиций.Также следствие должен установить причинную связь между этими действиями и потерей позиций, личного состава и военной техники.Из-за оставления позиций, отмечает ГБР, бои с ВС РФ вёл второй эшелон. Кроме того, для расследования этого была назначена военная экспертиза.Ранее самым резонансным случаем бегства галичан с позиций было бегство 5-го батальона территориальной обороны "Прикарпатье", который 24 августа 2014 года покинул вверенные ему позиции, что привело к утрате Украиной контроля над значительной частью госграницы.Тем временем в Харьковской области продолжаются бои."Харьковское направление. В ходе боев за Волчанск были уничтожены и повреждены мосты через реку Волчья, которая отделяет северную часть города от южной. Противник решил контратаковать, чтобы сбить нам темп и начал наводить понтонные переправы через реку. Переправы под огнем Армии России. На видео объективный контроль авиационного удара по переправе через Волчью. Причем, насколько мне известно уже не первое поражение переправ. Командование ВСУ в своих снах рассчитывает на успех в ходе контратак. Именно поэтому на Слобожанщину продолжают идти резервы. Что ж, ласкаво просимо…", - написал вечером 24 мая в своём телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.К записи он прикрепил видео уничтожения переправы.Отмена танкового биатлонаОб отмене Армейских международных игр в этом году сообщил ряд СМИ и источников."Танкового биатлона в этом году не будет. Спасибо Белоусову. Я понимаю, что в мирное время, генералы проводят подобные мероприятия, чтобы продемонстрировать возможности армии. Чтобы враги боялись. Но когда идет война, зачем? Демонстрируйте свои возможности на поле боя", - написал, в частности, в своём телеграм-канале 25 мая первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Ранее об отмене игр сообщило издание "Известия"."Армейские международные игры в этом году проводиться не будут, сообщили три источника "Известий", знакомых с ситуацией. По словам собеседников, отборочные соревнования, которые обычно проходят в первой половине года на уровне частей, соединений, армий, флотов и округов с начала года не проходили", - указывалось в публикации издания.Официальной информации об отмене игр пока нет.Новость об отмене состязаний многими была встречена с ликованием."Ну ничего себе! Армию из весёлых стартов начали снова возвращать в армию! Маленькая справка: Танковый биатлон уничтожал танковый полк за год. Уходило в капиталку 90-100 машин, до войны. Вот такая арифметика", - писал телеграм-канал "Повёрнутые на войне".Другой телеграм-канал - "Месть доброй воли" - отметил, что новый министр обороны Андрей Белоусов, очевидно, обратил внимание на нецелевое расходование средств в условиях проведения специальной военной операцией.В последний раз "танковый биатлон" проводился уже во время СВО в 2022 году. Позже сообщалось, что с 2024 года армейские игры будут проводится раз в два года по чётным года. При этом в 2023 году замминистра обороны РФ Александр Фомин заявлял, что в 2024 году игры совместят с международным военно-техническим форумом "Армия" и Московской конференцией по безопасности.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 24 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на горловском — 16 обстрелов, выпустив в общей сложности 69 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — осуществили один сброс ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Солонцы — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3; Каиры — 4; Нижний Рогачик — 2; Подстепное — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Алёшки.Также, как сообщили в администрации Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли по округу 17 ударов."Вражеским обстрелам подверглись Князе-Григоровка, Малая Лепетиха и Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — отмечалось в сообщении.Разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Все оперативные службы работают в штатном режиме.Утром 25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об атаках ВСУ на регион."Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БпЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы", - написал он в 08:47.Позднее он рассказал об атаке Шебекино."ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БпЛА. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, в результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. На месте работают оперативные службы", - сообщал губернатор в 09:47.Позднее он рассказал об атаке в посёлке Красное."Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в посёлке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства поврежден кузов и выбито лобовое стекло. На месте работают оперативные службы", - указал Гладков в 10:55.Днём он сообщил об атаках на Шебекино и Борисовку. Пострадавших в результате атак не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20240525/1055280866.html
https://ukraina.ru/20240524/1055273515.html
https://ukraina.ru/20240524/1055266073.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, харьковская область, андрей белоусов, вооруженные силы украины, гбр, вс рф
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, ГБР, ВС РФ

Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мая

13:06 25.05.2024 (обновлено: 13:09 25.05.2024)
 
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Танковый биатлон-2022. Полуфинал - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Госбюро расследований Украины открыло дело в отношении командования 125 обр за плохую оборону Харьковской области. В России отменили проведение танкового биатлона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По данным ГБР, командование 125 бригады, которая базируется во Львове, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.
Как отмечается в судебном постановлении, возникла необходимость установления соответствия действий военных должностных лиц по оставлению боевых позиций 10 мая силами 125 отдельной бригады Сухопутных войск в районе населённых пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других позиций.
Также следствие должен установить причинную связь между этими действиями и потерей позиций, личного состава и военной техники.
Из-за оставления позиций, отмечает ГБР, бои с ВС РФ вёл второй эшелон. Кроме того, для расследования этого была назначена военная экспертиза.
Ранее самым резонансным случаем бегства галичан с позиций было бегство 5-го батальона территориальной обороны "Прикарпатье", который 24 августа 2014 года покинул вверенные ему позиции, что привело к утрате Украиной контроля над значительной частью госграницы.
Тем временем в Харьковской области продолжаются бои.
"Харьковское направление. В ходе боев за Волчанск были уничтожены и повреждены мосты через реку Волчья, которая отделяет северную часть города от южной. Противник решил контратаковать, чтобы сбить нам темп и начал наводить понтонные переправы через реку. Переправы под огнем Армии России. На видео объективный контроль авиационного удара по переправе через Волчью. Причем, насколько мне известно уже не первое поражение переправ. Командование ВСУ в своих снах рассчитывает на успех в ходе контратак. Именно поэтому на Слобожанщину продолжают идти резервы. Что ж, ласкаво просимо…", - написал вечером 24 мая в своём телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.
К записи он прикрепил видео уничтожения переправы.
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07:55
Столтенберг призывает бить вглубь РФ. Главное на Украине на утро 25 маяГенсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием
Отмена танкового биатлона
Об отмене Армейских международных игр в этом году сообщил ряд СМИ и источников.
"Танкового биатлона в этом году не будет. Спасибо Белоусову. Я понимаю, что в мирное время, генералы проводят подобные мероприятия, чтобы продемонстрировать возможности армии. Чтобы враги боялись. Но когда идет война, зачем? Демонстрируйте свои возможности на поле боя", - написал, в частности, в своём телеграм-канале 25 мая первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Ранее об отмене игр сообщило издание "Известия".
"Армейские международные игры в этом году проводиться не будут, сообщили три источника "Известий", знакомых с ситуацией. По словам собеседников, отборочные соревнования, которые обычно проходят в первой половине года на уровне частей, соединений, армий, флотов и округов с начала года не проходили", - указывалось в публикации издания.
Официальной информации об отмене игр пока нет.
Новость об отмене состязаний многими была встречена с ликованием.
"Ну ничего себе! Армию из весёлых стартов начали снова возвращать в армию! Маленькая справка: Танковый биатлон уничтожал танковый полк за год. Уходило в капиталку 90-100 машин, до войны. Вот такая арифметика", - писал телеграм-канал "Повёрнутые на войне".
Другой телеграм-канал - "Месть доброй воли" - отметил, что новый министр обороны Андрей Белоусов, очевидно, обратил внимание на нецелевое расходование средств в условиях проведения специальной военной операцией.
В последний раз "танковый биатлон" проводился уже во время СВО в 2022 году. Позже сообщалось, что с 2024 года армейские игры будут проводится раз в два года по чётным года. При этом в 2023 году замминистра обороны РФ Александр Фомин заявлял, что в 2024 году игры совместят с международным военно-техническим форумом "Армия" и Московской конференцией по безопасности.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Вчера, 18:22
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Обстрелы
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 24 удара.
На донецком направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на горловском — 16 обстрелов, выпустив в общей сложности 69 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — осуществили один сброс ВОП с БпЛА.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 21 снаряд из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Солонцы — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3; Каиры — 4; Нижний Рогачик — 2; Подстепное — 4", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Алёшки.
Также, как сообщили в администрации Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли по округу 17 ударов.
"Вражеским обстрелам подверглись Князе-Григоровка, Малая Лепетиха и Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — отмечалось в сообщении.

Разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Все оперативные службы работают в штатном режиме.
боец французского Иностранного легиона - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Вчера, 13:13
Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 маяФранцузского офицера попытались убить бойцы ВСУ, чтобы француз не попал в плен. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Утром 25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об атаках ВСУ на регион.
"Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БпЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы", - написал он в 08:47.
Позднее он рассказал об атаке Шебекино.
"ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БпЛА. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, в результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. На месте работают оперативные службы", - сообщал губернатор в 09:47.
Позднее он рассказал об атаке в посёлке Красное.
"Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в посёлке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства поврежден кузов и выбито лобовое стекло. На месте работают оперативные службы", - указал Гладков в 10:55.
Днём он сообщил об атаках на Шебекино и Борисовку. Пострадавших в результате атак не было.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияХарьковская областьАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныГБРВС РФ
 
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13:06Бегство львовских военных, отмена танкового биатлона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 мая
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10:00"Больной человек Европы": политолог рассказал, почему Чехия выступает за мирные переговоры по Украине
08:54Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин
08:24Военный медик Гунн: После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне
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