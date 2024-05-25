"Все адекватные люди": Зеленский дал странный ответ на вопрос о своей легитимности
Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда"
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.
Несколько дней назад Зеленский уже пытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился со своим российским коллегой, добавив, что в вопросах легитимности Зеленского "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны.
Вчера, 18:10Путин: легитимность Зеленского закончилась Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин
Ранее аналогичное мнение высказал и председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".
21 мая, 10:51Зеленский не может подписать капитуляцию, это сделает уполномоченный США деляга - КонстантиновСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек, теперь у него нет полномочий подписывать акт о капитуляции. Об этом написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале
При этом на Западе Зеленского пытаются выгородить. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ считает Зеленского законным президентом Украины, а виновным в отмене выборов назначила Москву.
И ничего удивительного в такой позиции нет, констатировал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ведь отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел.
"Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.
13 апреля, 06:27"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеСрок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, однако Москва не сможет официально считать его нелегитимным. Что этому помешает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
На днях военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру предположил, что "большой брат" заменит Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - сказал полковник.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. И даже намеки западных СМИ на то, что такие выборы в истории уже были, не пошатнули твердое намерение Офиса президента Украины нарушить законодательство своей страны.