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Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США

Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США - 25.05.2024 Украина.ру

Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США

Мирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту и одновременный отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского. К такому заключению пришли журналисты американского Bloomberg

2024-05-25T12:07

2024-05-25T12:07

2024-05-25T12:07

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владимир зеленский

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джо байден

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Накануне подтвердилась информация о том, что Байден не поедет на швейцарский саммит, а Китай и Бразилия объявили об идее созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины.Эти обстоятельства, отметили журналисты Bloomberg бросают двойную тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить Запад против России.Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования конфликта на Украине и предложили провести мирную конференцию, которую признают Киев и Москва.Соответствующий меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако Владимир Зеленский множество раз кардинально менял свое мнение по этому поводу, пока наконец не запретил сам себе на законодательном уровне диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, поэтому специальная военная операция будет продолжена. В то же время в Кремле многократно подчеркивали, что ситуация может быть урегулирована, все требования Москвы прекрасно известны.

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https://ukraina.ru/20240525/1055283524.html

https://ukraina.ru/20240524/1055252750.html

китай

сша

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новости, китай, сша, владимир зеленский, бразилия, джо байден