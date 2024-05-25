Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США - 25.05.2024 Украина.ру
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Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США
Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США - 25.05.2024 Украина.ру
Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США
Мирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту и одновременный отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского. К такому заключению пришли журналисты американского Bloomberg
2024-05-25T12:07
2024-05-25T12:07
новости
китай
сша
владимир зеленский
бразилия
джо байден
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Накануне подтвердилась информация о том, что Байден не поедет на швейцарский саммит, а Китай и Бразилия объявили об идее созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины.Эти обстоятельства, отметили журналисты Bloomberg бросают двойную тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить Запад против России.Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования конфликта на Украине и предложили провести мирную конференцию, которую признают Киев и Москва.Соответствующий меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако Владимир Зеленский множество раз кардинально менял свое мнение по этому поводу, пока наконец не запретил сам себе на законодательном уровне диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, поэтому специальная военная операция будет продолжена. В то же время в Кремле многократно подчеркивали, что ситуация может быть урегулирована, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ukraina.ru/20240519/1055133656.html
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Новости, Китай, США, Владимир Зеленский, Бразилия, Джо Байден

Тень на Зеленского: киевский режим получил двойной удар под дых от Китая и США

12:07 25.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Мирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту и одновременный отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали ударом для Владимира Зеленского. К такому заключению пришли журналисты американского Bloomberg
"Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит", - написало издание.
Накануне подтвердилась информация о том, что Байден не поедет на швейцарский саммит, а Китай и Бразилия объявили об идее созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины.
Эти обстоятельства, отметили журналисты Bloomberg бросают двойную тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить Запад против России.
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Соответствующий меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, поэтому специальная военная операция будет продолжена. В то же время в Кремле многократно подчеркивали, что ситуация может быть урегулирована, все требования Москвы прекрасно известны.
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