https://ukraina.ru/20240524/1055276306.html

В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ

В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ - 24.05.2024 Украина.ру

В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ

В Белоруссии поймали двух граждан Таджикистана, которые причастны к совершению теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Они пытались скрыться в Германии, сообщает телеграм-канал Readovka

2024-05-24T20:31

2024-05-24T20:31

2024-05-24T20:35

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Уточняется, что местонахождение фигурантов было установлено с помощью российских спецслужб и правоохранительных органов Таджикистана, оказавших содействие при поимке радикалов. Теперь они будут депортированы в Таджикистан, где предстанут перед судом. РИА Новости уточняет, что фигурантов поймали в Минске и они планировали совершение терактов в своей стране. "Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа в Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана", - цитирует агентство официального представителя МВД Белоруссии Наталью Сахарчук. Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек. Установление всех лиц, причастных к преступлению, продолжается. * — признано террористической организацией и запрещено в РФ

https://ukraina.ru/20240506/1054876870.html

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