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В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ
В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ - 24.05.2024 Украина.ру
В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ
В Белоруссии поймали двух граждан Таджикистана, которые причастны к совершению теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Они пытались скрыться в Германии, сообщает телеграм-канал Readovka
2024-05-24T20:31
2024-05-24T20:31
2024-05-24T20:35
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Уточняется, что местонахождение фигурантов было установлено с помощью российских спецслужб и правоохранительных органов Таджикистана, оказавших содействие при поимке радикалов. Теперь они будут депортированы в Таджикистан, где предстанут перед судом. РИА Новости уточняет, что фигурантов поймали в Минске и они планировали совершение терактов в своей стране. "Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа в Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана", - цитирует агентство официального представителя МВД Белоруссии Наталью Сахарчук. Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек. Установление всех лиц, причастных к преступлению, продолжается. * — признано террористической организацией и запрещено в РФ
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новости, белоруссия, таджикистан, минск, мвд, кгб, крокус сити, терроризм, террорист
Новости, Белоруссия, Таджикистан, Минск, МВД, КГБ, Крокус Сити, терроризм, террорист
В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ
20:31 24.05.2024 (обновлено: 20:35 24.05.2024)
В Белоруссии поймали двух граждан Таджикистана, которые причастны к совершению теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Они пытались скрыться в Германии, сообщает телеграм-канал Readovka
"Задержанные в Белоруссии — члены организации "Джамоат Ансоруллох", входящей в состав "Исламского государства"*. Арестованные террористы планировали через Белоруссию выехать в Германию", – сказано в публикации.
Уточняется, что местонахождение фигурантов было установлено с помощью российских спецслужб и правоохранительных органов Таджикистана, оказавших содействие при поимке радикалов.
Теперь они будут депортированы в Таджикистан, где предстанут перед судом.
РИА Новости уточняет,
что фигурантов поймали в Минске и они планировали совершение терактов в своей стране.
"Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа в Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана", - цитирует агентство официального представителя МВД Белоруссии Наталью Сахарчук.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек. Установление всех лиц, причастных к преступлению, продолжается.
* — признано террористической организацией и запрещено в РФ