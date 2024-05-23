"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков - 23.05.2024 Украина.ру
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"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков
"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков - 23.05.2024 Украина.ру
"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков
Поняв всю серьезность намерений ВС РФ, украинское командование начало переброску под Харьков своих бригад с других направлений, оголив при этом другие участки фронта, предполагая, что они пока не интересуют Москву, результат - продвижение российских сил
2024-05-23T06:00
2024-05-23T06:00
новости
полковник
всу
боевые действия
харьков
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ."У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на Харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.С другого направления: ВСУ перебрасывают свои силы под ХарьковМногие эксперты соглашаются, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. "Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелПо последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
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новости, полковник, всу, боевые действия, харьков, украина.ру
Новости, полковник, ВСУ, боевые действия, Харьков, Украина.ру

"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков

06:00 23.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Поняв всю серьезность намерений ВС РФ, украинское командование начало переброску под Харьков своих бригад с других направлений, оголив при этом другие участки фронта, предполагая, что они пока не интересуют Москву, результат - продвижение российских сил
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.

"Учитывая, что скорость доставки на фронт этих подразделений [ВСУ] и их возможности использовать бронетехнику крайне ограничены, мы имеем там успех. Несмотря на многочисленные контратаки (встречные бои), которые ВСУ пытаются нам навязать. Мы в Волчанске продвигаемся в темпе по 600 метров в день. Да, бои в городе – это самый серьезный вид боевых действий. Тем не менее, наше наступление продолжится", - сказал полковник в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ.
"У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на Харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.
С другого направления: ВСУ перебрасывают свои силы под Харьков
Многие эксперты соглашаются, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.
В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
"Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла".
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.
Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котел
По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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