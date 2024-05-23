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Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить
Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить - 23.05.2024 Украина.ру
Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить
Если ВС РФ выйдут на Харьков, это "в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов как на территории города, так и в его окрестностях". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-23T03:00
2024-05-23T03:00
2024-05-23T03:00
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Он отметил, что российские приграничные территории долго подвергались угрозе, и когда они стали нестерпимыми, было принято военно-техническое решение по созданию санитарной зоны. Именно с этой целью и была создана группировка "Север".Он резюмировал, что продвижение ВС РФ от Липцев и Волчанска к Харькову позволит российским военным доставать до военных объектов ВСУ в городе ствольной артиллерией, что в десятки раз дешевле."Один артиллерийский снаряд в тысячу раз дешевле ракетного боеприпаса. К тому же его гораздо проще наводить. Можно произвести выстрел, подкорректировать огонь, а потом снова накрыть ту же самую позицию, например, если враг поменял дислокацию. Это очень выгодно и качественно", - резюмировал Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
https://ukraina.ru/20240521/1055206806.html
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новости, полковник, украина.ру, россия, харьков
Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить
Если ВС РФ выйдут на Харьков, это "в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов как на территории города, так и в его окрестностях". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Он отметил, что российские приграничные территории долго подвергались угрозе, и когда они стали нестерпимыми, было принято военно-техническое решение по созданию санитарной зоны. Именно с этой целью и была создана группировка "Север".
"Этот участок со стороны противника прикрывали подразделения территориальной обороны, которые фактически охраняли кукурузные поля, полагая, что там ничего не случится. Но туда вошла наша хорошо укомплектованная группировка, которая сейчас пытается рассечь отдельные участки украинской обороны", - сказал Насонов.
Он резюмировал, что продвижение ВС РФ от Липцев и Волчанска к Харькову позволит российским военным доставать до военных объектов ВСУ в городе ствольной артиллерией, что в десятки раз дешевле.
"Один артиллерийский снаряд в тысячу раз дешевле ракетного боеприпаса. К тому же его гораздо проще наводить. Можно произвести выстрел, подкорректировать огонь, а потом снова накрыть ту же самую позицию, например, если враг поменял дислокацию. Это очень выгодно и качественно", - резюмировал Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".