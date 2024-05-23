https://ukraina.ru/20240523/1055211110.html

Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить

Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить - 23.05.2024 Украина.ру

Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономить

Если ВС РФ выйдут на Харьков, это "в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов как на территории города, так и в его окрестностях". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-05-23T03:00

2024-05-23T03:00

2024-05-23T03:00

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Он отметил, что российские приграничные территории долго подвергались угрозе, и когда они стали нестерпимыми, было принято военно-техническое решение по созданию санитарной зоны. Именно с этой целью и была создана группировка "Север".Он резюмировал, что продвижение ВС РФ от Липцев и Волчанска к Харькову позволит российским военным доставать до военных объектов ВСУ в городе ствольной артиллерией, что в десятки раз дешевле."Один артиллерийский снаряд в тысячу раз дешевле ракетного боеприпаса. К тому же его гораздо проще наводить. Можно произвести выстрел, подкорректировать огонь, а потом снова накрыть ту же самую позицию, например, если враг поменял дислокацию. Это очень выгодно и качественно", - резюмировал Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".

https://ukraina.ru/20240521/1055206806.html

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