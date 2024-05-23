https://ukraina.ru/20240523/1046453996.html

"День героев", которым "слава": постановка ОУН* при участии НКВД

"День героев", которым "слава": постановка ОУН* при участии НКВД - 23.05.2024 Украина.ру

"День героев", которым "слава": постановка ОУН* при участии НКВД

"Запомните навсегда: если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — поверьте им. (...) Когда они перейдут от слов к делу, станет поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить" (с). Руководители советских спецлужб чтили этот завет задолго до того, как он был сформулирован.

2024-05-23T08:20

2024-05-23T08:20

2024-05-23T08:20

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Важные политические события на протяжении веков зачастую имеют личную составляющую. Одним из примеров этого является операция по ликвидации создателя и лидера ОУН* Евгения Коновальца, которую осуществил 23 мая 1938 года Павел Судоплатов, на тот момент — оперуполномоченный Иностранного отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР, то есть внешней разведки.Сам Судоплатов в своей книге "Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы" (1997) вспоминает Евгения Коновальца уже в первой главе, рассказывая о 1919-м: "В то время мы сражались в основном не с белогвардейцами, а с войсками украинских националистов, предводительствуемыми Петлюрой и Коновальцем, командиром корпуса "Сечевые стрельцы"".Некоторые историки даже утверждают, что личная неприязнь Судоплатова к Коновальцу возникла в ноябре 1921 года, когда его старший брат Николай, служивший в пограничных войсках в Житомирской области, погиб в ходе подавления так называемого "Второго зимнего похода" петлюровцев.Действительно, Евгений Коновалец принимал участие в планировании этой акции, а его соратники по "Украинской военной организации" Роман Сушко и Юрий Отмарштайн лично принимали участие в боях с советскими войсками. Однако всё же "Второй зимний поход" ассоциировался в первую очередь с генералом армии Украинской народной республики Юрием Тютюнником.Личной же вражда между тогда уже лидером ОУН* Коновальцем и оперуполномоченным Иностранного отдела ОГПУ Судоплатовым стала в 1933 году, после убийства секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова.Решение об убийстве советского дипломата было принято 3 июня 1933 года на конференции Провода (высшего руководства) ОУН* в Берлине. Националисты хотели отомстить Советской власти за голод на Украине, а также привлечь внимание "демократических государств мира", в первую очередь США, которые закупали советское зерно и готовились к установлению дипломатических отношений с СССР.На этой же конференции Степан Бандера был назначен краевым проводником ОУН* в Польше, и на него было возложено исполнение террористического акта.Поначалу жертвой должен был стать советский консул, уроженец Харьковщины и видный представитель номенклатуры УССР Григорий Радченко, но его в сентябре 1933-го отозвали на родину. Тогда было решено убить вице-консула Михаила Голуба. Агент ОУН, художник Роман Сенькив, который несколько раз посещал консульство под видом человека, желающего выехать на постоянное место жительства в УССР, нарисовал планы помещение и портрет Голуба.Непосредственным исполнителем теракта был назначен 18-летний студент Львовского университета Николай Лемик (националисты рассчитывали, что в связи с молодым возрастом его не казнят, что в результате и произошло). Кандидатуру Лемика утвердил лично Степан Бандера после встречи с юношей в начале октября 1933 года.Именно в это время во Львов прибыл 24-летний Андрей Майлов, который занял пост секретаря консульства.Это было дипломатическое прикрытие: Майлов был сотрудником Иностранного отдела ГУГБ НКВД и близким другом Судоплатова. Позднее националисты заявляли, что Майлов являлся "полномочным представителем Сталина по контролю над дипломатическими представительствами СССР на территории Польши". Но это не соответствует действительности, разведчик стал жертвой случайно.21 октября 1933 года, когда Лемик зашёл в консульство, он даже поначалу замешкался, поскольку советский дипломат явно не соответствовал предоставленному портрету, но потом всё же выстрелил Майлову в голову и сердце.Террористический акт во Львове действительно получил международный резонанс в прессе. Но куда более значительными были непубличные последствия.Павел Судоплатов, который даже назвал в честь погибшего друга одного из своих сыновей, хотел отомстить за смерть Майлова. Он убедил руководство Иностранного отдела в необходимости разработки плана действий по нейтрализации террористических акций украинских националистов, и в конце 1933 года председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский такой план утвердил.Тогда же сам Судоплатов под видом "идейного борца за независимость Украины" начал внедрение в среду ОУН* в Берлине.В июне 1936 года он впервые встретился лично с Коновальцем, с которым установил доверительные отношения. Они даже вместе ездили в Париж и Вену, где встречались с лидерами украинской эмиграции, обсуждая планы создания на территории УССР националистического подполья на случай войны.Кроме того, Судопатов был отправлен на трёхмесячные курсы в нацистскую разведывательную школу в Лейпциге.В 1937 году центр отозвал Судоплатова в Москву.Коновальцу это известие было преподнесено как выгодное для ОУН* мероприятие: мол, Павел устроится радистом на советское судно и, приплывая в иностранные порты, будет поддерживать связь с разными группами националистов.Результаты командировки были высоко оценены руководством: Судоплатов был награждён орденом Красного знамени и удостоен аудиенции у Сталина, которому доложил о подробностях своей работы. Советский вождь попросил оперативника подготовить предложения относительно противодействия украинским националистам.Через неделю Судоплатов в присутствии Ежова и Петровского доложил план оперативных мероприятий против ОУН*, подчеркнув, что главная цель — проникновение в Абвер (военную разведку Германии) через украинские каналы."Сталин попросил Петровского высказаться. Тот торжественно объявил, что на Украине Коновалец заочно приговорён к смертной казни за тягчайшие преступления против украинского пролетариата: он отдал приказ и лично руководил казнью революционных рабочих киевского "Арсенала" в январе 1918 года. Сталин, перебив его, сказал: это не акт мести, хотя Коновалец и является агентом германского фашизма. Наша цель — обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть" — писал позже Судоплатов.Поскольку проводник ОУН* очень любил шоколадные конфеты, решено было убить его с помощью бомбы, замаскированной под коробку конфет. Механизм бомбы, состоящей из химического кислотного взрывателя и тротиловой шашки весом 150 граммов, был хитроумным: изготовители уверяли, что взрыв произойдёт через полчаса после того, как коробка перейдет из вертикального в горизонтальное положение.Встреча состоялась 23 мая 1938 года в ресторане гостиницы "Атланта" в голландском Роттердаме. Помимо бомбы Судоплатов прихватил с собой пистолет "Вальтер", но пуля предназначалась не Коновальцу — в случае попытки ареста агент планировал свести счёты с жизнью."Я подхожу, здороваюсь, потом бросаю один пакет, другой — "Це вам подарунок з Києва" (укр. "Это вам подарок из Киева"). Он [Коновалец] — "Дякую дуже" (укр. "Большое спасибо")", — писал Судоплатов.Чтобы у жертвы не возникло идеи сразу же распечатать "взрывные" конфеты, Судоплатов прихватил с собой ещё одну коробку со сладостями, её он сразу же открыл и протянул Коновальцу. После непродолжительной беседы разведчик поспешил распрощаться — якобы торопился на корабль. Покинув ресторан, он отправился в ближайший магазин одежды и переоделся в купленные там плащ и шляпу. При выходе из магазина Судоплатов услышал звук, напоминавший хлопок лопнувшей шины.Добравшись через Париж в Барселону, разведчик узнал из газет, что операция окончилась успехом — Коновалец погиб при выходе из ресторана. Сам же Судоплатов при помощи резидента советской разведки в Испании Наума Эйтингона спокойно вернулся в Москву, где продолжил работу по устранению врагов советской власти. Так, в августе 1940 года именно Судоплатов и Эйтингон руководили операцией по убийству Троцкого.Коновалец имел при себе поддельные документы, поэтому голландским властям потребовалось несколько дней, чтобы выяснить, кто именно погиб от взрыва. Личность убийцы оставалась неизвестной, поэтому в произошедшем, в первую очередь, подозревались польские спецслужбы.Между тем в ОУН* догадались, кто стоял за устранением их лидера, и заочно вынесли "предателю" смертный приговор. Боевики не знали настоящих данных разведчика, но в их распоряжении было его фото — "случайный фотограф" запечатлел Судоплатова и Коновальца во время их совместной прогулки в Берлине. Однако, несмотря на активную помощь абвера, выйти на след советского разведчика мстителям так и не удалось.Сам Судоплатов вспоминал, что обнаруживал своё фото у боевиков ОУН* после войны, которые имели приказ уничтожить изображённого на нём человека — хотя и не знали, кто это.Как и рассчитывали в Москве, гибель Коновальца привела к расколу в ОУН*, хотя вряд ли рассчитывали именно на такой ход событий.Возглавивший "революционное" крыло организации Степан Бандера, который провозгласил себя проводником всей ОУН* (несмотря на то, что этот пост занимал Андрей Мельник, ближайший соратник Коновальца), решил использовать имя погибшего лидера в своих целях.В начале апреля 1941 года Второй великий сбор бандеровского крыла ОУН* провозгласил 23 мая "Днём героев". В обосновании вспоминалось также о Симоне Петлюре, убитом 25 мая 1926 года, и Николае Михновском, повесившемся 3 мая 1924-го, однако главная отсылка была всё же к убийству Коновальца.Первое празднование "Дня героев" прошло в 1941 году на территории оккупированной Третьим Рейхом Польши, в Генерал-губернаторстве.В украинских сёлах бандеровцы проводили праздничные собрания. У могил воинов Украинских Сечевых Стрельцов и Украинской Галицкой Армии (кстати, зачастую бутафорских) собирались люди, пели гимн и марш ОУН*, произносили речи."Инструкция ОУН* по празднованию 23/5 Дня Героев": "точно в 8:30 вечера в день 23/05 должны звонить колокола во всех церквях. Могилы убраны цветами, с лентами национальных и организационных цветов. В момент начала колокольного звона зажечь вокруг могилы 4 больших факела, которые должны гореть всю ночь. Национальное знамя должно быть вывешено на могиле на протяжении 23/5 и 24/5. Организационный флаг вывешивать только во время праздничного собрания. Возле могилы должен стоять всё время празднично одетый почётный караул из юношей и девушек".После оккупации гитлеровцами Украины, бандеровцы попытались распространить празднование "Дня героев" дальше на Восток, но прижилось оно только на Галичине, где позиции ОУН* были сильны до 1939 года.После 1944-го этот день отмечали в украинской диаспоре, но там он остался в основном праздником бандеровской среды, которая в первую очередь считала героями боевиков "Украинской повстанческой армии" (УПА*) — военизированного крыла ОУН*.С 1991 года "День героев" на Украине также культивировали националистические организации бандеровского извода — партия "Свобода", движение "Тризуб" и т.п. С 2014 года праздник получил поддержку властей во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. В списке героев ныне не только "рыцари Киевской Руси, украинские казаки, гайдамаки, опрышки, сечевые стрельцы, воины УНР, ОУН*-УПА*", но также "герои Небесной сотни и войны в Донбассе". Кстати, несмотря на многочисленные обращения местных советов западно-украинских областей, Евгению Коновальцу так и не присвоено звания Героя Украины.P.S.: Террор, конечно, не наш метод, но помнит ли российское руководство завет старой мудрой еврейки? * организация запрещенная в Российской Федерации

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, коновалец, степан бандера, оун, нквд, теракт