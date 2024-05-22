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Снаряд ВСУ уничтожил этажи жилого дома в Лисичанске, два человека погибли

Снаряд ВСУ уничтожил этажи жилого дома в Лисичанске, два человека погибли - 22.05.2024 Украина.ру

Снаряд ВСУ уничтожил этажи жилого дома в Лисичанске, два человека погибли

В результате очередной атаки украинской армии в Лисичанске погибло два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник

2024-05-22T21:41

2024-05-22T21:41

2024-05-22T21:48

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В этот раз сразу шесть снарядов из американской РСЗО "Хаймерс" ВСУ выпустили в сторону жилого квартала, в результате чего у части дома буквально снесло целый этаж. Помимо этого, серьезно повреждены десятки квартир. По состоянию на вечер, на месте обстрела продолжают разбирать завалы сотрудники МЧС, хотя угроза повторной атаки сохраняется. Не исключено, что количество пострадавших увеличится.Накануне ВСУ нанесли массированный ракетный удар по поселку Юбилейный в пригороде Луганска, в результате чего пострадали пять мирных жителей и повреждены десятки домов.

https://ukraina.ru/20240410/1054426058.html

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новости, лисичанск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс, лнр, сво, обстрелы, жертвы