Зимин* переключился с ФБК** на украинских беженцев, RT подсчитали прибыль - 22.05.2024 Украина.ру
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Зимин* переключился с ФБК** на украинских беженцев, RT подсчитали прибыль
Зимин* переключился с ФБК** на украинских беженцев, RT подсчитали прибыль - 22.05.2024 Украина.ру
Зимин* переключился с ФБК** на украинских беженцев, RT подсчитали прибыль
Предприниматель Борис Зимин* размещает в своих отелях в Болгарии украинских беженцев, однако помощь оказалась небескорыстной. Об этом сообщили журналисты RT
2024-05-22T16:42
2024-05-22T16:42
новости
rt
болгария
россия
украинские беженцы
беженцы
отель
зарубежье
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Ранее Зимин* оплачивал деятельность так называемого Фонда борьбы с коррупцией**. Однако в мае прошлого года он заявил о прекращении финансирования. Своё решение он объяснил нехваткой денег и невозможностью оказать системную поддержку.Уже в мае 2024 года он оценил своё состояние положительно, но отметил, что теперь тщательнее выбирает, кого спонсировать.Теперь предприниматель сфокусировался на украинских беженцах. Он предлагает им рабочие места в своих отелях на Черноморском побережье Болгарии, бесплатно селит их в номерах, выяснили RT.По информации RT, ему принадлежат четыре отеля высокого класса в Болгарии. Журналисты исследовали отчёты двух отелей. В отчётах указывается финансовый оборот гостиниц в 2022 году."Выяснилось, что бесплатная для украинцев помощь Зимина почти ничего не стоит и ему самому. Более того, его отели заработали на беженцах почти $8 млн", - говорится в материале RT.Зимин* размещал беженцев в отелях, а государство оказывало ему финансовую поддержку за это. Однако выяснилось, что он обучает желающих гостиничному бизнесу и предлагает им работу в отелях. За это он также получает компенсации от властей Болгарии.Отель Sol Nessebar Bay&amp;Mare получил в 2022 году 6,5 млн левов (325 млн рублей) субсидий от государства. Из них непосредственно за размещение украинцев выплачено почти 4 млн левов. Именно эта помощь помогла отелю закончить год с прибылью. Если бы не субсидии государства, вместо чистой прибыли в 5,2 млн левов (260 млн рублей) отель остался бы в убытке на 1,3 млн левов (6,5 млн рублей).Вторая гостиница, Melia Grand Hermitage, оказалась в такой же ситуации. Её управляющая компания получила в 2022 году 7,62 млн левов (380 млн рублей) от государства, гласит отчёт. Это составило 32% от всех поступлений гостиницы и помогло ей закончить год с чистой прибылью 6,55 млн левов (325 млн рублей).Отчёты двух других известных RT гостиниц Зимина в Болгарии ещё не поданы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ, Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
https://ukraina.ru/20240522/1055204907.html
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новости, rt, болгария, россия, украинские беженцы, беженцы, отель, зарубежье
Новости, RT, Болгария, Россия, украинские беженцы, беженцы, отель, Зарубежье

Зимин* переключился с ФБК** на украинских беженцев, RT подсчитали прибыль

16:42 22.05.2024
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкXI Московские пионерские игры журнала "Русский пионер"
XI Московские пионерские игры журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Предприниматель Борис Зимин* размещает в своих отелях в Болгарии украинских беженцев, однако помощь оказалась небескорыстной. Об этом сообщили журналисты RT
Ранее Зимин* оплачивал деятельность так называемого Фонда борьбы с коррупцией**. Однако в мае прошлого года он заявил о прекращении финансирования. Своё решение он объяснил нехваткой денег и невозможностью оказать системную поддержку.
Уже в мае 2024 года он оценил своё состояние положительно, но отметил, что теперь тщательнее выбирает, кого спонсировать.

"Нормальный инвестор будет вкладывать деньги в то, что в ближайшее время сулит хоть какой-то результат. […] Сейчас нужно тратить деньги на украинские нужды. Спасать людей", — заявил Зимин*.

Теперь предприниматель сфокусировался на украинских беженцах. Он предлагает им рабочие места в своих отелях на Черноморском побережье Болгарии, бесплатно селит их в номерах, выяснили RT.
По информации RT, ему принадлежат четыре отеля высокого класса в Болгарии. Журналисты исследовали отчёты двух отелей. В отчётах указывается финансовый оборот гостиниц в 2022 году.
"Выяснилось, что бесплатная для украинцев помощь Зимина почти ничего не стоит и ему самому. Более того, его отели заработали на беженцах почти $8 млн", - говорится в материале RT.
Зимин* размещал беженцев в отелях, а государство оказывало ему финансовую поддержку за это. Однако выяснилось, что он обучает желающих гостиничному бизнесу и предлагает им работу в отелях. За это он также получает компенсации от властей Болгарии.
Отель Sol Nessebar Bay&Mare получил в 2022 году 6,5 млн левов (325 млн рублей) субсидий от государства. Из них непосредственно за размещение украинцев выплачено почти 4 млн левов. Именно эта помощь помогла отелю закончить год с прибылью. Если бы не субсидии государства, вместо чистой прибыли в 5,2 млн левов (260 млн рублей) отель остался бы в убытке на 1,3 млн левов (6,5 млн рублей).
© Russia Today
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Russia Today
Вторая гостиница, Melia Grand Hermitage, оказалась в такой же ситуации. Её управляющая компания получила в 2022 году 7,62 млн левов (380 млн рублей) от государства, гласит отчёт. Это составило 32% от всех поступлений гостиницы и помогло ей закончить год с чистой прибылью 6,55 млн левов (325 млн рублей).
© Russia Today
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Russia Today
Отчёты двух других известных RT гостиниц Зимина в Болгарии ещё не поданы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ, Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
Анжелика Хаусляйтнер
03:35
Хочу жить в России! Здесь не будет подарков, за все придется бороться, но я дома Анжелика Хаусляйтнер вернулась на родину после 25 лет в Австрии
 
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16:42Зимин* переключился с ФБК** на украинских беженцев, RT подсчитали прибыль
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