Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском - 22.05.2024 Украина.ру
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Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском
Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском - 22.05.2024 Украина.ру
Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском
За последнее время вооруженные силы РФ учли и исправили все ошибки в ходе СВО: об этом говорит и качественная подготовка к Харьковской операции, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украину.ру
2024-05-22T19:15
2024-05-22T19:15
россия
харьков
киев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
бои
сво
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Первым критерием эффективно проделанной работы на фронте нашими бойцами выступает то, что они создали группировку "Север" с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения, отметил эксперт.При этом он подчеркнул, что на Харьковском направлении ВС РФ доминирует над противником ка по авиации, так и по БПЛА.“Второе. Именно в Волчанске нам с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав врагу серьезные проблемы. Третье. Именно в Волчанске мы смогли подавить моральный дух противника. Об этом свидетельствует количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих”, - утверждает эксперт.А вот у ВСУ под Харьков дела обстоят куда хуже. Как ранее отметил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, в Киеве царят панические настроения - оборона ВСУ сыплется как карточный домик, а "солдаты Зеленского", в том числе "элита" националистических формирований, в панике отступают и сдаются в плен.“Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования "санитарной зоны" в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать имеющимися резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. ВС РФ наносят удары сразу по нескольким направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте наши подразделения осуществляют прорыв обороны”, - полагает Алехин.Результаты есть: сегодня ВСУ испытывают трудности и для запуска ракет в направлении Белгорода. Более того, с некоторых участков противник вовсе не может осуществлять залпы. Однако, как утверждает Алехин, теперь ВСУ в основном использую авиацию, продолжая наносить удары с воздуха. А украинские СМИ делают акцент, что это якобы упреждающий удар для предотвращения наступления противника на Казачью Лопань.Какова ситуация под Волчанском и другими оборонительными линиями ВСУ под Харьковом, вы можете узнать в интервью Романа Насонова: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
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россия, харьков, киев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, бои, сво
Россия, Харьков, Киев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, бои, СВО

Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском

19:15 22.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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За последнее время вооруженные силы РФ учли и исправили все ошибки в ходе СВО: об этом говорит и качественная подготовка к Харьковской операции, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украину.ру
Первым критерием эффективно проделанной работы на фронте нашими бойцами выступает то, что они создали группировку "Север" с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения, отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что на Харьковском направлении ВС РФ доминирует над противником ка по авиации, так и по БПЛА.
Второе. Именно в Волчанске нам с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав врагу серьезные проблемы. Третье. Именно в Волчанске мы смогли подавить моральный дух противника. Об этом свидетельствует количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих”, - утверждает эксперт.
А вот у ВСУ под Харьков дела обстоят куда хуже. Как ранее отметил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, в Киеве царят панические настроения - оборона ВСУ сыплется как карточный домик, а "солдаты Зеленского", в том числе "элита" националистических формирований, в панике отступают и сдаются в плен.
Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования "санитарной зоны" в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать имеющимися резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. ВС РФ наносят удары сразу по нескольким направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте наши подразделения осуществляют прорыв обороны”, - полагает Алехин.
Результаты есть: сегодня ВСУ испытывают трудности и для запуска ракет в направлении Белгорода. Более того, с некоторых участков противник вовсе не может осуществлять залпы. Однако, как утверждает Алехин, теперь ВСУ в основном использую авиацию, продолжая наносить удары с воздуха. А украинские СМИ делают акцент, что это якобы упреждающий удар для предотвращения наступления противника на Казачью Лопань.
Какова ситуация под Волчанском и другими оборонительными линиями ВСУ под Харьковом, вы можете узнать в интервью Романа Насонова: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
 
РоссияХарьковКиевГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныбоиСВО
 
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