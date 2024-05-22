https://ukraina.ru/20240522/1055211259.html

Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском

Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском - 22.05.2024 Украина.ру

Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском

За последнее время вооруженные силы РФ учли и исправили все ошибки в ходе СВО: об этом говорит и качественная подготовка к Харьковской операции, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украину.ру

2024-05-22T19:15

2024-05-22T19:15

2024-05-22T19:15

россия

харьков

киев

геннадий алехин

вооруженные силы украины

бои

сво

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Первым критерием эффективно проделанной работы на фронте нашими бойцами выступает то, что они создали группировку "Север" с таким расчетом, чтобы на этом участке превосходить ВСУ по средствам дистанционного поражения, отметил эксперт.При этом он подчеркнул, что на Харьковском направлении ВС РФ доминирует над противником ка по авиации, так и по БПЛА.“Второе. Именно в Волчанске нам с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав врагу серьезные проблемы. Третье. Именно в Волчанске мы смогли подавить моральный дух противника. Об этом свидетельствует количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих”, - утверждает эксперт.А вот у ВСУ под Харьков дела обстоят куда хуже. Как ранее отметил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, в Киеве царят панические настроения - оборона ВСУ сыплется как карточный домик, а "солдаты Зеленского", в том числе "элита" националистических формирований, в панике отступают и сдаются в плен.“Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования "санитарной зоны" в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать имеющимися резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. ВС РФ наносят удары сразу по нескольким направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте наши подразделения осуществляют прорыв обороны”, - полагает Алехин.Результаты есть: сегодня ВСУ испытывают трудности и для запуска ракет в направлении Белгорода. Более того, с некоторых участков противник вовсе не может осуществлять залпы. Однако, как утверждает Алехин, теперь ВСУ в основном использую авиацию, продолжая наносить удары с воздуха. А украинские СМИ делают акцент, что это якобы упреждающий удар для предотвращения наступления противника на Казачью Лопань.Какова ситуация под Волчанском и другими оборонительными линиями ВСУ под Харьковом, вы можете узнать в интервью Романа Насонова: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.

россия

харьков

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россия, харьков, киев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, бои, сво