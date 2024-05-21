Слуцкий придумал, как наказать Зеленского - 21.05.2024 Украина.ру
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Слуцкий придумал, как наказать Зеленского
Слуцкий придумал, как наказать Зеленского - 21.05.2024 Украина.ру
Слуцкий придумал, как наказать Зеленского
Россия должна признать Украину террористическим государством. Таким мнением поделился 21 мая глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы России
2024-05-21T13:34
2024-05-21T13:34
владимир зеленский
госдума
слуцкий
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новости
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"Мы сегодня должны признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством. Украинская хунта и Зеленский являются военными преступниками, которые уничтожили массу в том числе своих граждан, которые одурманены деструктивной киевской пропагандой", - сказал Слуцкий.По его мнению, Владимира Зеленского необходимо признать военным преступником, которому место на скамье подсудимых.Ранее во вторник бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович* в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, признал, что режим Владимира Зеленского привел Украину к катастрофе.Он отметил, что шанс изменить страну, предоставленный ему народом, упущен, "все слито в унитаз". При этом добавил, что "народ лишен надежды", поскольку ничего из обещанного не было выполнено режимом Зеленского."Повальное бегство от ответственности стало общим стилем государственного управления, подписываются только коррупционные решения. Результат пятилетнего президентства – отрицательное улучшение или, проще говоря – катастрофа", - резюмировал он.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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владимир зеленский, госдума, слуцкий, россия, украина, новости
Владимир Зеленский, Госдума, Слуцкий, Россия, Украина, Новости

Слуцкий придумал, как наказать Зеленского

13:34 21.05.2024
 
© Фото : Л. СлуцкийЛ. Слуцкий
Л. Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Л. Слуцкий
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Россия должна признать Украину террористическим государством. Таким мнением поделился 21 мая глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы России
"Мы сегодня должны признать и призвать парламенты мира признать Украину террористическим государством. Украинская хунта и Зеленский являются военными преступниками, которые уничтожили массу в том числе своих граждан, которые одурманены деструктивной киевской пропагандой", - сказал Слуцкий.
По его мнению, Владимира Зеленского необходимо признать военным преступником, которому место на скамье подсудимых.
Ранее во вторник бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович* в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, признал, что режим Владимира Зеленского привел Украину к катастрофе.
"Пять лет назад Владимир Зеленский получил уникальный шанс изменить страну. Но это катастрофа, квалифицировать иначе чем катастрофа это нельзя. Возьмите предвыборную программу, что он там молол и лепетал, и сравните с тем, что есть, и вы поймете, что нас обманули", - сказал Арестович.
Он отметил, что шанс изменить страну, предоставленный ему народом, упущен, "все слито в унитаз". При этом добавил, что "народ лишен надежды", поскольку ничего из обещанного не было выполнено режимом Зеленского.
"Повальное бегство от ответственности стало общим стилем государственного управления, подписываются только коррупционные решения. Результат пятилетнего президентства – отрицательное улучшение или, проще говоря – катастрофа", - резюмировал он.
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
10:29
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13:34Слуцкий придумал, как наказать Зеленского
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