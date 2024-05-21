https://ukraina.ru/20240521/1055194540.html

Депутата Семигина, который судится с участником СВО, уволят с должности

Депутата Семигина, который судится с участником СВО, уволят с должности - 21.05.2024 Украина.ру

Депутата Семигина, который судится с участником СВО, уволят с должности

Депутат Госдумы РФ Геннадий Семигин (на фото слева) требует взыскать с участника СВО Евгения Рассказова компенсацию за моральный вред. Руководство партии СРЗП инициировало увольнение депутата с должности руководителя профильного комитета

2024-05-21T13:29

2024-05-21T13:29

2024-05-21T13:29

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Депутата Госдумы РФ Геннадия Семигин уволят с должности председателя комитета по делам национальностей. Решение приняло руководство партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП). Об этом уведомил председатель партии Сергей Миронов. "В рамках ротации глав думских комитетов фракция "Справедливая Россия – За правду" рекомендует освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Г.Ю. Семигина и утвердить на эту должность Я.В. Лантратову. Такое решение принято по итогам Президиума Центрального совета партии и сегодняшнего заседания фракции", - сообщил Миронов. 29 сентября 2023 года на сайте СЗРП появилась статья, в которой давалась негативная оценка русским военнослужащим российской армии. В материале солдат назвали трусами, которых представители других вооруженных формирований якобы пинками загоняли на поле боя. После скандала в соцсетях заявления удалили, Семигин заявил о взломе сайта. Депутат подал в суд на военнослужащего ВС РФ Евгения Рассказова (известен как Топаз), который публично возмутился скандальными высказываниями. Семигин оценил свои моральные страдания в 6,3 миллионов рублей. 15 апреля суд частично удовлетворил иск. Рассказова обязали удалить несколько постов из соцсетей, опубликовать заметку с признанием правоты Семигина о взломе сайта, выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Команда юристов Zlawyers сообщила о подготовке апелляции. В начале мая Сергей Миронов рекомендовал Семигин отказаться от финансовых претензий, иск отозвать. "Нам предстоит суд апелляционной инстанции против господина Семигина, который к этому моменту иск так и не забрал, никаких заявлений, а также попыток примириться не делал. Более того, уже после обращения господина Миронова, человек, подозрительного похожий на адвоката, представляющего интересы господина Семигина, публично обещал всех забороть, а иск не отзывать", - сообщили авторы телеграм-канала Zlawyers.Рассказов поблагодарил всех, кто помогал ему в судебном процессе - "в борьбе за здравый смысл". "Со своей командой я показываю вам, что за благополучие нашей страны можно и нужно бороться. Это ещё не конец, ждите больше новостей", - написал он в своем телеграм-канале.

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новости, депутат, миронов, суд, госдума, сво