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Бербок хотела посмотреть на Харьков, но дальше Киева ее не пустили
Бербок хотела посмотреть на Харьков, но дальше Киева ее не пустили - 21.05.2024 Украина.ру
Бербок хотела посмотреть на Харьков, но дальше Киева ее не пустили
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
2024-05-21T12:25
2024-05-21T12:25
2024-05-21T12:25
новости
анналена бербок
германия
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Глава германского МИД Анналена Бербок посетила Киев. Журналисты Associated Press назвали визит "последней публичной демонстрацией поддержки Украины" представителями стран Запада. Руководство Германии обещало поставить оружие и боеприпасы, но к исполнению приступили настолько медленно, что сделали украинские войска уязвимыми на Харьковском направлении. "Бербок планировал посетить Харьков во вторник, но поездку пришлось отменить по соображениям безопасности", - сообщает немецкое информационное агентство dpa. Бербок встретили на перроне железнодорожного вокзала в Киеве. В украинской столице она должна встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "Наша поддержка основывается на глубокой вере в то, что Украина победит в этой войне", - сказала Бербок немецким журналистам. Предполагается, что одной из тем обсуждения может стать поставка ракет "Таурус" дальностью действия до 500 километров. Германия отказывается их поставлять, ссылаясь на риск непосредственного вовлечения в военный конфликт. Глава германской дипломатии напомнила о совместной с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом инициативе по усилению украинской противовоздушной обороны. По ее словам, на дополнительные поставки уже собран почти 1 млрд евро. Все это Германии якобы интересно потому, что местные власти не хотят, чтобы российские войска "в ближайшее время оказались у наших границ". В июне 2024 года в Берлине запланирована конференция по восстановлению Украины.
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новости, анналена бербок, германия, киев, мид
Бербок хотела посмотреть на Харьков, но дальше Киева ее не пустили
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Глава германского МИД Анналена Бербок посетила Киев. Журналисты Associated Press назвали визит "последней публичной демонстрацией поддержки Украины" представителями стран Запада. Руководство Германии обещало поставить оружие и боеприпасы, но к исполнению приступили настолько медленно, что сделали украинские войска уязвимыми на Харьковском направлении.
"Бербок планировал посетить Харьков во вторник, но поездку пришлось отменить по соображениям безопасности", - сообщает немецкое информационное агентство dpa.
Бербок встретили на перроне железнодорожного вокзала в Киеве. В украинской столице она должна встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Наша поддержка основывается на глубокой вере в то, что Украина победит в этой войне", - сказала Бербок немецким журналистам.
Предполагается, что одной из тем обсуждения может стать поставка ракет "Таурус" дальностью действия до 500 километров. Германия отказывается их поставлять, ссылаясь на риск непосредственного вовлечения в военный конфликт.
Глава германской дипломатии напомнила о совместной с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом инициативе по усилению украинской противовоздушной обороны. По ее словам, на дополнительные поставки уже собран почти 1 млрд евро. Все это Германии якобы интересно потому, что местные власти не хотят, чтобы российские войска "в ближайшее время оказались у наших границ".
В июне 2024 года в Берлине запланирована конференция по восстановлению Украины.