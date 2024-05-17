Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ - 17.05.2024 Украина.ру
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Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ
Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ - 17.05.2024 Украина.ру
Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ
Во всех бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается 40-процентная нехватка личного состава. Об этом 17 мая сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на французский военный источник
2024-05-17T10:16
2024-05-17T10:16
украина
донецкая народная республика
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
новости
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"Во всех бригадах [ВСУ] недостает 40% личного состава", - признал источник.Радиостанция также привела слова украинского офицера, который посетовал на волну дезертирств среди молодых призывников.Ранее в Минобороны России сообщали, что за неделю ВСУ потеряли около четырех тысяч бойцов только в Донецкой Народной Республике. Также среди потерь Киева числились четыре танка, девять бронированных машин и 17 станций радиоэлектронной борьбы "Нота".Из-за нехватки бойцов президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации, он вступит в силу 18 мая. Военкоматы вынуждены призывать пожилых людей, инвалидов и женщин. Повестки вручают буквально насильно в самых необычных местах: спортзалах, кафе, на улице, в общественном транспорте.
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украина, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, новости
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Новости

Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ

10:16 17.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Во всех бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается 40-процентная нехватка личного состава. Об этом 17 мая сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на французский военный источник
"Во всех бригадах [ВСУ] недостает 40% личного состава", - признал источник.
Радиостанция также привела слова украинского офицера, который посетовал на волну дезертирств среди молодых призывников.
Ранее в Минобороны России сообщали, что за неделю ВСУ потеряли около четырех тысяч бойцов только в Донецкой Народной Республике.
Также среди потерь Киева числились четыре танка, девять бронированных машин и 17 станций радиоэлектронной борьбы "Нота".
Из-за нехватки бойцов президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации, он вступит в силу 18 мая. Военкоматы вынуждены призывать пожилых людей, инвалидов и женщин. Повестки вручают буквально насильно в самых необычных местах: спортзалах, кафе, на улице, в общественном транспорте.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
09:21
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10:16Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ
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