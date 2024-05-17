https://ukraina.ru/20240517/1055122064.html

Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ

Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ - 17.05.2024 Украина.ру

Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ

Во всех бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается 40-процентная нехватка личного состава. Об этом 17 мая сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на французский военный источник

2024-05-17T10:16

2024-05-17T10:16

2024-05-17T10:16

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донецкая народная республика

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Во всех бригадах [ВСУ] недостает 40% личного состава", - признал источник.Радиостанция также привела слова украинского офицера, который посетовал на волну дезертирств среди молодых призывников.Ранее в Минобороны России сообщали, что за неделю ВСУ потеряли около четырех тысяч бойцов только в Донецкой Народной Республике. Также среди потерь Киева числились четыре танка, девять бронированных машин и 17 станций радиоэлектронной борьбы "Нота".Из-за нехватки бойцов президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации, он вступит в силу 18 мая. Военкоматы вынуждены призывать пожилых людей, инвалидов и женщин. Повестки вручают буквально насильно в самых необычных местах: спортзалах, кафе, на улице, в общественном транспорте.

https://ukraina.ru/20240517/1055120891.html

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украина, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, новости