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Экс-судья Шмидт заявил о нарушении его прав польскими властями
Экс-судья Шмидт заявил о нарушении его прав польскими властями - 17.05.2024 Украина.ру
Экс-судья Шмидт заявил о нарушении его прав польскими властями
Бывший судья Польши, запросивший убежище в Белоруссии, Томаш Шмидт заявил о готовящемся европейском ордере на арест. Его слова приводят журналисты РИА Новости
2024-05-17T10:04
2024-05-17T10:04
2024-05-17T10:04
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"Уже был выдан ордер на мой арест (в Польше. – Ред.) и уже против меня были выдвинуты обвинения. Есть уже приказ о моем аресте. Готовят также европейский ордер об аресте", - рассказал Шмидт.Сам Шмидт передал в посольство Варшавы в Минске по почте письма о нарушении его прав. Сам консул разговаривать с ним отказался."Консул сказал, что не может принять письма и не может разговаривать со мной. Он отвернулся и вошел в дверь. Мне осталось только бросить их в почтовый ящик (в здании посольства - Ред.)... Мне удалось, но не знаю, какая будет реакция", - рассказал Шмидт.Письма адресованы генпрокурору Польши, омбудсмену и министру юстиции. В них Шмидт указал на нарушение властями Польши норм законов и конституции страны. Также Польша нарушает международные права. В частности, власти нарушили право экс-судьи на защиту и справедливое разбирательство.Накануне, 15 мая, суд Варшавы заочно арестовал судью, а также снял с него судейский иммунитет.Ранее в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска.В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.
https://ukraina.ru/20240515/1055080385.html
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новости, польша, варшава, минск, белоруссия, суд, судья, международное право, консульство
Новости, Польша, Варшава, Минск, Белоруссия, Суд, судья, международное право, консульство
Экс-судья Шмидт заявил о нарушении его прав польскими властями
Бывший судья Польши, запросивший убежище в Белоруссии, Томаш Шмидт заявил о готовящемся европейском ордере на арест. Его слова приводят журналисты РИА Новости
"Уже был выдан ордер на мой арест (в Польше. – Ред.) и уже против меня были выдвинуты обвинения. Есть уже приказ о моем аресте. Готовят также европейский ордер об аресте", - рассказал Шмидт.
Сам Шмидт передал в посольство Варшавы в Минске по почте письма о нарушении его прав. Сам консул разговаривать с ним отказался.
"Консул сказал, что не может принять письма и не может разговаривать со мной. Он отвернулся и вошел в дверь. Мне осталось только бросить их в почтовый ящик (в здании посольства - Ред.)... Мне удалось, но не знаю, какая будет реакция", - рассказал Шмидт.
Письма адресованы генпрокурору Польши, омбудсмену и министру юстиции. В них Шмидт указал на нарушение властями Польши норм законов и конституции страны. Также Польша нарушает международные права. В частности, власти нарушили право экс-судьи на защиту и справедливое разбирательство.
Накануне, 15 мая, суд Варшавы заочно арестовал судью, а также снял с него судейский иммунитет.
Ранее в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.
Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска.
В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.