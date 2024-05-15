Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ - 15.05.2024 Украина.ру
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Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ - 15.05.2024 Украина.ру
Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
Таксист "Яндекса" подал в суд на компанию за требование убрать российский флаг из салона автомобиля. Об этом сообщили 15 мая журналисты RT
2024-05-15T14:34
2024-05-15T14:34
новости
россия
яндекс
rt
такси
автомобиль
георгиевская лента
флаг
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RT опубликовали запись разговора водителя такси с представителем компании. Девушка сообщила, что таксист не прошел проверку тайного покупателя, так как у него на лобовом стекле висел флаг Российской Федерации. На удивление и вопрос таксиста, почему государственный символ причислили к запрещенным, девушка сослалась на правила перевозчика.По её словам, тариф "Комфорт+" допускает определенный перечень разрешенных предметов. Флаг РФ к ним не относится, добавила она и попросила убрать его в бардачок."По стандартам сервиса, флаг в список допустимых предметов не входит. Необходимо убрать в закрытые ящики, бардачок или подлокотник", - пояснила она.Журналисты RT выяснили, что проблемы у таксиста Николая начались ещё в 2023 году, когда он повесил георгиевскую ленточку. Он пояснил, что сначала ему начали поступать звонки из службы поддержки с требованиями убрать ленту. А после начали снимать баллы, что привело к снижению количества заказов."Кум Николая перед уходом на СВО подарил ему российский флаг, сказал, чтобы повесил в машине. Тогда компания начала предъявлять претензии уже по поводу триколора", - сообщили RT.В декабре 2023 года Николай уволился из компании. Сейчас он требует через суд, чтобы "Яндекс" возместил 30 млн рублей ущерба, в том числе моральную компенсацию, потерянный заработок и траты на ребрендинг двух машин.По мнению водителя, компания нарушила его законное право использовать изображения георгиевской ленты и флага РФ.Журналисты RT обратились за комментарием в "Яндекс". Компания признала ошибку."Служба качества действительно слишком буквально восприняла запрет на размещение символики и любых других наклеек. Разумеется, запрета на размещение государственной символики у нас нет. Водителю мы никогда не блокировали доступ к заказам "Яндекс Go"", - пояснил представитель "Яндекс".
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новости, россия, яндекс, rt, такси, автомобиль, георгиевская лента, флаг
Новости, Россия, Яндекс, RT, такси, автомобиль, георгиевская лента, флаг

Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ

14:34 15.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Таксист "Яндекса" подал в суд на компанию за требование убрать российский флаг из салона автомобиля. Об этом сообщили 15 мая журналисты RT
RT опубликовали запись разговора водителя такси с представителем компании. Девушка сообщила, что таксист не прошел проверку тайного покупателя, так как у него на лобовом стекле висел флаг Российской Федерации. На удивление и вопрос таксиста, почему государственный символ причислили к запрещенным, девушка сослалась на правила перевозчика.
По её словам, тариф "Комфорт+" допускает определенный перечень разрешенных предметов. Флаг РФ к ним не относится, добавила она и попросила убрать его в бардачок.
"По стандартам сервиса, флаг в список допустимых предметов не входит. Необходимо убрать в закрытые ящики, бардачок или подлокотник", - пояснила она.
© RT на русском скриншот видео
© RT на русском скриншот видео
Журналисты RT выяснили, что проблемы у таксиста Николая начались ещё в 2023 году, когда он повесил георгиевскую ленточку. Он пояснил, что сначала ему начали поступать звонки из службы поддержки с требованиями убрать ленту. А после начали снимать баллы, что привело к снижению количества заказов.
"Кум Николая перед уходом на СВО подарил ему российский флаг, сказал, чтобы повесил в машине. Тогда компания начала предъявлять претензии уже по поводу триколора", - сообщили RT.
В декабре 2023 года Николай уволился из компании. Сейчас он требует через суд, чтобы "Яндекс" возместил 30 млн рублей ущерба, в том числе моральную компенсацию, потерянный заработок и траты на ребрендинг двух машин.
По мнению водителя, компания нарушила его законное право использовать изображения георгиевской ленты и флага РФ.
Журналисты RT обратились за комментарием в "Яндекс". Компания признала ошибку.
"Служба качества действительно слишком буквально восприняла запрет на размещение символики и любых других наклеек. Разумеется, запрета на размещение государственной символики у нас нет. Водителю мы никогда не блокировали доступ к заказам "Яндекс Go"", - пояснил представитель "Яндекс".
Всероссийская акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября 2023, 17:50
В Эстонии полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленту на автомобилеЭстонская полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на автомобиле, сообщил портал Delfi
 
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Заголовок открываемого материала
14:50Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
14:34Таксист "Яндекса" судится с компанией из-за требования убрать георгиевскую ленту и флаг РФ
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