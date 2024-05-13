Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО
12:57 13.05.2024 (обновлено: 13:14 13.05.2024)
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Министерство обороны будет работать над совершенствованием медицинского обслуживания участников специальной военной операции, заявил в понедельник кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания комитета по обороне и безопасности в Совфеде
По его словам, ситуацию с переполненными госпиталями для военнослужащих, которые приезжают в отпуск, будут решать. В этом направлении МО есть над чем работать, подчеркнул Белоусов.
Он напомнил, что сегодня военнослужащим платят большие зарплаты, однако "жизнь не сводится только к денежному довольствию".
"Нам есть над чем работать. Это касается и обеспечения участников СВО жильем, особенно медицинского обслуживания. Я считаю непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют, из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", - сказал Белоусов.
Помимо этого, он заявил о необходимости решить проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. Все это должно решаться в рамках межведомственного, электронного взаимодействия.
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