Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1055030116.html
Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО
Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО - 13.05.2024 Украина.ру
Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО
Министерство обороны будет работать над совершенствованием медицинского обслуживания участников специальной военной операции, заявил в понедельник кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания комитета по обороне и безопасности в Совфеде
2024-05-13T12:57
2024-05-13T13:14
новости
россия
сергей белоус
совет федерации
сво
спецоперация
мо рф
министр обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055024914_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_7c77ae3cd84ec7d53adc0498f970cd7d.jpg
По его словам, ситуацию с переполненными госпиталями для военнослужащих, которые приезжают в отпуск, будут решать. В этом направлении МО есть над чем работать, подчеркнул Белоусов.Он напомнил, что сегодня военнослужащим платят большие зарплаты, однако "жизнь не сводится только к денежному довольствию".Помимо этого, он заявил о необходимости решить проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. Все это должно решаться в рамках межведомственного, электронного взаимодействия.Накануне президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны страны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его кандидатуру удачным выбором, так как он "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
https://ukraina.ru/20240513/1055025059.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055024914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6318b6c78ab9b9ba9e3a504f71cd4075.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей белоус, совет федерации, сво, спецоперация, мо рф, министр обороны
Новости, Россия, Сергей Белоус, Совет Федерации, СВО, Спецоперация, МО РФ, министр обороны

Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО

12:57 13.05.2024 (обновлено: 13:14 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство обороны будет работать над совершенствованием медицинского обслуживания участников специальной военной операции, заявил в понедельник кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания комитета по обороне и безопасности в Совфеде
По его словам, ситуацию с переполненными госпиталями для военнослужащих, которые приезжают в отпуск, будут решать. В этом направлении МО есть над чем работать, подчеркнул Белоусов.
Он напомнил, что сегодня военнослужащим платят большие зарплаты, однако "жизнь не сводится только к денежному довольствию".
"Нам есть над чем работать. Это касается и обеспечения участников СВО жильем, особенно медицинского обслуживания. Я считаю непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют, из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", - сказал Белоусов.
Помимо этого, он заявил о необходимости решить проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. Все это должно решаться в рамках межведомственного, электронного взаимодействия.
Накануне президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны страны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его кандидатуру удачным выбором, так как он "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
09:38
Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 маяПрезидент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения дома после удара ВСУ
 
НовостиРоссияСергей БелоусСовет ФедерацииСВОСпецоперацияМО РФминистр обороны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39"Вечная война": как США могут выйти из украинского конфликта
16:38Госдума утвердила вице-премьеров РФ
16:35Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
16:28"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет
16:00"В поисках капитана Гранта". Как Юрий Сенкевич кино рекламировал
15:46Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
15:18Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО
14:41Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
14:38ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
14:29Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
14:23Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
13:58Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
13:57Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
13:50Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
13:40Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
13:36Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
13:33Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
13:17В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
13:08Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова
Лента новостейМолния