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Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО

Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО - 13.05.2024 Украина.ру

Белоусов раскритиковал ситуацию с госпиталями для участников СВО

Министерство обороны будет работать над совершенствованием медицинского обслуживания участников специальной военной операции, заявил в понедельник кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания комитета по обороне и безопасности в Совфеде

2024-05-13T12:57

2024-05-13T12:57

2024-05-13T13:14

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По его словам, ситуацию с переполненными госпиталями для военнослужащих, которые приезжают в отпуск, будут решать. В этом направлении МО есть над чем работать, подчеркнул Белоусов.Он напомнил, что сегодня военнослужащим платят большие зарплаты, однако "жизнь не сводится только к денежному довольствию".Помимо этого, он заявил о необходимости решить проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. Все это должно решаться в рамках межведомственного, электронного взаимодействия.Накануне президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны страны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его кандидатуру удачным выбором, так как он "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".

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новости, россия, сергей белоус, совет федерации, сво, спецоперация, мо рф, министр обороны