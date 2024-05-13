Согласился выступить в Киеве и помочь ВСУ: Макаревич* проговорился в беседе с пранкерами - 13.05.2024 Украина.ру
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Согласился выступить в Киеве и помочь ВСУ: Макаревич* проговорился в беседе с пранкерами
Согласился выступить в Киеве и помочь ВСУ: Макаревич* проговорился в беседе с пранкерами - 13.05.2024 Украина.ру
Согласился выступить в Киеве и помочь ВСУ: Макаревич* проговорился в беседе с пранкерами
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили музыканту Андрею Макаревичу* от имени президента Украины Владимира Зеленского. Артист признался в разговоре, что хочет выступить в Киеве и помочь ВСУ
2024-05-13T10:16
2024-05-13T10:16
новости
украина
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россия
макаревич
владимир зеленский
пранкеры
концерт
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"Для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - сказал музыкант.На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и армии. "Наверное, наверное", - ответил он.Макаревич также рассказал, что желает победы Украине, "считает до нее дни". Макаревич также сказал, что в России практически не осталось "думающих" людей, поэтому возвращаться он не собирается. "К сожалению, мало. В общем, я там почти два года уже не был и никакого желания не испытываю там оказаться… Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле", - добавил он.В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.* Признан иноагентом
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новости, украина, киев, россия, макаревич, владимир зеленский, пранкеры, концерт
Новости, Украина, Киев, Россия, Макаревич, Владимир Зеленский, пранкеры, концерт

Согласился выступить в Киеве и помочь ВСУ: Макаревич* проговорился в беседе с пранкерами

10:16 13.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре
Заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили музыканту Андрею Макаревичу* от имени президента Украины Владимира Зеленского. Артист признался в разговоре, что хочет выступить в Киеве и помочь ВСУ
"Для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - сказал музыкант.
На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и армии.
"Наверное, наверное", - ответил он.
Макаревич также рассказал, что желает победы Украине, "считает до нее дни".
"В общем я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех победить. Выхода нет!" - сказал музыкант.
Макаревич также сказал, что в России практически не осталось "думающих" людей, поэтому возвращаться он не собирается.
"К сожалению, мало. В общем, я там почти два года уже не был и никакого желания не испытываю там оказаться… Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле", - добавил он.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".
Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.
* Признан иноагентом
Музыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева на съезде партии Гражданская платформа в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая 2023, 13:25
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*Пользователей сети неприятно удивил выход Аллы Пугачёвой на сцену к Андрею Макаревичу во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице в соцсети 28 мая
 
НовостиУкраинаКиевРоссияМакаревичВладимир Зеленскийпранкерыконцерт
 
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