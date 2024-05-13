https://ukraina.ru/20240513/1055024561.html

Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке

Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке - 13.05.2024 Украина.ру

Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке

Житель освобожденного в начале мая села Семеновка в ДНР рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии регулярно сильно избивали местных мужчин, выпытывая у них, видели ли они российских военных, и обвиняя жителей в том, что они "ждут русских", передает 13 мая РИА Новости

2024-05-13T09:23

2024-05-13T09:23

2024-05-13T09:23

семеновка (краматорск)

новости

донецкая народная республика

украина

нацгвардия

сбу

вооруженные силы украины

химическое оружие

избиение

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"Сильно били, почки поотбивали конкретно, говорили: "Мы вас подлечим, чтобы вы не дожили до того, когда зайдут русские". И я сильно обрадовался, когда русские зашли. Я этого десять лет ждал", - признался местный житель.По его словам, во время таких допросов с пристрастием СБУ интересовало, где русские, заходили ли они в село, видели ли местные жители подозрительных людей. Также он отметил, что как только линия фронта подошла ближе к Семеновке, сотрудники СБУ перестали туда приезжать.Помимо сотрудников СБУ, сказал Сергей, военнослужащие Нацгвардии Украины тоже устраивали физическую расправу над гражданскими.Он же рассказал, что ВСУ применяли против гражданского населения в селе боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор."Какой-то тип оружия у них (ВСУ - ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", - объяснил он.Он добавил, что его и соседей спасало большое дерево, растущее рядом с входом в погреб, в котором они одно время укрывались: из-за дерева беспилотник не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал.О применении отравляющих веществ агентству рассказал и другой житель Семеновки."Оно (отравляющее вещество - ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали - я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое - химоружие или еще что-то - мне было не до того, чтобы выяснять", - указал он.Ранее эти же местные жители сообщали, что боевики Нацгвардии Украины, которые дислоцировались в Семеновке, сбрасывали боеприпасы с беспилотников на погреба, в которых укрывались гражданские.Минобороны России 4 мая информировало, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи в ДНР.

https://ukraina.ru/20240511/1054943217.html

семеновка (краматорск)

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семеновка (краматорск), новости, донецкая народная республика, украина, нацгвардия, сбу, вооруженные силы украины, химическое оружие, избиение