Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке - 13.05.2024 Украина.ру
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Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке
Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке - 13.05.2024 Украина.ру
Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке
Житель освобожденного в начале мая села Семеновка в ДНР рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии регулярно сильно избивали местных мужчин, выпытывая у них, видели ли они российских военных, и обвиняя жителей в том, что они "ждут русских", передает 13 мая РИА Новости
2024-05-13T09:23
2024-05-13T09:23
семеновка (краматорск)
новости
донецкая народная республика
украина
нацгвардия
сбу
вооруженные силы украины
химическое оружие
избиение
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"Сильно били, почки поотбивали конкретно, говорили: "Мы вас подлечим, чтобы вы не дожили до того, когда зайдут русские". И я сильно обрадовался, когда русские зашли. Я этого десять лет ждал", - признался местный житель.По его словам, во время таких допросов с пристрастием СБУ интересовало, где русские, заходили ли они в село, видели ли местные жители подозрительных людей. Также он отметил, что как только линия фронта подошла ближе к Семеновке, сотрудники СБУ перестали туда приезжать.Помимо сотрудников СБУ, сказал Сергей, военнослужащие Нацгвардии Украины тоже устраивали физическую расправу над гражданскими.Он же рассказал, что ВСУ применяли против гражданского населения в селе боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор."Какой-то тип оружия у них (ВСУ - ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", - объяснил он.Он добавил, что его и соседей спасало большое дерево, растущее рядом с входом в погреб, в котором они одно время укрывались: из-за дерева беспилотник не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал.О применении отравляющих веществ агентству рассказал и другой житель Семеновки."Оно (отравляющее вещество - ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали - я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое - химоружие или еще что-то - мне было не до того, чтобы выяснять", - указал он.Ранее эти же местные жители сообщали, что боевики Нацгвардии Украины, которые дислоцировались в Семеновке, сбрасывали боеприпасы с беспилотников на погреба, в которых укрывались гражданские.Минобороны России 4 мая информировало, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи в ДНР.
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семеновка (краматорск), новости, донецкая народная республика, украина, нацгвардия, сбу, вооруженные силы украины, химическое оружие, избиение
Семеновка (Краматорск), Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Нацгвардия, СБУ, Вооруженные силы Украины, химическое оружие, избиение

Били и травили местных жителей, сбрасывали гранаты на укрытия: зверства украинцев в Семеновке

09:23 13.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоселок Семеновка в Донецкой области
Поселок Семеновка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Житель освобожденного в начале мая села Семеновка в ДНР рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии регулярно сильно избивали местных мужчин, выпытывая у них, видели ли они российских военных, и обвиняя жителей в том, что они "ждут русских", передает 13 мая РИА Новости
"Сильно били, почки поотбивали конкретно, говорили: "Мы вас подлечим, чтобы вы не дожили до того, когда зайдут русские". И я сильно обрадовался, когда русские зашли. Я этого десять лет ждал", - признался местный житель.
По его словам, во время таких допросов с пристрастием СБУ интересовало, где русские, заходили ли они в село, видели ли местные жители подозрительных людей. Также он отметил, что как только линия фронта подошла ближе к Семеновке, сотрудники СБУ перестали туда приезжать.
Помимо сотрудников СБУ, сказал Сергей, военнослужащие Нацгвардии Украины тоже устраивали физическую расправу над гражданскими.
"Нас сильно прессовали, было конечно за что - мы их блиндажи "выставляли" (обкрадывали - ред.), еду забирали всю у них и кормили наших 11 человек гражданских, потому что туда (в Семеновку - ред.) ни гуманитарки, ничего не возили, а нам что-то кушать надо было", - объяснил житель села.
Он же рассказал, что ВСУ применяли против гражданского населения в селе боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор.
"Какой-то тип оружия у них (ВСУ - ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", - объяснил он.
Он добавил, что его и соседей спасало большое дерево, растущее рядом с входом в погреб, в котором они одно время укрывались: из-за дерева беспилотник не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал.
О применении отравляющих веществ агентству рассказал и другой житель Семеновки.
"Оно (отравляющее вещество - ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали - я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое - химоружие или еще что-то - мне было не до того, чтобы выяснять", - указал он.
Ранее эти же местные жители сообщали, что боевики Нацгвардии Украины, которые дислоцировались в Семеновке, сбрасывали боеприпасы с беспилотников на погреба, в которых укрывались гражданские.
Минобороны России 4 мая информировало, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи в ДНР.
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11 мая, 07:15
Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке Людские пополнения ВС РФ вписываются в отлаженный боевой механизм, а Украина, затыкая дыры на фронте подготовленными кадрами, несет потери. Сейчас темпы продвижения войск стали гораздо быстрее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
Семеновка (Краматорск)НовостиДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНацгвардияСБУВооруженные силы Украиныхимическое оружиеизбиение
 
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