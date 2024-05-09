Дмитрий Выдрин: Растворить Европу в Победе можно, но Победу в Европе — вряд ли - 09.05.2024 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин: Растворить Европу в Победе можно, но Победу в Европе — вряд ли
Дмитрий Выдрин: Растворить Европу в Победе можно, но Победу в Европе — вряд ли - 09.05.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Растворить Европу в Победе можно, но Победу в Европе — вряд ли
Украина пытается заменить великую пассионарность Победы на мещанский "евро-комфорт".
2024-05-09T09:31
2024-05-09T09:32
интервью
день победы
9 мая
украина
россия
нацисты
фашизм
сво
ветераны
памятник
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог, сын героя Великой Отечественной войны Дмитрий Выдрин.Он также объяснил, почему Украина уничтожает наследие великого подвига советского народа и искажает историческую память, избавляясь от бронзовых монументов Пушкина и Суворова.— Дмитрий Игнатьевич, по вашему мнению, каково сегодня значение Дня Победы для современного мира на фоне того, что Россия ведет спецоперацию на Украине? — Чтобы не быть банальным, начну не с исторического, а филологического аспекта темы.Есть такая науку — фоносемантика. Она изучает соответствие между звучанием слова и формы, которое оно описывает. В рамках этой дисциплины зафиксирован почти мистический эффект под названием "буба-кики". Согласно ему, почти все люди интуитивно связывают характер звучания даже незнакомого слова с его смыслом. Загадочно? Но это неоспоримый факт, на который обратил мое внимание замечательный Музей языков мира в Крыму.Так вот. Мне довелось побывать почти в сотнях стран. Я там часто спрашивал у жителей, абсолютно не знавших русский язык, звучание какого слово им больше по душе: "победа" или "поражение". Практически все "топили" за первое. Хотя и не понимали о чем речь.Есть, есть великая магия в русском слове "Победа"! Великая внутренняя энергия. Великая пассионарность.Я вообще считаю, что смысл сегодняшнего момента и заключается в сшибке победителей и пораженцев. Тех, кто считает, что народ победителей рано или поздно возобладает над народом "лузеров". И тех, кто полагает, что управлять легче сломленными, проигравшими людьми.Вот в этом высокий пафос 9 Мая! А спецоперация (СВО) лишь частный случай этого экзистенциального противостояния…Признаюсь, даже каюсь за свое поколение: мы сами чуть не перешли в лагерь пораженцев. Есть такой забавный анекдот. Папаша-ковбой чистит вечером свой кольт и по привычке приглашает присоединиться сына. Подросток смущенно говорит, что он свой ствол поменял в школе на красивые часы. Отец, рассудительно, но со скрытой издевкой, комментирует: "Хороший обмен. Теперь ты сможешь засечь точное время, когда тебе начистят физиономию". Кстати, это любимый анекдот нашего главнокомандующего.Но в "святые девяностые" страна чуть не поменяла свои арсеналы защиты на сытные куриные окорочка , которые назывались "ножки Буша". Помните? Могли бы сейчас ходить с побитой физиономией. Хотя не факт, что были бы сыты.Праздник Победы — это и есть вечное напоминание того, что победа среди всех народов звучит куда притягательнее, чем поражение. И что свою безопасность, самобытность, суверенность нельзя менять на красивые побрякушки и даже на сытое урчание желудка.— Что значит 9 мая, День Победы, лично для Вас? — Мне просто. Мой отец Игнатий Дмитриевич — фронтовик, военный разведчик, кавалер десяти боевых орденов. Я вырос в семье офицера. И День Победы с детства встречал в окружении людей в форме и с военными наградами. Поэтому и детские ассоциации (а они самые прочные) связаны прежде всего с праздником людей, которые гордятся своей формой, миссией, долгом и заслуженными наградами. Поэтому мне бывает дико стыдно, когда вдруг возникают фильмы, в которых наши отцы предстают мародерами и насильниками на освобожденных от фашизма территориях.Мой первый социальный опыт — проживание в окружении трех капитанов. Не в одной квартире, а в одной комнате жили-поживали три семьи фронтовых офицеров-разведчиков. Они по очереди и воспитывали общую малышню. Жены их пилили за неумение вырвать у начальства квадратные метры. А ночью они хрипели и кричали: "Гранаты к бою!" Это они-то марадерили на фронте?Обо всем этом я и вспоминаю обычно в День Победы.— Украина перенесла День Победы на 8 мая, как в Европе. А 9 мая стал Днем Европы. Какой смысл для украинцев имеет такой перенос Дня Победы и учреждение Дня Европы? Как это воспринимаете вы как один из авторитетных политических консультантов на Украине и в других странах? — Украина не самостоятельна в своих решениях. Соответственно, делает то, что ей подсказывают. В частности — пытается заменить великую пассионарность Победы на мещанский "евро-комфорт". Впрочем, я об этом говорил выше.Короче, все перепутали наши оппоненты: Растворить Европу в Победе можно. Так уже бывало. Но вот растворить Победу в Европе…Это вряд ли.Да, в Киеве площадь Победы переименовали в Галицкую. И толку? Логика мира от этого не изменилась.— В России, по словам министра Хуснуллина, благоустроено более 1100 памятных площадок, посвящённых Великой Отечественной войне, открываются новые мемориалы советским солдатам, ветеранам СВО, героям антифашистких организаций и так далее. Почему Украина отвергает все это, уничтожает наследие великого подвига советского народа, искажает историческую память? Почему стране позарез нужно избавиться от бронзовых Пушкина и Суворова? Почему солдаты ВСУ воюют в касках с нацисткой символикой?— Мне пришлось уже много раз напоминать, что полноценное государство могут создать лишь мыслители и воины. Есть небольшие государства, как Венгрия, например, где за века были созданы десятки философских школ, где возникла целая плеяда мыслителей — философов, поэтов, писателей, музыкантов планетарного масштаба. И где обширен пантеон военных героев.В будущее таких держав я абсолютно верю. А есть вроде бы значительные по населению и территории государственные образования, не породившие ни глобальных мыслителей, ни знаменитых воинов. У таких будущего нет. Категорически нет!Украина, пусть символически искореняя на своей территории память о подобных титанах духа и славы, сама подрубает основы своего будущего. Без Пушкина и Суворова наверное не было бы России. Но точно не будет Украины.А каски… К "пустой голове", как известно, честь не отдают. Но на пустую голову можно одеть каску со свастикой. Правда, она от этого полной не станет.— Выставка военной западной техники на Поклонной горе в Москве — насколько это сильный информационный удар по противоположному лагерю? — Это не информационный, а эмоциональный удар. Нет ничего смешнее, чем "леопард" с уныло повисшим хоботом. Не только смешное, но и жалкое зрелище. У таких тварей шансов на победу нет.— Кроме как для России и Белоруссии, для каких государств День Победы сейчас действительно является основополагающим праздником?— Мир так уж устроен, что большинство стран присоединяются к стану победителей лишь за полшага до безусловного результата. Например, как Франция или Румыния во Второй мировой. Поэтому нам опять безусловно надо победить. Тогда у кучи соседних государств День Победы опять станет "основополагающим праздником".С Днем Победы!
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20230510/1046054683.html
https://ukraina.ru/20240501/1054828618.html
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Анна Черкасова
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, день победы, 9 мая, украина, россия, нацисты, фашизм, сво, ветераны, памятник, европа
Интервью, День Победы, 9 мая, Украина, Россия, нацисты, фашизм, СВО, ветераны, памятник, Европа

Дмитрий Выдрин: Растворить Европу в Победе можно, но Победу в Европе — вряд ли

09:31 09.05.2024 (обновлено: 09:32 09.05.2024)
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина пытается заменить великую пассионарность Победы на мещанский "евро-комфорт".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог, сын героя Великой Отечественной войны Дмитрий Выдрин.
Он также объяснил, почему Украина уничтожает наследие великого подвига советского народа и искажает историческую память, избавляясь от бронзовых монументов Пушкина и Суворова.
— Дмитрий Игнатьевич, по вашему мнению, каково сегодня значение Дня Победы для современного мира на фоне того, что Россия ведет спецоперацию на Украине?
— Чтобы не быть банальным, начну не с исторического, а филологического аспекта темы.
Есть такая науку — фоносемантика. Она изучает соответствие между звучанием слова и формы, которое оно описывает. В рамках этой дисциплины зафиксирован почти мистический эффект под названием "буба-кики". Согласно ему, почти все люди интуитивно связывают характер звучания даже незнакомого слова с его смыслом.
Загадочно? Но это неоспоримый факт, на который обратил мое внимание замечательный Музей языков мира в Крыму.
Так вот. Мне довелось побывать почти в сотнях стран. Я там часто спрашивал у жителей, абсолютно не знавших русский язык, звучание какого слово им больше по душе: "победа" или "поражение". Практически все "топили" за первое. Хотя и не понимали о чем речь.
Есть, есть великая магия в русском слове "Победа"! Великая внутренняя энергия. Великая пассионарность.
Я вообще считаю, что смысл сегодняшнего момента и заключается в сшибке победителей и пораженцев. Тех, кто считает, что народ победителей рано или поздно возобладает над народом "лузеров". И тех, кто полагает, что управлять легче сломленными, проигравшими людьми.
Вот в этом высокий пафос 9 Мая! А спецоперация (СВО) лишь частный случай этого экзистенциального противостояния…
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Признаюсь, даже каюсь за свое поколение: мы сами чуть не перешли в лагерь пораженцев.
Есть такой забавный анекдот. Папаша-ковбой чистит вечером свой кольт и по привычке приглашает присоединиться сына. Подросток смущенно говорит, что он свой ствол поменял в школе на красивые часы. Отец, рассудительно, но со скрытой издевкой, комментирует: "Хороший обмен. Теперь ты сможешь засечь точное время, когда тебе начистят физиономию".
Кстати, это любимый анекдот нашего главнокомандующего.
Но в "святые девяностые" страна чуть не поменяла свои арсеналы защиты на сытные куриные окорочка , которые назывались "ножки Буша". Помните? Могли бы сейчас ходить с побитой физиономией. Хотя не факт, что были бы сыты.
Праздник Победы — это и есть вечное напоминание того, что победа среди всех народов звучит куда притягательнее, чем поражение. И что свою безопасность, самобытность, суверенность нельзя менять на красивые побрякушки и даже на сытое урчание желудка.
— Что значит 9 мая, День Победы, лично для Вас?
— Мне просто. Мой отец Игнатий Дмитриевич — фронтовик, военный разведчик, кавалер десяти боевых орденов. Я вырос в семье офицера. И День Победы с детства встречал в окружении людей в форме и с военными наградами.
Поэтому и детские ассоциации (а они самые прочные) связаны прежде всего с праздником людей, которые гордятся своей формой, миссией, долгом и заслуженными наградами. Поэтому мне бывает дико стыдно, когда вдруг возникают фильмы, в которых наши отцы предстают мародерами и насильниками на освобожденных от фашизма территориях.
Мой первый социальный опыт — проживание в окружении трех капитанов.
Не в одной квартире, а в одной комнате жили-поживали три семьи фронтовых офицеров-разведчиков. Они по очереди и воспитывали общую малышню. Жены их пилили за неумение вырвать у начальства квадратные метры. А ночью они хрипели и кричали: "Гранаты к бою!" Это они-то марадерили на фронте?
Обо всем этом я и вспоминаю обычно в День Победы.
Празднование Дня Победы в городах России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
10 мая 2023, 13:07
Война против памяти. Почему врагам так важно уничтожить День ПобедыБывает важно вспоминать некоторые цитаты целиком. Великий немецкий драматург и поэт Бертольт Брехт заканчивал свою пьесу о нацизме "Карьера Артуро Уи, которой могло бы не быть", следующими словами:
— Украина перенесла День Победы на 8 мая, как в Европе. А 9 мая стал Днем Европы. Какой смысл для украинцев имеет такой перенос Дня Победы и учреждение Дня Европы? Как это воспринимаете вы как один из авторитетных политических консультантов на Украине и в других странах?
— Украина не самостоятельна в своих решениях. Соответственно, делает то, что ей подсказывают. В частности — пытается заменить великую пассионарность Победы на мещанский "евро-комфорт". Впрочем, я об этом говорил выше.
Короче, все перепутали наши оппоненты: Растворить Европу в Победе можно. Так уже бывало. Но вот растворить Победу в Европе…Это вряд ли.
Да, в Киеве площадь Победы переименовали в Галицкую. И толку? Логика мира от этого не изменилась.
— В России, по словам министра Хуснуллина, благоустроено более 1100 памятных площадок, посвящённых Великой Отечественной войне, открываются новые мемориалы советским солдатам, ветеранам СВО, героям антифашистких организаций и так далее. Почему Украина отвергает все это, уничтожает наследие великого подвига советского народа, искажает историческую память? Почему стране позарез нужно избавиться от бронзовых Пушкина и Суворова? Почему солдаты ВСУ воюют в касках с нацисткой символикой?
— Мне пришлось уже много раз напоминать, что полноценное государство могут создать лишь мыслители и воины.
Есть небольшие государства, как Венгрия, например, где за века были созданы десятки философских школ, где возникла целая плеяда мыслителей — философов, поэтов, писателей, музыкантов планетарного масштаба. И где обширен пантеон военных героев.
В будущее таких держав я абсолютно верю. А есть вроде бы значительные по населению и территории государственные образования, не породившие ни глобальных мыслителей, ни знаменитых воинов. У таких будущего нет. Категорически нет!
Украина, пусть символически искореняя на своей территории память о подобных титанах духа и славы, сама подрубает основы своего будущего. Без Пушкина и Суворова наверное не было бы России. Но точно не будет Украины.
А каски… К "пустой голове", как известно, честь не отдают. Но на пустую голову можно одеть каску со свастикой. Правда, она от этого полной не станет.
— Выставка военной западной техники на Поклонной горе в Москве — насколько это сильный информационный удар по противоположному лагерю?
— Это не информационный, а эмоциональный удар. Нет ничего смешнее, чем "леопард" с уныло повисшим хоботом. Не только смешное, но и жалкое зрелище. У таких тварей шансов на победу нет.
Абрамс
1 мая, 13:33
"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танкамиХваленый американский танк "Абрамс" М-1 уже в Москве. Только не надо без специальной мягкой обработки сознания произносить это при президенте США Джо Байдене, который мечтал увидеть это своими глазами, но сегодня когнитивно ослаб
— Кроме как для России и Белоруссии, для каких государств День Победы сейчас действительно является основополагающим праздником?
— Мир так уж устроен, что большинство стран присоединяются к стану победителей лишь за полшага до безусловного результата. Например, как Франция или Румыния во Второй мировой.
Поэтому нам опять безусловно надо победить. Тогда у кучи соседних государств День Победы опять станет "основополагающим праздником".
С Днем Победы!
 
ИнтервьюДень Победы9 маяУкраинаРоссиянацистыфашизмСВОветераныпамятникЕвропа
 
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10:13Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле
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09:49ВС РФ атаковали порт в Одесской области, сообщило подполье
09:31Дмитрий Выдрин: Растворить Европу в Победе можно, но Победу в Европе — вряд ли
09:27Атака на НПЗ и обстрел Белгорода. Главное на Украине на утро 9 мая
08:05Великая Отечественная война на Украине
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