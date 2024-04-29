https://ukraina.ru/20240429/1054812402.html

Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио

Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио - 29.04.2024 Украина.ру

Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио

Правящая Либерально-демократическая партия Японии, которой руководит премьер-министр Фумио Кисида, потерпела разгромное поражение на дополнительных выборах, где проходила борьба за три важных места в местном парламенте. Как показали результаты вчерашнего голосования, все они достались оппозиционной Конституционно-демократической партии.

2024-04-29T17:18

2024-04-29T17:18

2024-04-29T17:20

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Согласно результатам недавних опросов, Кисида занял всего лишь четвертое место в списке политиков, которых хотели бы видеть на посту главы правительства жители Страны восходящего солнца. И теперь очевидно, что общественное доверие к его политической силе в целом ничуть не выше.Ситуация настолько плохая, что в Токио и Нагасаки либерал-демократы вообще сдали выборную кампанию без боя, понимая, что шансов у них просто нет.Правящая партия бросила все силы на борьбу за единственное перспективное место в префектуре Симанэ, где в прежние годы она всегда одерживала победу. Но в итоге команда Кисиды все равно уступила. Потому что, как показали все те же социологи, даже преданные сторонники партии власти на этот раз дружно пошли поддерживать оппозицию.Политический кризис в Японии стал реальностью, а позиции самого Кисиды ослабли до неприличия. Страна не может найти решение социально-экономических проблем и устала от фактического однопартийного правления коррумпированной Либерально-демократическрй партии, которая десятилетиями выполняла роль политического управляющего, действующего в интересах США.Власть в Японии передавалась чуть ли не по наследству – к примеру, покойный премьер Синдзо Абэ был сыном министра иностранных дел и внуком премьер-министра. А убийство этого известного политика совершил бывший военный моряк, который считал, что деньги его семьи присвоила религиозная секта, известная темными связями с представителями Либерально-демократической партии.Признания арестованного террориста запустили новые разоблачения. В Японии вспомнили о том, что местные политические элиты издавна контактировали с лидерами организованной преступности – чем активно способствовали в послевоенную эпоху американцы. Заговорили и про то, что боссы либерал-демократов годами присваивали часть политических пожертвований, которые регулярно собирали с местных бизнесменов.К этой своеобразной схеме коррупции так привыкли, что некоторые даже считали ее легальной. А теперь все вскрылось, и подобные истории обсуждаются на всех уровнях, обнуляя рейтинги Кисиды и его партии – что и привело ее к поражению на дополнительных выборах."Мрачные тучи сгущаются над головой японского премьера Фумио Кисиды, под которым явно зашаталось кресло. Последний удар по нему был очень болезненным – правящая Либерально-демократическая партия, которую и возглавляет Кисида, проиграла в воскресенье на всех трех дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. Она везде уступила победу ведущей силе оппозиции – Конституционно-демократической партии.Вернее, либерал-демократы заранее признали поражение в двух из этих округов – в Токио и в Нагасаки. Они даже не выдвигали там своих кандидатов – было ясно, что при любых раскладах успех им не светит. Все усилия ЛДП сконцентрировала на довыборах в тихой префектуре Симанэ c населением менее 700 тысяч человек, которая всегда считалась оплотом консерватизма и либерал-демократов. Но и там ЛДП с треском проиграла, а опросы показали, что за представителя оппозиции проголосовала почти треть традиционного электората правящей партии. В общем – кошмар!Уровень поддержки Кисиды давно болтается на достаточно низком уровне. Вокруг премьера постоянно происходили неприятные истории и скандальчики, раздражавшие избирателей. Однако сейчас дело серьезнее – всю правящую партию сотрясает история с откатами, которые делались ее высшим боссам из фондов политических пожертвований.Ситуацию осложняет то, что срок полномочий Кисиды на посту лидера ЛДП и, следовательно, премьера, истекает в сентябре, когда предстоят очередные выборы лидера правящей партии.Но итоги нынешних довыборов в трех округах показали, что Либерально-демократической партии вполне светит поражение, сопоставимое с провалами 1993 и 2009 годов, когда приходила к власти оппозиция", – пишет об этом журналист-востоковед из Токио Василий Головнин.Политическая карьера Фумио Кисиды, похоже, действительно движется к своему завершению. Перспективы либерал-демократов тоже выглядят сомнительными, и поэтому в Вашингтоне спешат обеспечить важные для них внешнеполитические решения.В начале апреля США, Британия и Австралия начали практические переговоры о приеме новых членов в свой трехсторонний альянс AUKUS (Australia-UK-US), прежде всего направленный против Китая и КНДР.К участию в соглашении планируют пригласить именно Японию, а также Южную Корею – для чего летом планируют провести специальный саммит под эгидой США. Тем более, что японский премьер Кисида уже дважды участвовал в саммитах НАТО.Кроме того, японские компании планируют подключиться к производству комплектующих для американского военно-промышленного комплекса, в связи с увеличением выпуска вооружений и боеприпасов для Украины. В частности, речь может идти об авиации и артиллерии – потому что американская военная промышленность не справляется с нагрузкой, даже при поддержке Евросоюза.Более того, либерал-демократы договорились с американцами обсудить идею построить на японской территории некий объект для запуска космических ракет – хотя это не встретит одобрения ни в одной из суверенных стран региона, которые проводят независимую от США политику. Ведь такие объекты можно использовать и в военных целях.Поговаривают, что Кисиду может сменить на посту главы партии Ёко Камикава – действующий министр иностранных дел в его же правительстве. И тогда премьер-министром Японии впервые в истории станет женщина.Фигура Камикавы полностью устроила бы Белый дом. В свое время она стажировалась в Гарварде по программе Фулбрайта и успела поработать с американским сенатором от Демпартии Максом Бокусом.Камикава активно отстаивает американские интересы, и даже приехала в январе текущего года в Киев, чтобы лично поддержать Зеленского.Однако это типичный системный политик, выращенный в недрах Либерально-демократической партии, который вряд ли сможет найти ответы на вопросы, волнующие сейчас японское общество. Вычистить Авгиевы конюшни внутри своей политсилы она не сможет – да и вряд ли за такое возьмется.Таким образом, в Японии действительно может случится политическое землетрясение, когда Либерально-демократическая партия окончательно утратит доверие избирателей и к власти придет оппозиция в лице Конституционно-демократической партии.Это молодая и довольно аморфная структура с не вполне определенными политическими взглядами. Но важно то, что конституционные демократы возглавляют так называемый пацифистский блок, в который также входят японские социал-демократы и коммунисты. И если соперники либерал-демократов возглавят правительство, возможно в Токио перестанут послушно выполнять все милитаристские прихоти Вашингтона.

https://ukraina.ru/20240413/1054492959.html

https://ukraina.ru/20240219/1053404637.html

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Александр Савко

выборы, япония, токио, синдзо абэ, владимир зеленский, нато, ес, эксклюзив