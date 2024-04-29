Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио - 29.04.2024 Украина.ру
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Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио
Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио - 29.04.2024 Украина.ру
Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио
Правящая Либерально-демократическая партия Японии, которой руководит премьер-министр Фумио Кисида, потерпела разгромное поражение на дополнительных выборах, где проходила борьба за три важных места в местном парламенте. Как показали результаты вчерашнего голосования, все они достались оппозиционной Конституционно-демократической партии.
2024-04-29T17:18
2024-04-29T17:20
выборы
япония
токио
синдзо абэ
владимир зеленский
нато
ес
эксклюзив
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Согласно результатам недавних опросов, Кисида занял всего лишь четвертое место в списке политиков, которых хотели бы видеть на посту главы правительства жители Страны восходящего солнца. И теперь очевидно, что общественное доверие к его политической силе в целом ничуть не выше.Ситуация настолько плохая, что в Токио и Нагасаки либерал-демократы вообще сдали выборную кампанию без боя, понимая, что шансов у них просто нет.Правящая партия бросила все силы на борьбу за единственное перспективное место в префектуре Симанэ, где в прежние годы она всегда одерживала победу. Но в итоге команда Кисиды все равно уступила. Потому что, как показали все те же социологи, даже преданные сторонники партии власти на этот раз дружно пошли поддерживать оппозицию.Политический кризис в Японии стал реальностью, а позиции самого Кисиды ослабли до неприличия. Страна не может найти решение социально-экономических проблем и устала от фактического однопартийного правления коррумпированной Либерально-демократическрй партии, которая десятилетиями выполняла роль политического управляющего, действующего в интересах США.Власть в Японии передавалась чуть ли не по наследству – к примеру, покойный премьер Синдзо Абэ был сыном министра иностранных дел и внуком премьер-министра. А убийство этого известного политика совершил бывший военный моряк, который считал, что деньги его семьи присвоила религиозная секта, известная темными связями с представителями Либерально-демократической партии.Признания арестованного террориста запустили новые разоблачения. В Японии вспомнили о том, что местные политические элиты издавна контактировали с лидерами организованной преступности – чем активно способствовали в послевоенную эпоху американцы. Заговорили и про то, что боссы либерал-демократов годами присваивали часть политических пожертвований, которые регулярно собирали с местных бизнесменов.К этой своеобразной схеме коррупции так привыкли, что некоторые даже считали ее легальной. А теперь все вскрылось, и подобные истории обсуждаются на всех уровнях, обнуляя рейтинги Кисиды и его партии – что и привело ее к поражению на дополнительных выборах."Мрачные тучи сгущаются над головой японского премьера Фумио Кисиды, под которым явно зашаталось кресло. Последний удар по нему был очень болезненным – правящая Либерально-демократическая партия, которую и возглавляет Кисида, проиграла в воскресенье на всех трех дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. Она везде уступила победу ведущей силе оппозиции – Конституционно-демократической партии.Вернее, либерал-демократы заранее признали поражение в двух из этих округов – в Токио и в Нагасаки. Они даже не выдвигали там своих кандидатов – было ясно, что при любых раскладах успех им не светит. Все усилия ЛДП сконцентрировала на довыборах в тихой префектуре Симанэ c населением менее 700 тысяч человек, которая всегда считалась оплотом консерватизма и либерал-демократов. Но и там ЛДП с треском проиграла, а опросы показали, что за представителя оппозиции проголосовала почти треть традиционного электората правящей партии. В общем – кошмар!Уровень поддержки Кисиды давно болтается на достаточно низком уровне. Вокруг премьера постоянно происходили неприятные истории и скандальчики, раздражавшие избирателей. Однако сейчас дело серьезнее – всю правящую партию сотрясает история с откатами, которые делались ее высшим боссам из фондов политических пожертвований.Ситуацию осложняет то, что срок полномочий Кисиды на посту лидера ЛДП и, следовательно, премьера, истекает в сентябре, когда предстоят очередные выборы лидера правящей партии.Но итоги нынешних довыборов в трех округах показали, что Либерально-демократической партии вполне светит поражение, сопоставимое с провалами 1993 и 2009 годов, когда приходила к власти оппозиция", – пишет об этом журналист-востоковед из Токио Василий Головнин.Политическая карьера Фумио Кисиды, похоже, действительно движется к своему завершению. Перспективы либерал-демократов тоже выглядят сомнительными, и поэтому в Вашингтоне спешат обеспечить важные для них внешнеполитические решения.В начале апреля США, Британия и Австралия начали практические переговоры о приеме новых членов в свой трехсторонний альянс AUKUS (Australia-UK-US), прежде всего направленный против Китая и КНДР.К участию в соглашении планируют пригласить именно Японию, а также Южную Корею – для чего летом планируют провести специальный саммит под эгидой США. Тем более, что японский премьер Кисида уже дважды участвовал в саммитах НАТО.Кроме того, японские компании планируют подключиться к производству комплектующих для американского военно-промышленного комплекса, в связи с увеличением выпуска вооружений и боеприпасов для Украины. В частности, речь может идти об авиации и артиллерии – потому что американская военная промышленность не справляется с нагрузкой, даже при поддержке Евросоюза.Более того, либерал-демократы договорились с американцами обсудить идею построить на японской территории некий объект для запуска космических ракет – хотя это не встретит одобрения ни в одной из суверенных стран региона, которые проводят независимую от США политику. Ведь такие объекты можно использовать и в военных целях.Поговаривают, что Кисиду может сменить на посту главы партии Ёко Камикава – действующий министр иностранных дел в его же правительстве. И тогда премьер-министром Японии впервые в истории станет женщина.Фигура Камикавы полностью устроила бы Белый дом. В свое время она стажировалась в Гарварде по программе Фулбрайта и успела поработать с американским сенатором от Демпартии Максом Бокусом.Камикава активно отстаивает американские интересы, и даже приехала в январе текущего года в Киев, чтобы лично поддержать Зеленского.Однако это типичный системный политик, выращенный в недрах Либерально-демократической партии, который вряд ли сможет найти ответы на вопросы, волнующие сейчас японское общество. Вычистить Авгиевы конюшни внутри своей политсилы она не сможет – да и вряд ли за такое возьмется.Таким образом, в Японии действительно может случится политическое землетрясение, когда Либерально-демократическая партия окончательно утратит доверие избирателей и к власти придет оппозиция в лице Конституционно-демократической партии.Это молодая и довольно аморфная структура с не вполне определенными политическими взглядами. Но важно то, что конституционные демократы возглавляют так называемый пацифистский блок, в который также входят японские социал-демократы и коммунисты. И если соперники либерал-демократов возглавят правительство, возможно в Токио перестанут послушно выполнять все милитаристские прихоти Вашингтона.
https://ukraina.ru/20240413/1054492959.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
выборы, япония, токио, синдзо абэ, владимир зеленский, нато, ес, эксклюзив
выборы, Япония, Токио, Синдзо Абэ, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Эксклюзив

Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио

17:18 29.04.2024 (обновлено: 17:20 29.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Правящая Либерально-демократическая партия Японии, которой руководит премьер-министр Фумио Кисида, потерпела разгромное поражение на дополнительных выборах, где проходила борьба за три важных места в местном парламенте. Как показали результаты вчерашнего голосования, все они достались оппозиционной Конституционно-демократической партии.
Согласно результатам недавних опросов, Кисида занял всего лишь четвертое место в списке политиков, которых хотели бы видеть на посту главы правительства жители Страны восходящего солнца. И теперь очевидно, что общественное доверие к его политической силе в целом ничуть не выше.
Ситуация настолько плохая, что в Токио и Нагасаки либерал-демократы вообще сдали выборную кампанию без боя, понимая, что шансов у них просто нет.
Правящая партия бросила все силы на борьбу за единственное перспективное место в префектуре Симанэ, где в прежние годы она всегда одерживала победу. Но в итоге команда Кисиды все равно уступила. Потому что, как показали все те же социологи, даже преданные сторонники партии власти на этот раз дружно пошли поддерживать оппозицию.
Политический кризис в Японии стал реальностью, а позиции самого Кисиды ослабли до неприличия. Страна не может найти решение социально-экономических проблем и устала от фактического однопартийного правления коррумпированной Либерально-демократическрй партии, которая десятилетиями выполняла роль политического управляющего, действующего в интересах США.
Власть в Японии передавалась чуть ли не по наследству – к примеру, покойный премьер Синдзо Абэ был сыном министра иностранных дел и внуком премьер-министра. А убийство этого известного политика совершил бывший военный моряк, который считал, что деньги его семьи присвоила религиозная секта, известная темными связями с представителями Либерально-демократической партии.
Признания арестованного террориста запустили новые разоблачения. В Японии вспомнили о том, что местные политические элиты издавна контактировали с лидерами организованной преступности – чем активно способствовали в послевоенную эпоху американцы. Заговорили и про то, что боссы либерал-демократов годами присваивали часть политических пожертвований, которые регулярно собирали с местных бизнесменов.
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13 апреля, 10:53
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К этой своеобразной схеме коррупции так привыкли, что некоторые даже считали ее легальной. А теперь все вскрылось, и подобные истории обсуждаются на всех уровнях, обнуляя рейтинги Кисиды и его партии – что и привело ее к поражению на дополнительных выборах.

"Мрачные тучи сгущаются над головой японского премьера Фумио Кисиды, под которым явно зашаталось кресло. Последний удар по нему был очень болезненным – правящая Либерально-демократическая партия, которую и возглавляет Кисида, проиграла в воскресенье на всех трех дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. Она везде уступила победу ведущей силе оппозиции – Конституционно-демократической партии.
Вернее, либерал-демократы заранее признали поражение в двух из этих округов – в Токио и в Нагасаки. Они даже не выдвигали там своих кандидатов – было ясно, что при любых раскладах успех им не светит. Все усилия ЛДП сконцентрировала на довыборах в тихой префектуре Симанэ c населением менее 700 тысяч человек, которая всегда считалась оплотом консерватизма и либерал-демократов. Но и там ЛДП с треском проиграла, а опросы показали, что за представителя оппозиции проголосовала почти треть традиционного электората правящей партии. В общем – кошмар!
Уровень поддержки Кисиды давно болтается на достаточно низком уровне. Вокруг премьера постоянно происходили неприятные истории и скандальчики, раздражавшие избирателей. Однако сейчас дело серьезнее – всю правящую партию сотрясает история с откатами, которые делались ее высшим боссам из фондов политических пожертвований.
Ситуацию осложняет то, что срок полномочий Кисиды на посту лидера ЛДП и, следовательно, премьера, истекает в сентябре, когда предстоят очередные выборы лидера правящей партии.
Но итоги нынешних довыборов в трех округах показали, что Либерально-демократической партии вполне светит поражение, сопоставимое с провалами 1993 и 2009 годов, когда приходила к власти оппозиция", – пишет об этом журналист-востоковед из Токио Василий Головнин.
19 февраля, 20:01
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Политическая карьера Фумио Кисиды, похоже, действительно движется к своему завершению. Перспективы либерал-демократов тоже выглядят сомнительными, и поэтому в Вашингтоне спешат обеспечить важные для них внешнеполитические решения.
В начале апреля США, Британия и Австралия начали практические переговоры о приеме новых членов в свой трехсторонний альянс AUKUS (Australia-UK-US), прежде всего направленный против Китая и КНДР.
К участию в соглашении планируют пригласить именно Японию, а также Южную Корею – для чего летом планируют провести специальный саммит под эгидой США. Тем более, что японский премьер Кисида уже дважды участвовал в саммитах НАТО.
Кроме того, японские компании планируют подключиться к производству комплектующих для американского военно-промышленного комплекса, в связи с увеличением выпуска вооружений и боеприпасов для Украины. В частности, речь может идти об авиации и артиллерии – потому что американская военная промышленность не справляется с нагрузкой, даже при поддержке Евросоюза.
Более того, либерал-демократы договорились с американцами обсудить идею построить на японской территории некий объект для запуска космических ракет – хотя это не встретит одобрения ни в одной из суверенных стран региона, которые проводят независимую от США политику. Ведь такие объекты можно использовать и в военных целях.
Поговаривают, что Кисиду может сменить на посту главы партии Ёко Камикава – действующий министр иностранных дел в его же правительстве. И тогда премьер-министром Японии впервые в истории станет женщина.
Фигура Камикавы полностью устроила бы Белый дом. В свое время она стажировалась в Гарварде по программе Фулбрайта и успела поработать с американским сенатором от Демпартии Максом Бокусом.
Камикава активно отстаивает американские интересы, и даже приехала в январе текущего года в Киев, чтобы лично поддержать Зеленского.
Однако это типичный системный политик, выращенный в недрах Либерально-демократической партии, который вряд ли сможет найти ответы на вопросы, волнующие сейчас японское общество. Вычистить Авгиевы конюшни внутри своей политсилы она не сможет – да и вряд ли за такое возьмется.
Таким образом, в Японии действительно может случится политическое землетрясение, когда Либерально-демократическая партия окончательно утратит доверие избирателей и к власти придет оппозиция в лице Конституционно-демократической партии.
Это молодая и довольно аморфная структура с не вполне определенными политическими взглядами. Но важно то, что конституционные демократы возглавляют так называемый пацифистский блок, в который также входят японские социал-демократы и коммунисты. И если соперники либерал-демократов возглавят правительство, возможно в Токио перестанут послушно выполнять все милитаристские прихоти Вашингтона.
 
выборыЯпонияТокиоСиндзо АбэВладимир ЗеленскийНАТОЕСЭксклюзив
 
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